Трудно ли быть гейцем в мире глэм-рокеров? Отвечает квир-икона FAITH NO MORE



RODDY BOTTUM в гостях у басиста FIVE FINGER DEATH PUNCH поделился историей о том, как тяжело ему было расти г**м в 80-е, когда вокруг все мужчины из глэм-рока завивали волосы, красились и носили обтягивающие штанишки:



«Да, была же эпоха. Это были 80-е, 90-е годы. Я не знаю, сколько вам, ребята, лет, но когда появились GUNS N' ROSES, сам вид этих групп и атмосфера х*-металла, которая царила в них, были по-настоящему насыщенными, в некотором роде забавным сочетанием, потому что эти ребята, даже GUNS N' ROSES или POISON, или WARRANT, кого бы еще вспомнить — все они были очень женственными. Я имею в виду, с начесанными волосами, большим количеством косметики и костюмов, но при этом очень, очень сексистскими. И в то время это был действительно странный мир, все воспринималось как нечто само собой разумеющееся. MTV и клипы, которые мы смотрели, были просто зашкаливающими, безумно сексистскими. Это было отвратительно для женщин. Мы можем сказать это сейчас и признать это сейчас, но когда мы были в гуще событий, мы просто принимали это как должное. Типа: "О, вот люди и вот что их заводит". Распутные девчонки и все такое прочее. Но для г*я в этом мире было очень сложно существовать. Потому что мы начинали не как группа такого типа. Но в какой-то момент мы оказались в какой-то иной струе и стало трудно ориентироваться».



Далее он отметил, что сочетание фанка, альтернативного рока и металла в FAITH NO MORE "наверняка сбило людей с толку. Люди на самом деле не знали, как все это воспринимать. В то время у нас был гитарист, у которого были длинные волосы, и он играл на гитаре flying V. Он был действительно хорошим другом METALLICA. Так что METALLICA в то время вроде как взяли нас под свое крыло и надели футболки FAITH NO MORE фото. Они были одеты в футболки FAITH NO MORE, и внезапно мы подумали: "О, вот как мы будем подавать себя. Мы металлическая группа. Пусть будет так". На самом деле это было совсем не так, но это открыло нашей группе совершенно новую сферу поклонников, которой у нас раньше не было. Мы ведь и правда были странной фриковатой группой, и нас с таким же успехом можно было позиционировать как поп-группу или как более традиционный рок, но я думаю, что из-за этой связи с METALLICA мы отошли на второй план в мире металла, что тоже было странно. На самом деле мы были не такой уж хорошей командой, и без таких подгонов у нас ничего хорошего бы не вышло. Но METALLICA и GUNS N' ROSES брали нас с собой в турне, мы открывали их шоу, а публика в зале лишь спрашивала: "Это вообще что такое?" А у все равно нас ничего не получалось».



Roddy также рассказал о том, как в июле 1993 года он оказался в центре внимания как первая в мире рок-музыки звезда-г*й. На вопрос, был ли еще кто-нибудь, кто был из таких же и кто его вдохновлял, он ответил:



«На самом деле, нет. Я реально ощущаю себя первопроходцем в этом направлении. На самом деле, если честно, Rob Halford из [JUDAS PRIEST] проявился на свет спустя пару лет уже после меня. QUEEN, Фредди Меркьюри никогда публично об этом не говорил, хотя он играет в группе, которая исполняет оперную музыку, и они носят обтягивающую одежду и длинные волосы, и называются QUEEN. Примеров масса ! Тот же Элтон Джон. Но я помню, когда я был маленьким, я был фанатом Элтона Джона, и я помню, как услышал его по радио, и он рассказывал о своей жене. И я подумал: "Подождите. Что?" Когда я был маленьким, я искал кого-нибудь, с кем у меня могли бы сложиться подобные отношения, но на самом деле их не было. А потом, по прошествии некоторого времени, я вспомнил R.E.M.: "О, я слышал, что Michael Stipe из наших", но он не открывался и не говорил об этом. Боб Моулд, я помню, HÜSKER DÜ, или кто-то там еще, но люди просто не говорили об этом. Первым человеком, с которым я познакомился и который до сих пор остается моим хорошим другом, кто была откровенна во всем, была Patty Schemel из HOLE; она была барабанщицей HOLE. И она по-прежнему мой хороший друг. Но нас как бы связывало то, что мы оба открыто говорили о том, что мы г*и, и о том, что мы живем в мире рока. Детям забавно слышать сейчас такие истории и пытаться представить, как оно было, но тогда все было иначе. Об этом никто не распространялся».



