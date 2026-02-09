Arts
Новости
Новости
9 фев 2026 : Умер вокалист 3 DOORS DOWN

12 май 2025 : 		 У вокалиста 3 DOORS DOWN рак

13 янв 2025 : 		 Как вокалист 3 DOORS DOWN бросил пить

20 янв 2024 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN восемь лет не берет в рот крепкого

2 окт 2021 : 		 3 DOORS DOWN отменили концерты из-за COVID-19

3 июн 2021 : 		 3 DOORS DOWN отметят юбилей дебюта

26 янв 2021 : 		 Три концерта от 3 DOORS DOWN

1 сен 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN ставит под сомнение число смертей от COVID-19

20 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил видео с текстом

15 авг 2020 : 		 Вокалист 3 DOORS DOWN представил новый трек

27 июл 2020 : 		 3 DOORS DOWN выпустят летом новый трек

17 окт 2018 : 		 Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы

15 фев 2018 : 		 Гитарист 3 DOORS DOWN гордится, что выступил перед Трампом

20 янв 2017 : 		 3 DOORS DOWN защищают свое решение сыграть на концерте в честь Трампа

24 ноя 2016 : 		 По обвинению в смерти бывшего гитариста 3 DOORS DOWN арестован врач

22 авг 2016 : 		 Умер бывший гитарист 3 DOORS DOWN

26 фев 2016 : 		 Новое видео 3 DOORS DOWN

8 фев 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

16 янв 2016 : 		 Новая песня 3 DOORS DOWN

8 янв 2016 : 		 Новый альбом 3 DOORS DOWN выйдет в марте
Умер вокалист 3 DOORS DOWN



Вокалист 3 DOORS DOWN Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет. В мае он сообщил, что борется с ccRCC, разновидностью рака почек.

«С прискорбием мы сообщаем о том, что Брэд Арнольд, основатель, вокалист и автор песен группы 3 DOORS DOWN, скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет.

Вместе со своей любимой женой Дженнифер и всей семьей он мирно скончался во сне в окружении близких после мужественной борьбы с раком.

Как один из основателей, вокалист и барабанщик группы 3 DOORS DOWN, Брэд помог переосмыслить мейнстрим рок-музыки, сочетая доступность пост-гранжа с эмоциональной непосредственностью написания песен и лирическими темами, которые находили отклик у обычных слушателей. Авторство песен Брэда стало культурным ориентиром для целого поколения, создав несколько самых ярких хитов 2000-х, в том числе хит группы "Kryptonite", который он написал на уроке математики, когда ему было всего 15 лет. Его музыка вызывала реакцию далеко за пределами сцены, создавая моменты единения, радости, веры и совместного переживания, которые будут жить еще долго после того, как он выступал с концертами.

Прежде всего, он был преданным мужем Дженнифер, и его доброта, чувство юмора и щедрость тронули всех, кому посчастливилось его знать. Самые близкие люди помнят не только его талант, но и теплоту, скромность, веру и глубокую любовь к своей семье и друзьям.

Семья глубоко благодарна за проявление любви и поддержки в это трудное время и убедительно просит уважать их частную жизнь.

Нам будет очень не хватать его, и мы навсегда запомним его таким, каким он был»






Комментарии

9 фев 2026
industrialist
Царствие небесное...спасибо за музыку...
9 фев 2026
Fo0x
Эх, часть миллениальской молодости
