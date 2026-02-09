сегодня



Басист SYMPHONY X: «Ждите нового альбома!»



Mike LePond в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела у SYMPHONY X с новым материалом:



«Это все новый материал. Я слышал его, так что он реальный — обещаю! Мы уже близки к тому, чтобы собрать все воедино. И я могу сказать, что, хотя я и член SYMPHONY X и не совсем объективен, но новый материал звучит прекрасно и замечательно. И я заверяю вас, ребята, что когда вы все услышите, то поймете, что ожидания того стоило!»







+4 -0



( 2 ) просмотров: 188

