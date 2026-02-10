все новости группы











COMBAT RECORDS возрожден!



COMBAT RECORDS в этом году будет перезапущен бывшими владельцами Eternal Sound Records Robert'ом Dujmusic'ом и Alex'ом Stojak'ом. После нескольких смен владельцев и попыток перезагрузки в середине 2000-х Combat прекратила свое существование, каталог был поглощен Sony, а сам лейбл прекратил свое существование. В 2016 году басист MEGADETH David Ellefson вместе со своим тогдашним партнером Thom Hazaert из EMP Label Group провели комплексную проверку, чтобы изучить и приобрести интеллектуальную собственность на бренд Combat Records и вернуть ее семье EMP.



С января Combat Records будет находится в новом офисе в Геттингене, Германия, под руководством независимых продюсеров Alex Stojak и Robert Dujmusic.



Лейбл уже расширил свою инфраструктуру, включив в нее дистрибуцию, PR, фестивали и гастроли, и подтвердил свою первую волну релизов, включая несколько известных групп, а также предложение возможности для развития начинающих артистов. Также в команде есть бывшая партнерша Eternal Sound Nicole Wendeborn в качестве менеджера по музыкальному сопровождению и Christian "Opus" Lawrence (экс-барабанщик CRO-MAGS и нынешний барабанщик DEAD BY WEDNESDAY и TANTRIC) в качестве менеджера в США.



Dujmusic, бывший владелец ныне недействующей Eternal Sound Records и гастрольного агентства Heavyspace, говорит об этом приобретении следующее:



«Для меня большая честь продолжать наследие такой важной части истории тяжелой музыки, и я очень рад тому, что у нас получилось. Combat возвращается!»











