"Crip Tone Night", новое видео JASON BECKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из будущего релиза "The Strawberry Jams", описываемого как "сборник песен, демо и музыкальных идей".



«Всем привет, это Jason. Я хотел бы рассказать немного об этой песне и о том, как она вернулась к жизни.



После завершения работы над Triumphant Hearts в 2018 году я серьезно заболел. В течение пяти лет все мое внимание было направлено на то, чтобы оставаться в живых. Я чувствовал себя грустным, потому что у меня не было вдохновения для новой музыки.



Мои друзья Dave Lopez и Reto Peter попросили мои старые демо-записи, чтобы поработать над ними, и я отдал им все свои демо-записи. Некоторые из них были просто MP3, которые я хранил в iTunes, но многие были разделенными треками, которые мой друг-продюсер Dan Alvarez заложил в Logic лично для меня.



Любимой композицией Dave'a была Crip Tone Night (рабочее название: Hen Tricks). У меня было пять ее версий. Последняя была лучшей.



Arion Salazar (Third Eye Blind) взял ее и добавил бас. Когда я записывал ее, у меня не было баса, поэтому я записал вместо него партию чистой гитары. Arion переложил песню так, что чистая гитара солировала в начале и середине песни. Нам понравилось, и я снова почувствовал радость от музыки.



После этого продюсер Green Day Chris Dugan, обладатель премии «Грэмми», сыграл на барабанах и смикшировал песню.







