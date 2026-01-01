JONATHAN CAIN представил новый сингл

23 фев 2023 :
|
GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY
16 фев 2023 :
|
Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе
7 фев 2023 :
|
Видео с выступления JOURNEY
30 янв 2023 :
|
Видео с выступления JOURNEY
25 янв 2023 :
|
JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a
18 янв 2023 :
|
GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY
18 янв 2023 :
|
По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a
12 янв 2023 :
|
JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY
6 янв 2023 :
|
NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY
6 янв 2023 :
|
GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY
5 янв 2023 :
|
DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY
25 дек 2022 :
|
Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы
25 дек 2022 :
|
Гитарист JOURNEY назвал клавишника лицемером
13 дек 2022 :
|
JONATHAN CAIN: «Христианское общество несколько лицемерно»
12 дек 2022 :
|
Фрагмент концертного релиза JOURNEY
18 ноя 2022 :
|
Фрагмент концертного релиза JOURNEY
5 ноя 2022 :
|
Клавишник JOURNEY выпустил ЕР
30 окт 2022 :
|
Концертный релиз JOURNEY выйдет зимой
17 окт 2022 :
|
Видео с текстом от JOURNEY
11 окт 2022 :
|
KIRK HAMMETT присоединился на сцене к JOURNEY
25 сен 2022 :
|
Новые разборки в JOURNEY
28 авг 2022 :
|
Гитарист JOURNEY выступил на шоу "America's Got Talent"
27 авг 2022 :
|
NEAL SCHON: «Никто не верил в Arnel'a»
13 авг 2022 :
|
NEAL SCHON: «Я не обсуждаю политику с Jonathan'ом Cain'ом»
27 июл 2022 :
|
Видео полного выступления JOURNEY
14 июл 2022 :
|
Гитарист JOURNEY хочет играть по три часа
6 июл 2022 :
|
Новое видео JOURNEY
5 июл 2022 :
|
JONATHAN CAIN: «Только церковь может сказать правительству нет!»
7 июн 2022 :
|
Новое видео JOURNEY
2 июн 2022 :
|
Новое видео JOURNEY
19 май 2022 :
|
Новая песня JOURNEY
5 май 2022 :
|
Видеоряд от JOURNEY
26 апр 2022 :
|
Новая песня JOURNEY
1 мар 2022 :
|
Видео полного выступления JOURNEY
27 фев 2022 :
|
Видео с выступления JOURNEY
16 фев 2022 :
|
Название нового альбома JOURNEY
5 янв 2022 :
|
JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не знаю, почему меня попросили из JOURNEY»
4 янв 2022 :
|
Барабанщик JOURNEY поймал COVID-19
4 янв 2022 :
|
JOURNEY выступили на Таймс-Сквер
7 дек 2021 :
|
JOURNEY представили нового басиста
7 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от JONATHAN CAIN
1 ноя 2021 :
|
JONATHAN CAIN выпустил новый ЕР
11 окт 2021 :
|
Гитарист JOURNEY — о борьбе за имя группы
27 авг 2021 :
|
Видео с выступления JOURNEY
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления JOURNEY
10 авг 2021 :
|
Гитарист JOURNEY: «Ждите альбом в конце этого или начале следующего года»
2 авг 2021 :
|
Видео с выступления JOURNEY
1 авг 2021 :
|
Видео с выступления JOURNEY
26 июл 2021 :
|
JONATHAN CAIN выпустил новый сингл
20 июл 2021 :
|
Альбом JOURNEY получил бриллиантовый статус
24 июн 2021 :
|
Новое видео JOURNEY
24 июн 2021 :
|
Новая песня JOURNEY
30 апр 2021 :
|
Вокалист JOURNEY — о первом выступлении
16 мар 2021 :
|
Вокалист JOURNEY исполняет QUEEN
