сегодня



AFTER FOREVER продолжат выступать



После двух юбилейных концертов в начале октября прошлого года, AFTER FOREVER решили продолжить концертную деятельность и отыграют еще несколько выступлений в Латинской Америке осенью:



Oct. 16 - São Paulo, Brazil - @Tokio Marine Hall

Oct. 18 - Buenos Aires, Argentina - @Teatro Flores

Oct. 20 - Santiago, Chile - @Teleton

Oct. 22 – Bogotá, Colombia - @Royal Center



Состав:



Angel Wolf-Black (SHEWOLF): Vocals

Sander Gommans (original member): guitar and vocals

Bas Maas (original member): guitar

Luuk Van Gerven (original member): bass

Jeffrey Revet (STREAM OF PASSION): keyboards

Ariën Van Weesenbeek (EPICA): drums



Sander: «2025 год стал важной вехой для группы: прошло 25 лет с тех пор, как AFTER FOREVER оставили неизгладимый след в мире симфонического металла своим дебютным альбомом "Prison Of Desire". Его преемник, "Decipher", выпущенный в 2001 году, продвинул музыку группы еще дальше, смешав прогрессивные элементы с более тяжелым звучанием, что помогло сформировать симфо-металл в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Эти два релиза ознаменовали начало замечательного путешествия, которое привело группу на международные сцены и в сердца поклонников по всему миру.



В октябре 2025 года AFTER FOREVER вместе с вокалисткой Angel Wolf-Black (SHEWOLF) отыграли два концерта в Нидерландах с целью почтить память любимой музыки группы и ее неизгладимого влияния на мир в ходе потрясающих концертов. Во время этих выступлений стало ясно, что мы все скучали по AFTER FOREVER.



Фанаты из Латинской Америки поддерживали AFTER FOREVER с момента выхода первого альбома, и мы очень рады объявить, что продолжим этот трибьют в 2026 году.



Мы будем отмечать 25-ю годовщину "Decipher", 26-ю годовщину "Prison Of Desire", и, возможно, включим в программу еще что-нибудь из классики AFTER FOREVER :)



Присоединяйтесь к нам, когда мы вернемся к старым хитам, возродим энергию и прославим наследие AFTER FOREVER!»



Mmark Jansen: «Увы, но я не смогу участвовать в этих концертах, поскольку мне пришлось принять трудное решение меньше гастролировать и как можно чаще бывать дома в 2026 году. Ранние годы жизни маленького ребенка имеют решающее значение, поэтому я уверен, что это правильное решение. Но я надеюсь, что вы все придете и поддержите AFTER FOREVER. Это будут четыре незабываемых вечера с волшебной музыкой и зажигательной группой!»











просмотров: 174

