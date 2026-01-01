Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
31 мар 2026 : 		 TONY DOLAN: «Ну есть и есть три состава VENOM, мне-то что»

5 мар 2026 : 		 Новое видео VENOM

26 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе: Полное шоу

12 дек 2025 : 		 ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

2 дек 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN и ANTONY 'ABADDON' BRAY выступили вместе

30 ноя 2025 : 		 MANTAS позвал на концерты CRONOS

21 окт 2025 : 		 MANTAS и ABADDON: «Мы самые правильные члены VENOM!»

29 сен 2025 : 		 MANTAS и ABADDON отметят юбилей "Welcome To Hell"

29 авг 2025 : 		 MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM

11 авг 2025 : 		 VENOM исполнили попурри BLACK SABBATH

12 июл 2025 : 		 Бывшие из VENOM выйдут на одну сцену

18 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все

25 май 2025 : 		 Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу

14 янв 2025 : 		 Альбомы VENOM будут переизданы

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

19 авг 2024 : 		 Видео с выступления VENOM

1 ноя 2023 : 		 Оригинальный гитарист VENOM об альбоме 1981 года

17 июн 2023 : 		 Барабанщик VENOM: «Классический состав? Ну не...»

3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак
TONY DOLAN: «Ну есть и есть три состава VENOM, мне-то что»



zoom
Tony "Demolition Man" Dolan в недавнем интервью обсудил наличие трех вариантов VENOM. На вопрос о том, есть ли какой-то шанс, когда все участники соберутся под одной вывеской и поедут в тур по типу HELLOWEEN, он ответил:

«DESTRUCTION отлично выступили на [немецком] фестивале Wacken Open Air в прошлом году, когда все участники группы выходили с ними на сцену, и мне это понравилось. Они, конечно, мои хорошие друзья. И DESTRUCTION взялись за старое — как и я. Я люблю DESTRUCTION — всегда любил, и они всегда были моими друзьями. И я подумал, что то же самое было бы здорово сделать для VENOM, но единственным камнем преткновения был Cronos, потому что, думаю, он не хотел делать это со мной — не хотел узаконивать моё присутствие в группе, когда его там не было. И я это прекрасно понял — правда, гораздо позже. Тогда я был немного наивен. Я об этом не думал, потому что они были просто моими друзьями. Я подумал: «О, ну, Conrad такого не сделает». А потом — да, когда они спросили меня, я ответил: «Да не вопрос», — потому что они мои друзья. Но я не осознавал, какое влияние это оказало именно на него. И поскольку «Prime Evil» стал таким популярным и значимым альбомом для группы, думаю, это только усугубило ситуацию. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы это не закрепилось. И я это понимаю. Это была его группа. У меня была своя группа, а со стороны это выглядело так, будто я узурпировал его место и забрал его группу — хотя это было не так. Я смотрел на это иначе, но он видел это именно так. И мне следовало это понять — что я и сделал, просто гораздо позже. Я никогда не чувствовал, что становлюсь на чьё-то место. Я ношу свою обувь. Мне не нужно носить чужую. Я делал всё по-своему — так, как хотел. И мне это нравится.

Если сейчас оглянуться на всё, через что прошли эти ребята, то, думаю, они всегда одновременно и ненавидели друг друга, и любили — и при этом воровали деньги друг у друга. Там всегда был бардак. Всегда — на личном уровне. Но в итоге получилось так, что Abaddon ушёл, Mantas ушёл, а Cronos продолжил — и, надо сказать, довольно успешно. Если посмотреть, он выпустил несколько альбомов с составом, который оказался самым стабильным за всю историю VENOM. И у него сейчас два хороших музыканта, два нормальных парня, и они играют концерты, которые хотят. Может, не так часто гастролируют, но выступают тогда, когда сами решают. Так что шанс их увидеть всё равно есть.

А потом, конечно, мы — я и Mantas — оказались в группе MPIRE OF EVIL, которая затем трансформировалась в VENOM INC.. И я вообще не хотел записывать альбомы. Я сказал Jon Zazula, что хочу, чтобы он нами занимался. Я долго его уговаривал — и в итоге он сдался. Я сказал: «Просто будь моим наставником. Просто помоги мне». И он реально помог — потому что я всем управлял. А потом он и Chuck Billy подключились, и мы делали действительно крутые вещи.

Но потом вновь всплыли все эти разборки VENOM. И я подумал: «Я слишком стар для этого дерьма. С меня хватит». У меня уже украли слишком много денег, слишком много времени, меня слишком часто использовали. Я просто хочу играть музыку для фанатов. Поэтому я не собирался записывать альбом. В итоге они сказали: «Нужно подписывать контракт». Я ответил: «Ладно, давайте запишем несколько песен. Отправим в одну компанию. Если скажут “да” — окей. Если нет — просто будем играть концерты».

Мы с Mantas'ом записали демо, отправили его в Nuclear Blast, и они сказали: «Отлично. Делайте альбом». Я такой: «Нееет». [Смеётся] Но в итоге мы записали «Avé» (2017). Им понравилось, фанатам понравилось — всё сработало. Но потом снова всё пошло наперекосяк.

Как бы я ни старался удержать всё вместе — не получилось.— Abaddon ушёл. Потом у Jeff'а случился сердечный приступ. Потом ещё один. И он больше не хотел гастролировать, вообще ничего не хотел — и ушёл. Причём я узнал об этом из какого-то сообщения, которое мне прислал фанат. Я такой: «Ладно. Круто». Но я не из тех, кто кладёт гитару под кровать. Когда мы снова собрались ехать в тур, я сразу сказал: «Если делаем — делаем до конца. Больше не сдаёмся». Но после двух сердечных приступов он этого уже не чувствовал. И я его понимаю. Он почти умер — это серьёзно меняет взгляд на вещи. Он не хотел умереть, бегая по аэропорту. И это абсолютно нормально. Но я не могу перестать делать то, что делаю, только потому, что кто-то другой больше этого не хочет. Это его выбор — а это мой.

Сейчас всё довольно ясно: Cronos продолжает с VENOM — записывает новый альбом для BMG, он выйдет в этом году, плюс концерты. Мы, в свою очередь, записываем новый альбом VENOM INC., плюс готовим два лайв-релиза — один из них будет посвящён Латинской Америке, как благодарность. И звучит все просто великолепно.

А Abaddon и Mantas сейчас играют шоу по случаю 45-летию “Welcome To Hell”. Это их альбом — тот самый, который сделал их теми, кем они стали. И они отмечают это на фестивалях со специальными гостями. И, честно — почему бы и нет?

Что касается меня — я считаю, что всё это должно быть позитивным. Вся эта судебная возня — когда Conrad судится с Abaddon'ом, Abaddon пытается судиться с Conrad'ом — это просто лишний бардак, который VENOM не нужен. И я не хочу в этом участвовать. Хотите играть музыку — играйте. Хотите продавать мерч — продавайте. Фанаты есть. Захотят — купят. Но когда начинаются манипуляции, когда люди начинают выносить грязное бельё на публику — фанатам это не нужно. Они хотят музыку. Им не интересны разборки.

У меня нет времени на эту чушь. Я здесь, чтобы играть музыку, которую люблю, для фанатов, которых люблю. И я хочу, чтобы им это нравилось».




