Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
9 фев 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»

29 янв 2026 : 		 Басист SYMPHONY X: «Новая музыка звучит отменно!»

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE
Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»



Mike LePond в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела у SYMPHONY X с новым материалом:

«Это все новый материал. Я слышал его, так что он реальный — обещаю! Мы уже близки к тому, чтобы собрать все воедино. И я могу сказать, что, хотя я и член SYMPHONY X и не совсем объективен, но новый материал звучит прекрасно и замечательно. И я заверяю вас, ребята, что когда вы все услышите, то поймете, что ожидания того стоило!»




9 фев 2026
father
Отлично!
9 фев 2026
Corpsegrinder04
Новость хорошая. Сольники Ромео были очень даже заебок.
Если новый X будет в таком же духе , то ништяк !
Тут хоть музыка приличная, а не какой-нибудь Shinedown или Кид Рок обоссаный.
просмотров: 188

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
