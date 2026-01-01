Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Slash

10 фев 2026 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой

26 янв 2026 : 		 Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?

25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»
|||| сегодня

Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой



SLASH в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS:

«А он готов, мы только что закончили сведение. Это убойная пластинка, чувак, мы все очень ей довольны. Но альбом не выйдет до тех пор, пока не закончится тур GUNS. Так что, быть может, он выйдет в январе 2027 и потом уже в турне. Но а пока ждем — ведь GUNS едут в тур с марта и до декабря, поэтому моя пластинка выйдет в 2027. Но он готов».




