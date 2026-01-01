JOHN CORABI: «MÖTLEY CRÜE — это было веселое проклятье»

|
|
|
все новости группы
|
22 ноя 2022 :
|
JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»
28 авг 2022 :
|
JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE
3 авг 2022 :
|
JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE
9 июн 2022 :
|
JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»
29 май 2022 :
|
JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»
2 мар 2022 :
|
JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify
23 фев 2022 :
|
Новая песня JOHN CORABI
21 фев 2022 :
|
JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»
27 дек 2021 :
|
JOHN CORABI: «Я не знаю, использует ли MICK MARS наши песни»
21 дек 2021 :
|
JOHN CORABI выпустит биографию летом
8 дек 2021 :
|
JOHN CORABI исполняет AEROSMITH
2 дек 2021 :
|
JOHN CORABI: «Меня изобразили жалким»
13 окт 2021 :
|
JOHN CORABI: «NIKKI SIXX скорее спалит себя, чем позовёт меня в группу»
12 окт 2021 :
|
JOHN CORABI — о призывах фанатов вернуться в MÖTLEY CRÜE
11 окт 2021 :
|
JOHN CORABI: «Есть миллион причин, почему я не пойду на MÖTLEY CRÜE»
7 окт 2021 :
|
JOHN CORABI обращался к Billy Gibbons'у и Brian'у May'ю для записи
30 сен 2021 :
|
JOHN CORABI: «Мне всё равно, что о книге подумают бывшие»
9 сен 2021 :
|
JOHN CORABI выпустит биографию весной
30 авг 2021 :
|
Новое видео JOHN CORABI
16 авг 2021 :
|
JOHN CORABI — об уроках, извлечённых в MÖTLEY CRÜE
3 июл 2021 :
|
JOHN CORABI работает над альбомом
3 дек 2020 :
|
JOHN CORABI: «Моя книга взбесит бывших. Ну и ладно»
27 май 2020 :
|
JOHN CORABI столкнулся с ярым приверженцем Трампа
25 апр 2020 :
|
JOHN CORABI — тем, кто борется против акции «будь дома»: «Дебилы, ***»
22 дек 2019 :
|
JOHN CORABI: «Импичмент разделит нас ещё больше»
11 апр 2019 :
|
JOHN CORABI: «Нравится мне или нет, но я вокалист MÖTLEY CRÜE»
5 апр 2019 :
|
JOHN CORABI целиком исполнил альбом MÖTLEY CRÜE
13 янв 2018 :
|
Концертный релиз JOHN CORABI выйдет зимой
28 июн 2017 :
|
Концертный релиз JOHN CORABI выйдет осенью
19 янв 2016 :
|
MICK MARS и JOHN CORABI в студии
8 дек 2015 :
|
JOHN CORABI планирует выпустить DVD
6 июл 2015 :
|
Видео с выступления JOHN CORABI
7 май 2015 :
|
JOHN CORABI понимает, почему MÖTLEY CRÜE хотят закончить
15 мар 2015 :
|
JOHN CORABI исполняет MÖTLEY CRÜE
6 мар 2015 :
|
JOHN CORABI обсуждал работу с гитаристом MÖTLEY CRÜE
27 ноя 2014 :
|
JOHN CORABI исполняет песню MÖTLEY CRÜE
24 окт 2014 :
|
JOHN CORABI: «Я не думаю, что рок мёртв»
15 апр 2014 :
|
Видео с выступления JOHN CORABI
7 ноя 2013 :
|
JOHN CORABI в акустике
2 фев 2013 :
|
JOHN CORABI: Меня достали сравнения с парнем, о котором 5 лет мне говорили - им быть не надо".
26 дек 2012 :
|
JOHN CORABI об отношениях с MÖTLEY CRÜE
26 ноя 2012 :
|
JOHN CORABI выступил с трибьют группой KISS
9 ноя 2012 :
|
JOHN CORABI: новая песня
30 окт 2012 :
|
JOHN CORABI: новая песня
10 окт 2012 :
|
Версия песни MÖTLEY CRÜE от JOHN CORABI
28 сен 2012 :
|
JOHN CORABI исполнил песню из 'Unplugged'
10 июл 2012 :
|
Обложка акустического CD JOHN CORABI
8 июн 2012 :
|
JOHN CORABI в гостях на альбоме BABYJANE
6 апр 2012 :
|
JOHN CORABI: семплы с нового релиза
31 май 2011 :
|
JOHN CORABI заканчивает работу над акустическим альбомом
19 апр 2010 :
|
JOHN CORABI планирует выпуск сборника лучших хитов
5 дек 2009 :
|
Новая группа JOHN'a CORABI
|
|
|
сегодня
JOHN CORABI: «MÖTLEY CRÜE — это было веселое проклятье»
JOHN CORABI в недавнем спросили, считает ли он время, проведенное с MÖTLEY CRÜE, "поворотным моментом" в своей карьере:
«Ну, да, оглядываясь назад, это было то, что привлекло мое внимание. А теперь, был бы я тем, кем есть, с [моей группой, работавшей до MÖTLEY CRÜE] THE SCREAM? Возможно. [Это] трудно сказать. Но история с MOTLEY была той, которая представила меня в совершенно ином свете. И [многие люди спрашивали], может быть, "Кто этот парень? Кто такой Corabi, что заменит Vvince Nell?»
