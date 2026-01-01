Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
9 фев 2026 : 		 Новое видео AMARANTHE

25 ноя 2024 : 		 Джазовый номер от AMARANTHE

19 окт 2024 : 		 Кавер-версия ROXETTE от AMARANTHE

24 сен 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

7 сен 2024 : 		 AMARANTHE впервые приехали в Австралию

13 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

11 мар 2024 : 		 Успехи в чартах AMARANTHE

4 мар 2024 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

23 фев 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 янв 2024 : 		 Новое видео AMARANTHE

30 ноя 2023 : 		 Гитарист AMARANTHE: «Мы здесь для того, чтобы развлекать!»

16 ноя 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

26 сен 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 авг 2023 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет зимой

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

27 июн 2023 : 		 Новое видео AMARANTHE

28 мар 2023 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

2 фев 2023 : 		 AMARANTHE из студии

18 янв 2023 : 		 AMARANTHE в студии

18 ноя 2022 : 		 AMARANTHE выступили с ANDY SOLVESTRÖM'ом

24 окт 2022 : 		 Репортаж AMARANTHE о туре

6 окт 2022 : 		 Новое видео AMARANTHE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

7 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления AMARANTHE

17 авг 2022 : 		 Новая версия песни AMARANTHE

19 июл 2022 : 		 Акустика от AMARANTHE
Новое видео AMARANTHE



zoom
"Chaos Theory", новое видео группы AMARANTHE, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Jens De Vos из Panda Productions. За сведение и мастеринг трека отвечал Jacob Hansen.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 122

