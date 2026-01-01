TONY DOLAN: «Ну есть и есть три состава VENOM, мне-то что»



Tony "Demolition Man" Dolan в недавнем интервью обсудил наличие трех вариантов VENOM. На вопрос о том, есть ли какой-то шанс, когда все участники соберутся под одной вывеской и поедут в тур по типу HELLOWEEN, он ответил:



«DESTRUCTION отлично выступили на [немецком] фестивале Wacken Open Air в прошлом году, когда все участники группы выходили с ними на сцену, и мне это понравилось. Они, конечно, мои хорошие друзья. И DESTRUCTION взялись за старое — как и я. Я люблю DESTRUCTION — всегда любил, и они всегда были моими друзьями. И я подумал, что то же самое было бы здорово сделать для VENOM, но единственным камнем преткновения был Cronos, потому что, думаю, он не хотел делать это со мной — не хотел узаконивать моё присутствие в группе, когда его там не было. И я это прекрасно понял — правда, гораздо позже. Тогда я был немного наивен. Я об этом не думал, потому что они были просто моими друзьями. Я подумал: «О, ну, Conrad такого не сделает». А потом — да, когда они спросили меня, я ответил: «Да не вопрос», — потому что они мои друзья. Но я не осознавал, какое влияние это оказало именно на него. И поскольку «Prime Evil» стал таким популярным и значимым альбомом для группы, думаю, это только усугубило ситуацию. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы это не закрепилось. И я это понимаю. Это была его группа. У меня была своя группа, а со стороны это выглядело так, будто я узурпировал его место и забрал его группу — хотя это было не так. Я смотрел на это иначе, но он видел это именно так. И мне следовало это понять — что я и сделал, просто гораздо позже. Я никогда не чувствовал, что становлюсь на чьё-то место. Я ношу свою обувь. Мне не нужно носить чужую. Я делал всё по-своему — так, как хотел. И мне это нравится.



Если сейчас оглянуться на всё, через что прошли эти ребята, то, думаю, они всегда одновременно и ненавидели друг друга, и любили — и при этом воровали деньги друг у друга. Там всегда был бардак. Всегда — на личном уровне. Но в итоге получилось так, что Abaddon ушёл, Mantas ушёл, а Cronos продолжил — и, надо сказать, довольно успешно. Если посмотреть, он выпустил несколько альбомов с составом, который оказался самым стабильным за всю историю VENOM. И у него сейчас два хороших музыканта, два нормальных парня, и они играют концерты, которые хотят. Может, не так часто гастролируют, но выступают тогда, когда сами решают. Так что шанс их увидеть всё равно есть.



А потом, конечно, мы — я и Mantas — оказались в группе MPIRE OF EVIL, которая затем трансформировалась в VENOM INC.. И я вообще не хотел записывать альбомы. Я сказал Jon Zazula, что хочу, чтобы он нами занимался. Я долго его уговаривал — и в итоге он сдался. Я сказал: «Просто будь моим наставником. Просто помоги мне». И он реально помог — потому что я всем управлял. А потом он и Chuck Billy подключились, и мы делали действительно крутые вещи.



Но потом вновь всплыли все эти разборки VENOM. И я подумал: «Я слишком стар для этого дерьма. С меня хватит». У меня уже украли слишком много денег, слишком много времени, меня слишком часто использовали. Я просто хочу играть музыку для фанатов. Поэтому я не собирался записывать альбом. В итоге они сказали: «Нужно подписывать контракт». Я ответил: «Ладно, давайте запишем несколько песен. Отправим в одну компанию. Если скажут “да” — окей. Если нет — просто будем играть концерты».



Мы с Mantas'ом записали демо, отправили его в Nuclear Blast, и они сказали: «Отлично. Делайте альбом». Я такой: «Нееет». [Смеётся] Но в итоге мы записали «Avé» (2017). Им понравилось, фанатам понравилось — всё сработало. Но потом снова всё пошло наперекосяк.



Как бы я ни старался удержать всё вместе — не получилось.— Abaddon ушёл. Потом у Jeff'а случился сердечный приступ. Потом ещё один. И он больше не хотел гастролировать, вообще ничего не хотел — и ушёл. Причём я узнал об этом из какого-то сообщения, которое мне прислал фанат. Я такой: «Ладно. Круто». Но я не из тех, кто кладёт гитару под кровать. Когда мы снова собрались ехать в тур, я сразу сказал: «Если делаем — делаем до конца. Больше не сдаёмся». Но после двух сердечных приступов он этого уже не чувствовал. И я его понимаю. Он почти умер — это серьёзно меняет взгляд на вещи. Он не хотел умереть, бегая по аэропорту. И это абсолютно нормально. Но я не могу перестать делать то, что делаю, только потому, что кто-то другой больше этого не хочет. Это его выбор — а это мой.



Сейчас всё довольно ясно: Cronos продолжает с VENOM — записывает новый альбом для BMG, он выйдет в этом году, плюс концерты. Мы, в свою очередь, записываем новый альбом VENOM INC., плюс готовим два лайв-релиза — один из них будет посвящён Латинской Америке, как благодарность. И звучит все просто великолепно.



А Abaddon и Mantas сейчас играют шоу по случаю 45-летию “Welcome To Hell”. Это их альбом — тот самый, который сделал их теми, кем они стали. И они отмечают это на фестивалях со специальными гостями. И, честно — почему бы и нет?



Что касается меня — я считаю, что всё это должно быть позитивным. Вся эта судебная возня — когда Conrad судится с Abaddon'ом, Abaddon пытается судиться с Conrad'ом — это просто лишний бардак, который VENOM не нужен. И я не хочу в этом участвовать. Хотите играть музыку — играйте. Хотите продавать мерч — продавайте. Фанаты есть. Захотят — купят. Но когда начинаются манипуляции, когда люди начинают выносить грязное бельё на публику — фанатам это не нужно. Они хотят музыку. Им не интересны разборки.



У меня нет времени на эту чушь. Я здесь, чтобы играть музыку, которую люблю, для фанатов, которых люблю. И я хочу, чтобы им это нравилось».







