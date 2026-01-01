Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



9 фев 2026 : 		 JONATHAN CAIN представил новый сингл

5 янв 2026 : 		 Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей

23 дек 2025 : 		 JONATHAN CAIN о финальных концертах с JOURNEY

22 дек 2025 : 		 JOURNEY в The Voice

20 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JONATHAN CAIN представил новый сингл



zoom
JONATHAN CAIN представил новый сингл, "Only A Prayer Away", который будет включен в выходящий 27 февраля на The Fuel Music ЕР.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом