*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
Megadeth

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»
Басист MEGADETH о первом месте



В недавнем интервью у JAMES LOMENZO спросили, что он ощущает от того факта, что MEGADETH стали первыми в национальных чартах с финальным альбомом:

«Мы витаем в облаках. Мы в восторге от реакции фанатов, купивших этот альбом.

Вы должны понимать, что и Dave, и я начали свою карьеру с создания альбомов на протяжении многих лет, начиная с 80-х и 90-х годов. И это было действительно непросто — сообщить всем, что у тебя готова пластинка. А затем представить ее на радио и убедиться, что ты сможешь ее раскрутить и что люди узнают, что есть новая музыка. Это ничего не значило, если аудитории на самом деле не нравилось то, что они слышали. Так что на данный момент для MEGADETH занять первое место, записать этот альбом с MEGADETH — для меня это вершина карьеры. Я никогда не испытывал ничего подобного.

Мы общались друг с другом последние пару дней, празднуя победу, готовясь к нашему туру по Канаде, и мы просто не можем в полной мере отблагодарить наших поклонников за то, что они проявили такой интерес к новой пластинке, к этому финальному альбому, который приносит удовлетворение наследием MEGADETH!»




просмотров: 112

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
