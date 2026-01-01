сегодня



Лидер BLACK LABEL SOCIETY о песне про Оззи



В недавнем интервью с лидером BLACK LABEL SOCIETY, Zakk Wylde поговорил о новой пластинке "Engines Of Demolition", которая выйдет 27 марта, и, в частности, о песне "Ozzy's Song":



«На самом деле я сначала написал музыку, а потом, конечно, слова. Музыка была готова, и я был просто в восторге от того, какой она получилась, но я подумал: "Я должен придумать, о чём я хочу написать". Обычно тексты всегда пишутся в последнюю очередь, поэтому я должен был придумать, о чём я хочу петь. Как в случае с "Lord Humungus", понимаете, о чём я? Так что нужно было придумать, как написать песню о Лорде Хумунгусе и Безумном Максе.



У меня не было текста для этой песни, но после того, как мы попрощались с Оззи... Мы выступили на концерте "Back To The Beginning", а потом я вернулся домой. Мы играли с PANTERA в США, и после концерта мне позвонил сын Оззи Джек, Джеки-бой, и я поговорил с ним о том, что Оззи больше нет. Потом мы полетели обратно в Великобританию. Мы попрощались с Оззи, и когда я вернулся домой, сразу после возвращения я сразу же вернулся к выступлениям с PANTERA. Это было безумие, потому что первый концерт, который мы дали после того, как я вернулся после похopoн Оззи, был в Джонс-Бич в Нью-Йорке. И я помню, как играл там с Оззи, когда лил проливной дождь, и все люди впереди стояли по колено в воде. Я никогда не забуду тот концерт. Мы играли там. И на том первом концерте PANTERA я думал только об Оззи. А потом, когда тур с PANTERA закончился, я вернулся домой. Это было безумие. В нашей библиотеке на полках стоят книги Оззи. И я смотрел на него, пока слушал мелодии, а потом просто текст».



По поводу того, почему BLACK LABEL SOCIETY потребовалось пять лет, чтобы выпустить новый альбом, Zakk сказал:



«Не могу поверить, что прошло уже столько времени — "Doom Crew Inc." вышел в 2021 году. Мы начали работать над «Engines Of Demolition» в середине 2022 года. Мы поехали в тур и целый год чествовали PANTERA. Я решил, что после того, как мы закончим сочинять, мы выпустим новый альбом BLACK LABEL. А потом мы снова уехали в турне, и я вернулся и сочинил ещё несколько риффов и идей для песен. Я подумал: "Я мог бы снова собрать ребят в Ватикане [домашняя студия под названием Black Vatican]. Тогда мы запишем ещё что-нибудь". Затем мы снова уехали в турне на год, а потом записали ещё немного. И вот, мы сидим и разговариваем, а четыре года пролетели как мгновение. Для меня это выглядело так: "Я просто буду продолжать сочинять, пока PANTERA не успокоится, а потом мы выпустим альбом". Нет смысла выпускать альбом, если я не смогу уделить ему должное внимание.



Обычно это всегда происходит в Vatican, когда я возвращаюсь домой из тура. Когда мы выезжаем в тур, будь то ZAKK SABBATH, PANTERA или что-то ещё, я не так много сочиняю. Я могу просто импровизировать, когда нахожусь в своей комнате. Но я могу придумать идею для песни или баллады или чего-то ещё на гитаре, но обычно, когда я сочиняю тяжёлые риффы, инструменты, на которых я играю, обычно диктуют и вдохновляют меня на то, как я буду играть. Когда я сажусь за пианино, то становлюсь более задумчивым, мягким. THE ROLLING STONES, ALLMAN BROTHERS, Элтон Джон, THE EAGLES — что-то в этом роде будет получаться с акустической гитарой. Когда я играю на фортепиано, то не думаю о том, чтобы написать что-то вроде "Supernaut" или "Into The Void". Но когда я играю на электрогитаре, я подключаюсь к своему маленькому усилителю для репетиций дома, на низкой громкости с небольшим ревербератором, чтобы звучало, как будто я играю в Мэдисон-Сквер-Гарден, где никого нет, и это вдохновляет. Это вдохновляет сочинять композиции, ориентированные на риффы. Поэтому я обычно жду, пока не вернусь домой».





