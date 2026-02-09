сегодня



Умер вокалист 3 DOORS DOWN



Вокалист 3 DOORS DOWN Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет. В мае он сообщил, что борется с ccRCC, разновидностью рака почек.



«С прискорбием мы сообщаем о том, что Брэд Арнольд, основатель, вокалист и автор песен группы 3 DOORS DOWN, скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет.



Вместе со своей любимой женой Дженнифер и всей семьей он мирно скончался во сне в окружении близких после мужественной борьбы с раком.



Как один из основателей, вокалист и барабанщик группы 3 DOORS DOWN, Брэд помог переосмыслить мейнстрим рок-музыки, сочетая доступность пост-гранжа с эмоциональной непосредственностью написания песен и лирическими темами, которые находили отклик у обычных слушателей. Авторство песен Брэда стало культурным ориентиром для целого поколения, создав несколько самых ярких хитов 2000-х, в том числе хит группы "Kryptonite", который он написал на уроке математики, когда ему было всего 15 лет. Его музыка вызывала реакцию далеко за пределами сцены, создавая моменты единения, радости, веры и совместного переживания, которые будут жить еще долго после того, как он выступал с концертами.



Прежде всего, он был преданным мужем Дженнифер, и его доброта, чувство юмора и щедрость тронули всех, кому посчастливилось его знать. Самые близкие люди помнят не только его талант, но и теплоту, скромность, веру и глубокую любовь к своей семье и друзьям.



Семья глубоко благодарна за проявление любви и поддержки в это трудное время и убедительно просит уважать их частную жизнь.



Нам будет очень не хватать его, и мы навсегда запомним его таким, каким он был»











