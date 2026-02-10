Arts
Новости
Новости
COMBAT RECORDS возрожден!



zoom
COMBAT RECORDS в этом году будет перезапущен бывшими владельцами Eternal Sound Records Robert'ом Dujmusic'ом и Alex'ом Stojak'ом. После нескольких смен владельцев и попыток перезагрузки в середине 2000-х Combat прекратила свое существование, каталог был поглощен Sony, а сам лейбл прекратил свое существование. В 2016 году басист MEGADETH David Ellefson вместе со своим тогдашним партнером Thom Hazaert из EMP Label Group провели комплексную проверку, чтобы изучить и приобрести интеллектуальную собственность на бренд Combat Records и вернуть ее семье EMP.

С января Combat Records будет находится в новом офисе в Геттингене, Германия, под руководством независимых продюсеров Alex Stojak и Robert Dujmusic.

Лейбл уже расширил свою инфраструктуру, включив в нее дистрибуцию, PR, фестивали и гастроли, и подтвердил свою первую волну релизов, включая несколько известных групп, а также предложение возможности для развития начинающих артистов. Также в команде есть бывшая партнерша Eternal Sound Nicole Wendeborn в качестве менеджера по музыкальному сопровождению и Christian "Opus" Lawrence (экс-барабанщик CRO-MAGS и нынешний барабанщик DEAD BY WEDNESDAY и TANTRIC) в качестве менеджера в США.

Dujmusic, бывший владелец ныне недействующей Eternal Sound Records и гастрольного агентства Heavyspace, говорит об этом приобретении следующее:

«Для меня большая честь продолжать наследие такой важной части истории тяжелой музыки, и я очень рад тому, что у нас получилось. Combat возвращается!»






10 фев 2026
Klawd Air
Алекс Стояк. Охуенная фамилия!
10 фев 2026
m
mohnatiy
Klawd Air, а фигурирование Эллефсона умножает охуенность на бесконечность)
10 фев 2026
WahrandPhain
- А давайте комбат рекордс возродим!
- можно. А зачем?