Размышляя о своем пребывании в MÖTLEY CRÜE, которое длилось с 1992 по 1996 год, он сказал:
«Это было прекрасно, это было потрясающе, это было очень весело, это открыло глаза, но в какой-то степени — не хочу сказать, что негативно — это было и своего рода проклятием, потому что даже по сей день, люди хотят этого от меня… Даже с новым [сольным] материалом, который я собираюсь выпустить, я не хочу сказать, что "волновался" по этому поводу, но… Моя жена на самом деле сказала, что новая пластинка, которую я только что записал, "New Day", пожалуй, самое честное и правдивое высказывание John Corabi. Во всем остальном, что я делал, я занимался кейтерингом… Возможно, у меня есть идея, но у меня в группе было еще три или четыре человека, ради которых мне пришлось пойти на компромисс и что-то изменить, а я просто оставался самим собой».
Комментируя критику, которую он получил за музыкальное направление своего нового сольного материала, John сказал:
«Я видел несколько комментариев — их немного, они минимальны, — но было несколько человек, которые говорили что-то вроде: "Да, я жду, что он сделает что-то серьезное опять же, как с пластинкой MOTLEY". И это просто, чувак, я сделал это 35 лет назад. Я уже сделал это. Это просто я, 67-летний мужчина, просто возвращаюсь в прошлое и думаю о музыке, на которой я вырос, и это мое предложение этого видения через собственную призму».
На вопрос, по-другому ли он оценивает свое пребывание в MÖTLEY CRÜE теперь, когда прошло три десятилетия с момента его ухода из группы, и рад ли он по-прежнему, что присоединился к легендарной рок-группе, John ответил:
«Честно говоря, чувак, я ни о чем не жалею. У меня было много людей — я не хочу сказать, что это сводит меня с ума, но даже если вы посмотрите на мою биографию "рок-подмастерье", то это список того, что я сделал, но именно так все и сложилось для меня. Жаль, что я все еще не сижу здесь и не говорю о 19-м или 20-м альбоме SCREAM. И я думаю, что у нас были талант и возможности, чтобы, возможно, осуществить все это. Но кто же знал, что в то время мне позвонят из одной из самых известных групп в мире и пригласят присоединиться к их группе? Я этого не знал. Не было никакого [предвидения] будущего, никаких хрустальных шаров. Я этого не знал. Это случилось. Я сделал такой выбор. Даже мои коллеги по группе THE SCREAM сказали: "Чувак, если ты этого не сделаешь, то ты идиот". Так что я так и поступил. И хотя эти парни так негативно отзывались о Vince Neil, откуда мне было знать, что он вернется? Я не знал. Затем я попал в UNION [с бывшим гитаристом KISS Bruce Kulick, Brent Fitz и Jamie Hunting]. И я был настроен позитивно. Отзывы, которые мы получили о музыке UNION, были великолепными. Мы получили отличные отклики. Но, опять же, кто знал, что я это сделаю и мы окажемся на пике популярности гранжа? То же самое и с альбомом MOTLEY. Все сложилось именно так. [UNION] никогда не распадались. Проблема с UNION заключалась в том, что мы продавали билеты на концерты, но у нас не было эфиров на радио, у нас не было клипов на MTV, мы не получали никакой поддержки от индустрии, поэтому мы продавали билеты благодаря сарафанному радио, в основном фанатам KISS. Так что мы сделали это, но не зарабатывали никаких денег. В основном, это были фанаты KISS [которые пришли посмотреть на нас], а затем Bruce получил предложение присоединиться к GRAND FUNK RAILROAD. Так что это было что-то вроде: "Эй, чувак, мы заплатим тебе гораздо больше, чем ты зарабатываешь сейчас, за то, что ты играешь на гитаре в легендарной группе". И, как ни странно, вскоре после этого мне предложили место ритм-гитариста в RATT. А потом, как ни странно, Brent и Jamie предложили выступить с Vince Neil. Так что это было очень похоже на кровосмесительство, можно назвать это так, но дело было скорее в том, что мы никогда не спорили, не было никакой вражды. Просто четырем парням нужно было оплатить счет за электричество, и они приезжали с концертами, которые на самом деле гарантировали им большие заработки и ничего более».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет