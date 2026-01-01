сегодня



Басист MEGADETH о первом месте



В недавнем интервью у JAMES LOMENZO спросили, что он ощущает от того факта, что MEGADETH стали первыми в национальных чартах с финальным альбомом:



«Мы витаем в облаках. Мы в восторге от реакции фанатов, купивших этот альбом.



Вы должны понимать, что и Dave, и я начали свою карьеру с создания альбомов на протяжении многих лет, начиная с 80-х и 90-х годов. И это было действительно непросто — сообщить всем, что у тебя готова пластинка. А затем представить ее на радио и убедиться, что ты сможешь ее раскрутить и что люди узнают, что есть новая музыка. Это ничего не значило, если аудитории на самом деле не нравилось то, что они слышали. Так что на данный момент для MEGADETH занять первое место, записать этот альбом с MEGADETH — для меня это вершина карьеры. Я никогда не испытывал ничего подобного.



Мы общались друг с другом последние пару дней, празднуя победу, готовясь к нашему туру по Канаде, и мы просто не можем в полной мере отблагодарить наших поклонников за то, что они проявили такой интерес к новой пластинке, к этому финальному альбому, который приносит удовлетворение наследием MEGADETH!»







+0 -0



просмотров: 112

