Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой



SLASH в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:



«А он готов, мы только что закончили сведение. Это убойная пластинка, чувак, мы все очень ей довольны. Но альбом не выйдет до тех пор, пока не закончится тур GUNS. Так что, быть может, он выйдет в январе 2027 и потом уже в турне. Но а пока ждем — ведь GUNS едут в тур с марта и до декабря, поэтому моя пластинка выйдет в 2027. Но он готов».







