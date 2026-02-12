сегодня



Видео с выступления LORDS OF NWOBHM



Видео с выступления LORDS OF NWOBHM, которое состоялось в Токио, доступно ниже:



* SAMSON - "Riding With The Angels"

* PRAYING MANTIS - "Children Of The Earth", "Lovers To The Grave"

* DIAMOND HEAD - "Am I Evil?", "In The Heat Of The Night"

* TYGERS OF PAN TANG - "Hellbound"

* IRON MAIDEN - "Phantom Of The Opera"

* RAVEN - "Break The Chain", "Don't Need Your Money"

* SAXON - "Princess Of The Night"

* TANK - "Shellshock", " (He Fell In Love With A) Stormtrooper"

* DEF LEPPARD - "Getcha Rocks Off"

* PERSIAN RISK - "Women And Rock", "Riding High

* ANGEL WITCH - "Angel Witch"



Troy: «Исполнение этих песен реально перенесло нас в первые дни существования NWOBHM, когда сцена только начинала набирать обороты. В ту эпоху появилось так много замечательных групп, и это такое удовольствие — выходить на сцену, чтобы исполнять и прославлять эти классические песни!»



Evans добавил: «Этот звездный состав знает, как исполнять эти песни так, как они должны звучать, поскольку мы все с самого начала были важной частью движения NWOBHM. Это у нас в крови!



Учитывая постоянно растущий интерес и уважение во всем мире к жанру рок-музыки, известному как Новая волна британского хэви-металла, еще никогда не было лучшего момента, чтобы прославить музыку групп-первопроходцев той эпохи. Нам удалось собрать группу музыкантов, которые были ключевыми участниками некоторых крупнейших групп того времени, для добросовестного исполнения многих из тех классических песен, которые сейчас являются важной частью истории рок-музыки».