2 мар 2021 :
|
JOURNEY набрали миллиард
16 фев 2021 :
|
Кавер-версия JASON WADE от вокалиста JOURNEY
11 фев 2021 :
|
Вокалист JOURNEY — о встрече с бывшим вокалистом JOURNEY
9 янв 2021 :
|
JOURNEY выпустят сингл зимой
25 дек 2020 :
|
JOURNEY записали шесть треков
15 дек 2020 :
|
Вокалист JOURNEY записал три песни
14 дек 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO: «Я так и не понимаю, почему меня уволили из JOURNEY»
1 дек 2020 :
|
Гитарист JOURNEY выпустит сольную работу зимой
1 дек 2020 :
|
Вокалист JOURNEY выпустил сингл
11 ноя 2020 :
|
TWO MINUTES TO LATE NIGHT исполняют JOURNEY
6 ноя 2020 :
|
Жена клавишника JOURNEY призывает Ангелов на помощь Трампу
15 окт 2020 :
|
Вокалист JOURNEY ответил критикам на слова о брате
19 сен 2020 :
|
Участники JOURNEY и ONE OK ROCK исполнили песню JOURNEY
6 авг 2020 :
|
Участники REDEMPTION, HAKEN и NEXT TO NONE исполнили кавер-версию JOURNEY
8 июл 2020 :
|
Видео с выступления JOURNEY
22 июн 2020 :
|
Барабанщик JOURNEY выпускает сольную работу
20 июн 2020 :
|
JOURNEY выпустят сингл летом
18 июн 2020 :
|
Новый альбом JOURNEY обретает форму
26 май 2020 :
|
JOURNEY представили новых участников
6 май 2020 :
|
JOURNEY отменили тур по США
24 апр 2020 :
|
ROSS VALORY подал встречный иск против участников JOURNEY
14 апр 2020 :
|
Гитарист JOURNEY почтил память Гэри Мура
6 апр 2020 :
|
Вокалист JOURNEY защищает президента Филиппин
24 мар 2020 :
|
Гитарист JOURNEY: «Я устал от политиков, которые не могут ни о чём договориться!»
12 мар 2020 :
|
Оставшиеся участники JOURNEY не хотят иметь ничего общего с бывшими
6 мар 2020 :
|
Участники JOURNEY подали иск против коллег
6 дек 2019 :
|
Клавишник JOURNEY выпустил новую песню
6 ноя 2019 :
|
Клавишник JOURNEY выпустил новую песню
29 авг 2019 :
|
Видео с текстом от клавишника JOURNEY
19 авг 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления гитариста JOURNEY
16 июл 2019 :
|
JONATHAN CAIN выпустил новый сингл
8 апр 2019 :
|
JONATHAN CAIN выпустит альбом весной
28 мар 2019 :
|
Фрагмент нового DVD JOURNEY
14 мар 2019 :
|
JONATHAN CAIN выпускает сингл
11 мар 2019 :
|
Фрагмент нового DVD JOURNEY
1 мар 2019 :
|
Фрагмент нового DVD JOURNEY
23 фев 2019 :
|
Фрагмент нового DVD JOURNEY
16 фев 2019 :
|
Концертный релиз JOURNEY выйдет весной
22 авг 2018 :
|
Гитарист JOURNEY почтил память Ареты Франклин
24 июл 2018 :
|
Гитарист JOURNEY посвятил песню Steve'y Perry
18 июн 2018 :
|
Видео с выступления JOURNEY
1 фев 2018 :
|
Клавишник JOURNEY выпускает книгу
10 дек 2017 :
|
Гитарист JOURNEY выпустил ЕР
1 май 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления JOURNEY
9 апр 2017 :
|
STEVE PERRY присоединился к JOURNEY
4 апр 2017 :
|
STEVE PERRY посетит церемонию ввода JOURNEY в Зал славы
2 ноя 2016 :
|
Клавишник JOURNEY: «STEVE PERRY может с нами выступить»
4 сен 2016 :
|
Фрагмент нового DVD JOURNEY
20 июл 2016 :
|
Концертный релиз JOURNEY выйдет осенью
14 июл 2016 :
|
Гитарист JOURNEY исполняет гимн Канады
12 май 2016 :
|
Гитарист JOURNEY не парится по поводу ввода в Зал славы рок-н-ролла
28 апр 2016 :
|
Гитарист JOURNEY заявил, что Принс просил благословения у участников группы перед выпуском песни "Purple Rain"
15 дек 2015 :
|
