Новости
Jason Becker

18 фев 2026 : 		 Новое видео JASON BECKER

30 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER

23 июл 2024 : 		 KIRK HAMMETT, RINGO STARR, SLASH, NANCY WILSON и другие поздравляют JASON BECKER

19 фев 2024 : 		 STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»

17 фев 2024 : 		 Новое видео JASON BECKER

24 дек 2023 : 		 JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000

21 ноя 2023 : 		 JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой

25 июл 2023 : 		 JASON BECKER продает гитару Эдди

2 май 2022 : 		 GUS G. навестил JASON BECKER

22 июл 2021 : 		 Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч

8 июл 2021 : 		 CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER

2 июл 2021 : 		 Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион

16 июн 2021 : 		 Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'
Новое видео JASON BECKER



"Crip Tone Night", новое видео JASON BECKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из будущего релиза "The Strawberry Jams", описываемого как "сборник песен, демо и музыкальных идей".

«Всем привет, это Jason. Я хотел бы рассказать немного об этой песне и о том, как она вернулась к жизни.

После завершения работы над Triumphant Hearts в 2018 году я серьезно заболел. В течение пяти лет все мое внимание было направлено на то, чтобы оставаться в живых. Я чувствовал себя грустным, потому что у меня не было вдохновения для новой музыки.

Мои друзья Dave Lopez и Reto Peter попросили мои старые демо-записи, чтобы поработать над ними, и я отдал им все свои демо-записи. Некоторые из них были просто MP3, которые я хранил в iTunes, но многие были разделенными треками, которые мой друг-продюсер Dan Alvarez заложил в Logic лично для меня.

Любимой композицией Dave'a была Crip Tone Night (рабочее название: Hen Tricks). У меня было пять ее версий. Последняя была лучшей.

Arion Salazar (Third Eye Blind) взял ее и добавил бас. Когда я записывал ее, у меня не было баса, поэтому я записал вместо него партию чистой гитары. Arion переложил песню так, что чистая гитара солировала в начале и середине песни. Нам понравилось, и я снова почувствовал радость от музыки.

После этого продюсер Green Day Chris Dugan, обладатель премии «Грэмми», сыграл на барабанах и смикшировал песню.




