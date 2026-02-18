сегодня



OBITUARY думают об альбоме



В недавнем интервью у John'a Tardy спросили, есть ли шансы на то, что OBITUARY запишут еще одну пластинку:



«Да, но это непросто. В наши дни вы выпускаете альбом, и потом требуется три, четыре, пять лет только на то, чтобы объехать всю территорию [в туре] и довести дело до конца. Но мы всегда подбираем ритмы, идеи, названия песен и тому подобное в течение всего дня. Это то, чем мы занимаемся. Каждый раз, когда мы проводите саундчек или что-то в этом роде, Trevor [Peres, гитарист OBITUARY] просто включает свой усилитель или что-то в этом роде, и вы находитесь в комнате, а он что-нибудь придумывает и всегда подходит к своему телефону, записывает что-нибудь, то да се. Значит, ты постоянно что-то коллекционируешь. Мы были очень заняты, но наша цель — пойти дальше и начать собирать кое-что из этого материала в этом году, воплотить некоторые из этих идей и начать этот медленный процесс, чтобы, возможно, выпустить еще один альбом, быть может, в следующем году или что-то типа того».



На вопрос о том, что он думает о словах про большую четверку флоридского дэта — MORBID ANGEL, DEICIDE, OBITUARY и CANNIBAL CORPSE — которая никогда не соберется для гастролей из-за отсутствия дружеских отношений между членами, он ответил, смеясь:



«Это не про нас. Знаешь что? Лично мы всегда были такой группой, сколько я себя помню… И я знаю, что есть много групп, которые могут прийти и сказать: "О, мы лучше вас. Мы хотим играть после вас", или "Мы хотим быть хедлайнерами", и так далее. И даже по многочисленным гастролям, которые мы проводим, вы можете видеть, что у нас нет с этим никаких проблем, мы легко играем на разогреве у кого-либо. На самом деле мне все равно. Меня совершенно не волнует, что я выступаю на разогреве у кого-то еще. И я бы выступал на разогреве у CANNIBAL CORPSE или DEICIDE в любой день. Быть может другие не из таких. Возможно, они чувствуют, что должны быть хедлайнерами, и, возможно, для них это что-то значит, что-то важное. Для нас это не имеет значения. Мы очень любим выпить и повеселиться, так что, если мы начнем пораньше и покончим с делами, а потом пойдем и начнем пить, я только за [Смеется]»



На вопрос, означает ли это, что он будет готов разделить сцену со всеми этими группами, John ответил:



«Ну да, а знаете что? Мы провели пару туров с CANNIBAL CORPSE и уже говорили Glen'y, что хотим провести с ними несколько туров, пока мы не стали слишком взрослыми для этого. И он продолжает обещать, что мы соберемся вместе и что-нибудь придумаем. Так что я бы не удивился, если бы мы сделали что-нибудь вместе.



Мы дружили с TESTAMENT долгое время и в конце концов просто отправились в наше первое европейское турне с TESTAMENT, которое было для нас очень веселым. Я знаю, что они не из Флориды, но они наши давние друзья. А Steve DiGiorgio (басист TESTAMENT) — реально хороший друг. На самом деле у нас тут был Chuck — [он] только что прилетел в город на этих выходных. Мы с братом поиграли с ним в гольф, поужинали и все такое прочее, и провели с ним время. В общем, было очень весело. Но меня бы это не удивило, и я надеюсь, что в скором времени мы, по крайней мере, отыграем несколько концертов с DEICIDE, это уж точно».







