Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
BEHEMOTH не хотят в Турции
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»
Obituary

18 фев 2026 : 		 OBITUARY думают об альбоме

2 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

8 сен 2025 : 		 Будут ли новые пластинки OBITUARY?

7 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

21 июл 2025 : 		 OBITUARY думают о новом альбоме

23 янв 2025 : 		 OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"

1 окт 2024 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

16 авг 2024 : 		 OBITUARY отметят юбилей "World Demise"

20 апр 2024 : 		 Новое видео OBITUARY

15 янв 2024 : 		 Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе

26 дек 2023 : 		 Вокалист OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»

14 дек 2023 : 		 Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?

1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY
OBITUARY думают об альбоме



В недавнем интервью у John'a Tardy спросили, есть ли шансы на то, что OBITUARY запишут еще одну пластинку:

«Да, но это непросто. В наши дни вы выпускаете альбом, и потом требуется три, четыре, пять лет только на то, чтобы объехать всю территорию [в туре] и довести дело до конца. Но мы всегда подбираем ритмы, идеи, названия песен и тому подобное в течение всего дня. Это то, чем мы занимаемся. Каждый раз, когда мы проводите саундчек или что-то в этом роде, Trevor [Peres, гитарист OBITUARY] просто включает свой усилитель или что-то в этом роде, и вы находитесь в комнате, а он что-нибудь придумывает и всегда подходит к своему телефону, записывает что-нибудь, то да се. Значит, ты постоянно что-то коллекционируешь. Мы были очень заняты, но наша цель — пойти дальше и начать собирать кое-что из этого материала в этом году, воплотить некоторые из этих идей и начать этот медленный процесс, чтобы, возможно, выпустить еще один альбом, быть может, в следующем году или что-то типа того».

На вопрос о том, что он думает о словах про большую четверку флоридского дэта — MORBID ANGEL, DEICIDE, OBITUARY и CANNIBAL CORPSE — которая никогда не соберется для гастролей из-за отсутствия дружеских отношений между членами, он ответил, смеясь:

«Это не про нас. Знаешь что? Лично мы всегда были такой группой, сколько я себя помню… И я знаю, что есть много групп, которые могут прийти и сказать: "О, мы лучше вас. Мы хотим играть после вас", или "Мы хотим быть хедлайнерами", и так далее. И даже по многочисленным гастролям, которые мы проводим, вы можете видеть, что у нас нет с этим никаких проблем, мы легко играем на разогреве у кого-либо. На самом деле мне все равно. Меня совершенно не волнует, что я выступаю на разогреве у кого-то еще. И я бы выступал на разогреве у CANNIBAL CORPSE или DEICIDE в любой день. Быть может другие не из таких. Возможно, они чувствуют, что должны быть хедлайнерами, и, возможно, для них это что-то значит, что-то важное. Для нас это не имеет значения. Мы очень любим выпить и повеселиться, так что, если мы начнем пораньше и покончим с делами, а потом пойдем и начнем пить, я только за [Смеется]»

На вопрос, означает ли это, что он будет готов разделить сцену со всеми этими группами, John ответил:

«Ну да, а знаете что? Мы провели пару туров с CANNIBAL CORPSE и уже говорили Glen'y, что хотим провести с ними несколько туров, пока мы не стали слишком взрослыми для этого. И он продолжает обещать, что мы соберемся вместе и что-нибудь придумаем. Так что я бы не удивился, если бы мы сделали что-нибудь вместе.

Мы дружили с TESTAMENT долгое время и в конце концов просто отправились в наше первое европейское турне с TESTAMENT, которое было для нас очень веселым. Я знаю, что они не из Флориды, но они наши давние друзья. А Steve DiGiorgio (басист TESTAMENT) — реально хороший друг. На самом деле у нас тут был Chuck — [он] только что прилетел в город на этих выходных. Мы с братом поиграли с ним в гольф, поужинали и все такое прочее, и провели с ним время. В общем, было очень весело. Но меня бы это не удивило, и я надеюсь, что в скором времени мы, по крайней мере, отыграем несколько концертов с DEICIDE, это уж точно».




КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 фев 2026
rock n roll
Жгите мужики,до талого!!!
18 фев 2026
J
Jack of Diamonds
"ну это панк-группа ёп")
18 фев 2026
С
Санчез
Jack of Diamonds, уауауау хуй паймешь чо
18 фев 2026
С
Санчез
Давайте еще один Violence или Ten Thousand Ways to Die
