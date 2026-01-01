сегодня



JOHN CORABI: «MÖTLEY CRÜE — это было веселое проклятье»



JOHN CORABI в недавнем спросили, считает ли он время, проведенное с MÖTLEY CRÜE, "поворотным моментом" в своей карьере:



«Ну, да, оглядываясь назад, это было то, что привлекло мое внимание. А теперь, был бы я тем, кем есть, с [моей группой, работавшей до MÖTLEY CRÜE] THE SCREAM? Возможно. [Это] трудно сказать. Но история с MOTLEY была той, которая представила меня в совершенно ином свете. И [многие люди спрашивали], может быть, "Кто этот парень? Кто такой Corabi, что заменит Vvince Nell?»



Размышляя о своем пребывании в MÖTLEY CRÜE, которое длилось с 1992 по 1996 год, он сказал:



«Это было прекрасно, это было потрясающе, это было очень весело, это открыло глаза, но в какой-то степени — не хочу сказать, что негативно — это было и своего рода проклятием, потому что даже по сей день, люди хотят этого от меня… Даже с новым [сольным] материалом, который я собираюсь выпустить, я не хочу сказать, что "волновался" по этому поводу, но… Моя жена на самом деле сказала, что новая пластинка, которую я только что записал, "New Day", пожалуй, самое честное и правдивое высказывание John Corabi. Во всем остальном, что я делал, я занимался кейтерингом… Возможно, у меня есть идея, но у меня в группе было еще три или четыре человека, ради которых мне пришлось пойти на компромисс и что-то изменить, а я просто оставался самим собой».



Комментируя критику, которую он получил за музыкальное направление своего нового сольного материала, John сказал:



«Я видел несколько комментариев — их немного, они минимальны, — но было несколько человек, которые говорили что-то вроде: "Да, я жду, что он сделает что-то серьезное опять же, как с пластинкой MOTLEY". И это просто, чувак, я сделал это 35 лет назад. Я уже сделал это. Это просто я, 67-летний мужчина, просто возвращаюсь в прошлое и думаю о музыке, на которой я вырос, и это мое предложение этого видения через собственную призму».



На вопрос, по-другому ли он оценивает свое пребывание в MÖTLEY CRÜE теперь, когда прошло три десятилетия с момента его ухода из группы, и рад ли он по-прежнему, что присоединился к легендарной рок-группе, John ответил:



«Честно говоря, чувак, я ни о чем не жалею. У меня было много людей — я не хочу сказать, что это сводит меня с ума, но даже если вы посмотрите на мою биографию "рок-подмастерье", то это список того, что я сделал, но именно так все и сложилось для меня. Жаль, что я все еще не сижу здесь и не говорю о 19-м или 20-м альбоме SCREAM. И я думаю, что у нас были талант и возможности, чтобы, возможно, осуществить все это. Но кто же знал, что в то время мне позвонят из одной из самых известных групп в мире и пригласят присоединиться к их группе? Я этого не знал. Не было никакого [предвидения] будущего, никаких хрустальных шаров. Я этого не знал. Это случилось. Я сделал такой выбор. Даже мои коллеги по группе THE SCREAM сказали: "Чувак, если ты этого не сделаешь, то ты идиот". Так что я так и поступил. И хотя эти парни так негативно отзывались о Vince Neil, откуда мне было знать, что он вернется? Я не знал. Затем я попал в UNION [с бывшим гитаристом KISS Bruce Kulick, Brent Fitz и Jamie Hunting]. И я был настроен позитивно. Отзывы, которые мы получили о музыке UNION, были великолепными. Мы получили отличные отклики. Но, опять же, кто знал, что я это сделаю и мы окажемся на пике популярности гранжа? То же самое и с альбомом MOTLEY. Все сложилось именно так. [UNION] никогда не распадались. Проблема с UNION заключалась в том, что мы продавали билеты на концерты, но у нас не было эфиров на радио, у нас не было клипов на MTV, мы не получали никакой поддержки от индустрии, поэтому мы продавали билеты благодаря сарафанному радио, в основном фанатам KISS. Так что мы сделали это, но не зарабатывали никаких денег. В основном, это были фанаты KISS [которые пришли посмотреть на нас], а затем Bruce получил предложение присоединиться к GRAND FUNK RAILROAD. Так что это было что-то вроде: "Эй, чувак, мы заплатим тебе гораздо больше, чем ты зарабатываешь сейчас, за то, что ты играешь на гитаре в легендарной группе". И, как ни странно, вскоре после этого мне предложили место ритм-гитариста в RATT. А потом, как ни странно, Brent и Jamie предложили выступить с Vince Neil. Так что это было очень похоже на кровосмесительство, можно назвать это так, но дело было скорее в том, что мы никогда не спорили, не было никакой вражды. Просто четырем парням нужно было оплатить счет за электричество, и они приезжали с концертами, которые на самом деле гарантировали им большие заработки и ничего более».







+1 -0



просмотров: 74

