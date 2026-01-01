сегодня



Вокалист TESTAMENT: «На новом альбоме все песни индивидуальны»



В рамках недавнего разговора с CHUCK BILLY у него спросили, как поменялся процесс сочинения материала с момента старта карьеры:



«О, полностью. Все действительно изменилось с "Titans Of Creation" [2020 года выпуска]. Я выбрал другой подход, просто потому, что на написание "Brotherhood Of The Snake" (2016) у нас ушло около двух лет, и это был долгий процесс. Было не очень весело пытаться создавать все эти песни. Так что вместо того, чтобы работать над песнями и их аранжировками, я просто попросил Eric'a дать мне музыку без аранжировки, я попытался сочинить на ее основе тексты. И благодаря этому я на самом деле спел, возможно, те части, которые были неудобными, которые, можно сказать, загнали меня в зону "дискомфорта", что, на самом деле, я полагаю, подтолкнуло меня к тому, чтобы сделать все только лучше, так как мне был брошен вызов. Я смог попробовать что-то новое. Поэтому такой подход сработал на "Titans". И вот когда мы приступили к работе над "Para Bellum" [2025], мы сделали то же самое: "Просто дайте мне музыку, и давайте начнем писать слова поверх всего и сведем это воедино". И опять же, я считаю, что на этом альбоме песни, как и на "Titans", обладают своей индивидуальностью. Не похоже, что это соответствует тематике альбома; все они стоят особняком, и я считаю, что все это хорошо с точки зрения написания песен. А что касается меня, то создавая альбом, чтобы прослушать его от начала и до конца, должно быть много взлетов и падений, всяких закоулков и расщелин».