Вокалист JOURNEY нашел лейбл
14 дек 2015 :
|
STEVE PERRY завершает работу над альбом
25 ноя 2015 :
|
STEVE SMITH вернулся в JOURNEY
3 ноя 2015 :
|
Бывший барабанщик JOURNEY: "Если бы меня не арестовали, я бы, скорее всего, умер"
14 окт 2015 :
|
Барабанщик JOURNEY признал вину
30 июл 2015 :
|
NEAL SCHON: «Дверь для Steve'a Perry открыта»
5 июл 2015 :
|
Барабанщик JOURNEY был под кайфом во время ареста
1 июл 2015 :
|
Барабанщик JOURNEY обвинен в изнасиловании
23 июн 2015 :
|
Видео с выступления JOURNEY
19 июн 2015 :
|
JOURNEY нашли временного барабанщика
18 июн 2015 :
|
Новый альбом гитариста JOURNEY доступен для прослушивания
17 июн 2015 :
|
Арестован барабанщик JOURNEY
1 май 2015 :
|
Видео с выступления JOURNEY
30 апр 2015 :
|
Гитарист JOURNEY выпустит новый альбом
8 янв 2015 :
|
JOURNEY дадут серию шоу в Лас-Вегасе
28 окт 2014 :
|
Кавер-версия JOURNEY от CAMILLE & KENNERLY
30 май 2014 :
|
ARNEL PINEDA сказал, что STEVE PERRY «может вернуться» в JOURNEY
20 май 2014 :
|
EPK от гитариста JOURNEY
30 апр 2014 :
|
Видео с текстом от гитариста JOURNEY
21 апр 2014 :
|
Вокалист JOURNEY планирует выпуск альбома
18 апр 2014 :
|
Видео гитариста JOURNEY
9 апр 2014 :
|
Видео гитариста JOURNEY
19 мар 2014 :
|
Новый альбом гитариста JOURNEY выйдет в мае
10 фев 2014 :
|
Вокалист JOURNEY отрицает слухи о своём уходе
7 фев 2014 :
|
JOURNEY не собираются работать со STEVE'ом PERRY
16 ноя 2013 :
|
JOURNEY пожертвовали $350,000 на помощь пострадавшим от урагана
11 июн 2013 :
|
У бывшего фронтмена JOURNEY STEVE'a PERRY был обнаружен рак
11 мар 2013 :
|
JOURNEY, возможно, больше не будут записывать новых альбомов
19 янв 2013 :
|
'Eclipse' JOURNEY выйдет на виниле
23 окт 2012 :
|
Новое видео гитариста JOURNEY
16 окт 2012 :
|
Гитарист JOURNEY сделал предложение своей подруге на сцене
14 авг 2012 :
|
Гитарист JOURNEY выпустит альбом в октябре
14 фев 2012 :
|
Новое видео JOURNEY
27 янв 2012 :
|
Барабанщик JOURNEY арестован по подозрению в избиении своей подруги
5 янв 2012 :
|
Бывший вокалист JOURNEY планирует запись
12 ноя 2011 :
|
JOURNEY получили награду 'Legend Of Live' на Billboard Touring Awards
1 ноя 2011 :
|
STEVE PERRY: воссоединение с JOURNEY нежелательно
10 окт 2011 :
|
Новый сборник JOURNEY
25 авг 2011 :
|
NEAL SCHON сказал, что JOURNEY в новом альбоме обратились к старым стилям
23 июл 2011 :
|
Новое видео JOURNEY
26 апр 2011 :
|
EPK от JOURNEY
5 апр 2011 :
|
Новая песня JOURNEY
28 мар 2011 :
|
Семпл новой песни JOURNEY
22 мар 2011 :
|
Трек-лист нового альбома JOURNEY
8 мар 2011 :
|
Обложка нового альбома JOURNEY
5 мар 2011 :
|
JOURNEY исполнили 5 новых песен на концерте
1 мар 2011 :
|
STEVE PERRY приготовил 50 песен для сольного альбома
14 фев 2011 :
|
Новая книга о JOURNEY выйдет в мае
12 ноя 2010 :
|
STEVE PERRY хочет вернуться в JOURNEY
7 окт 2009 :
|
JOURNEY посетили шоу Опры
28 сен 2009 :
|
Новый DVD JOURNEY
24 сен 2008 :
|
Новый вокалист JOURNEY : «Это фантастическая работа, но в тоже время проклятие»
16 мар 2008 :
|
Детали нового альбома JOURNEY
18 июн 2007 :
|
Jeff Scott Soto покинул состав JOURNEY
29 дек 2006 :
|
JEFF SCOTT SOTO официально стал вокалистом JOURNEY
9 июл 2006 :
|
Jeff Scott Soto временно заменит вокалиста JOURNEY
