Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
[= ||| все новости группы



*

After Forever

*



9 фев 2026 : 		 AFTER FOREVER продолжат выступать

10 окт 2025 : 		 Видео с выступлений AFTER FOREVER

8 апр 2025 : 		 MARK JANSEN готов к новым концертам AFTER FOREVER

25 окт 2024 : 		 AFTER FOREVER соберутся для концерта

31 май 2022 : 		 Фрагмент переиздания AFTER FOREVER

28 апр 2022 : 		 Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

1 фев 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AFTER FOREVER продолжат выступать



zoom
После двух юбилейных концертов в начале октября прошлого года, AFTER FOREVER решили продолжить концертную деятельность и отыграют еще несколько выступлений в Латинской Америке осенью:

Oct. 16 - São Paulo, Brazil - @Tokio Marine Hall
Oct. 18 - Buenos Aires, Argentina - @Teatro Flores
Oct. 20 - Santiago, Chile - @Teleton
Oct. 22 – Bogotá, Colombia - @Royal Center

Состав:

Angel Wolf-Black (SHEWOLF): Vocals
Sander Gommans (original member): guitar and vocals
Bas Maas (original member): guitar
Luuk Van Gerven (original member): bass
Jeffrey Revet (STREAM OF PASSION): keyboards
Ariën Van Weesenbeek (EPICA): drums

Sander: «2025 год стал важной вехой для группы: прошло 25 лет с тех пор, как AFTER FOREVER оставили неизгладимый след в мире симфонического металла своим дебютным альбомом "Prison Of Desire". Его преемник, "Decipher", выпущенный в 2001 году, продвинул музыку группы еще дальше, смешав прогрессивные элементы с более тяжелым звучанием, что помогло сформировать симфо-металл в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Эти два релиза ознаменовали начало замечательного путешествия, которое привело группу на международные сцены и в сердца поклонников по всему миру.

В октябре 2025 года AFTER FOREVER вместе с вокалисткой Angel Wolf-Black (SHEWOLF) отыграли два концерта в Нидерландах с целью почтить память любимой музыки группы и ее неизгладимого влияния на мир в ходе потрясающих концертов. Во время этих выступлений стало ясно, что мы все скучали по AFTER FOREVER.

Фанаты из Латинской Америки поддерживали AFTER FOREVER с момента выхода первого альбома, и мы очень рады объявить, что продолжим этот трибьют в 2026 году.

Мы будем отмечать 25-ю годовщину "Decipher", 26-ю годовщину "Prison Of Desire", и, возможно, включим в программу еще что-нибудь из классики AFTER FOREVER :)

Присоединяйтесь к нам, когда мы вернемся к старым хитам, возродим энергию и прославим наследие AFTER FOREVER!»

Mmark Jansen: «Увы, но я не смогу участвовать в этих концертах, поскольку мне пришлось принять трудное решение меньше гастролировать и как можно чаще бывать дома в 2026 году. Ранние годы жизни маленького ребенка имеют решающее значение, поэтому я уверен, что это правильное решение. Но я надеюсь, что вы все придете и поддержите AFTER FOREVER. Это будут четыре незабываемых вечера с волшебной музыкой и зажигательной группой!»






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом