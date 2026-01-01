|
|
|
все новости группы
|
США
18 фев 2026 :
|
Новое видео JASON BECKER
30 дек 2024 :
|
MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER
23 июл 2024 :
|
KIRK HAMMETT, RINGO STARR, SLASH, NANCY WILSON и другие поздравляют JASON BECKER
19 фев 2024 :
|
STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»
17 фев 2024 :
|
Новое видео JASON BECKER
24 дек 2023 :
|
JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000
21 ноя 2023 :
|
JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой
25 июл 2023 :
|
JASON BECKER продает гитару Эдди
2 май 2022 :
|
GUS G. навестил JASON BECKER
22 июл 2021 :
|
Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч
8 июл 2021 :
|
CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER
2 июл 2021 :
|
Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион
16 июн 2021 :
|
Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов
26 май 2021 :
|
JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»
21 май 2021 :
|
METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a
12 апр 2021 :
|
JASON BECKER прошел лечение
6 апр 2021 :
|
У JASON BECKER учащенное сердцебиение
24 мар 2021 :
|
Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а
20 апр 2020 :
|
Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000
1 окт 2019 :
|
JASON BECKER перенёс две операции
24 мар 2019 :
|
Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке
17 янв 2019 :
|
Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?
16 ноя 2018 :
|
Новое видео JASON BECKER
15 окт 2018 :
|
JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER
5 окт 2016 :
|
JASON BECKER работает над новым альбомом
29 янв 2013 :
|
ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'
|
|
|
сегодня
Новое видео JASON BECKER
"Crip Tone Night", новое видео JASON BECKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из будущего релиза "The Strawberry Jams", описываемого как "сборник песен, демо и музыкальных идей".
«Всем привет, это Jason. Я хотел бы рассказать немного об этой песне и о том, как она вернулась к жизни.
После завершения работы над Triumphant Hearts в 2018 году я серьезно заболел. В течение пяти лет все мое внимание было направлено на то, чтобы оставаться в живых. Я чувствовал себя грустным, потому что у меня не было вдохновения для новой музыки.
Мои друзья Dave Lopez и Reto Peter попросили мои старые демо-записи, чтобы поработать над ними, и я отдал им все свои демо-записи. Некоторые из них были просто MP3, которые я хранил в iTunes, но многие были разделенными треками, которые мой друг-продюсер Dan Alvarez заложил в Logic лично для меня.
Любимой композицией Dave'a была Crip Tone Night (рабочее название: Hen Tricks). У меня было пять ее версий. Последняя была лучшей.
Arion Salazar (Third Eye Blind) взял ее и добавил бас. Когда я записывал ее, у меня не было баса, поэтому я записал вместо него партию чистой гитары. Arion переложил песню так, что чистая гитара солировала в начале и середине песни. Нам понравилось, и я снова почувствовал радость от музыки.
После этого продюсер Green Day Chris Dugan, обладатель премии «Грэмми», сыграл на барабанах и смикшировал песню.
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет