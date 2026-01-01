×
Metal Church
США
Heavy Metal
Power Metal
Thrash Metal
9 фев 2026
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной
13 янв 2026
:
Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»
13 янв 2026
:
Лидер METAL CHURCH ответил бывшему
13 янв 2026
:
Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»
12 дек 2025
:
Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH
2 дек 2025
:
Лидер METAL CHURCH о новом составе
22 ноя 2025
:
DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH
1 май 2025
:
Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом
28 янв 2025
:
Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»
2 июн 2024
:
Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом
30 янв 2024
:
Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену
23 янв 2024
:
METAL CHURCH отменили все концерты в 2024
22 дек 2023
:
METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»
10 дек 2023
:
Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах
3 дек 2023
:
METAL CHURCH планируют запись альбома
23 ноя 2023
:
Специальный винил от METAL CHURCH
4 окт 2023
:
Видео с выступления METAL CHURCH
4 сен 2023
:
Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»
16 авг 2023
:
Видео с выступления METAL CHURCH
5 июл 2023
:
Видео с выступления METAL CHURCH
8 июн 2023
:
Видео с выступления METAL CHURCH
5 июн 2023
:
Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом
23 май 2023
:
Умер бывший барабанщик METAL CHURCH
11 май 2023
:
Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»
8 май 2023
:
Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка
1 май 2023
:
Новая песня METAL CHURCH
12 апр 2023
:
Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»
24 мар 2023
:
Новая песня METAL CHURCH
11 мар 2023
:
Тизер нового альбома METAL CHURCH
3 фев 2023
:
Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!
27 янв 2023
:
Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?
12 ноя 2022
:
Новый релиз от METAL CHURCH
27 сен 2022
:
METAL CHURCH нашли нового вокалиста
25 ноя 2021
:
Музыканты METAL CHURCH начали общение
5 авг 2021
:
METAL CHURCH извиняются за заявление
4 авг 2021
:
Бывший вокалист METAL CHURCH — о смерти вокалиста METAL CHURCH
30 июл 2021
:
Вокалист METAL CHURCH повесился
28 июл 2021
:
CHRIS CAFFERY почтил память вокалиста METAL CHURCH
28 июл 2021
:
Алкоголь и наркотики не причина смерти вокалиста METAL CHURCH
27 июл 2021
:
Музыканты о смерти вокалиста METAL CHURCH
27 июл 2021
:
Умер вокалист METAL CHURCH
29 сен 2020
:
Гитарист METAL CHURCH собирается выпускать сольный альбом
27 июл 2020
:
Концертный релиз METAL CHURCH выйдет осенью
22 июн 2020
:
Концертный релиз METAL CHURCH выйдет на виниле
29 апр 2020
:
METAL CHURCH начнут работу летом
17 апр 2020
:
Вокалист METAL CHURCH: «Переживаю я за группы»
2 апр 2020
:
Новая версия композиции METAL CHURCH
18 мар 2020
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
28 фев 2020
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
23 фев 2020
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной
2 янв 2019
:
Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Это не про нас!»
28 ноя 2018
:
Вокалист METAL CHURCH о встрече с Rob'ом Halford'ом
22 ноя 2018
:
Гитарист METAL CHURCH: «Мне нравится современный музыкальный бизнес!»
18 ноя 2018
:
Новое видео METAL CHURCH
28 окт 2018
:
Новая песня METAL CHURCH
13 окт 2018
:
Новое видео METAL CHURCH
5 окт 2018
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре
10 май 2018
:
Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH
3 мар 2018
:
Видео с выступления METAL CHURCH
13 фев 2018
:
Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку
13 окт 2017
:
Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии
2 окт 2017
:
Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз
27 сен 2017
:
Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью
18 июл 2017
:
METAL CHURCH нашли ударника
31 май 2017
:
Новое видео METAL CHURCH
21 апр 2017
:
В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.
22 мар 2017
:
Из METAL CHURCH ушел барабанщик
7 мар 2017
:
Новое видео METAL CHURCH
4 мар 2017
:
Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной
7 дек 2016
:
Новое видео METAL CHURCH
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH
18 июл 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
9 июн 2016
:
METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом
7 май 2016
:
Новая песня METAL CHURCH
28 апр 2016
:
Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?
22 апр 2016
:
Гитарист METAL CHURCH восстановился после операции
1 апр 2016
:
Гитарист METAL CHURCH рассказал о порочном методе работы рекорд-лейблов в 1980-е
1 апр 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
19 мар 2016
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
15 мар 2016
:
Гитарист METAL CHURCH: «NIRVANA? Да ну их на хрен!»
3 мар 2016
:
Гитарист SAVATAGE поедет в тур с METAL CHURCH
25 фев 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
21 фев 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
18 фев 2016
:
Трейлер нового альбома METAL CHURCH
12 фев 2016
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
1 фев 2016
:
METAL CHURCH вновь полноценная группа
13 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома METAL CHURCH
6 янв 2016
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в марте
23 окт 2015
:
EPK от METAL CHURCH
21 окт 2015
:
Первое фото нового состава METAL CHURCH
1 окт 2015
:
Вокалист METAL CHURCH о новом альбоме
4 авг 2015
:
Фрагмент новых песен METAL CHURCH
1 июл 2015
:
Фрагмент нового трека METAL CHURCH
18 июн 2015
:
Новая песня METAL CHURCH
1 май 2015
:
MIKE HOWE вернулся в METAL CHURCH
25 сен 2014
:
RONNY MUNROE ушел из METAL CHURCH
26 июн 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
2 май 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
1 мар 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
24 сен 2013
:
Новая песня METAL CHURCH
20 сен 2013
:
Новая песня METAL CHURCH
17 сен 2013
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в октябре
2 сен 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
24 авг 2013
:
Семплы новых песен METAL CHURCH
9 авг 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
6 авг 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
29 июл 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
27 июл 2013
:
METAL CHURCH на RAT PAK RECORDS
13 июл 2013
:
Название нового альбом METAL CHURCH
17 июн 2013
:
METAL CHURCH начали сведение
25 май 2013
:
Гитарист METAL CHURCH из студии
15 май 2013
:
METAL CHURCH приступили к записи вокала
15 апр 2013
:
METAL CHURCH начнут запись после выступления в Бразилии
14 мар 2013
:
METAL CHURCH начали работу над альбомом
7 фев 2013
:
Вокалист METAL CHURCH о ближайших планах
3 фев 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
30 авг 2010
:
Арестован бывший басист METAL CHURCH
17 май 2010
:
Бывший фронтмен METAL CHURCH о смерти DIO
5 апр 2009
:
Семплы с нового альбома вокалиста METAL CHURCH
16 мар 2009
:
Вокалист METAL CHURCH записал классическую песню RAINBOW
13 фев 2009
:
Сольный альбом вокалиста METAL CHURCH выйдет в апреле
4 янв 2009
:
Вокалист METAL CHURCH выпускает сольный альбом
12 авг 2008
:
Семплы с нового альбома METAL CHURCH
24 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме METAL CHURCH
6 май 2008
:
METAL CHURCH заканчивают работу над новым альбомом
17 апр 2008
:
METAL CHURCH объявили имя нового гитариста
7 апр 2008
:
METAL CHURCH опубликовали обложку нового альбома
24 фев 2008
:
METAL CHURCH расстались с гитаристом JAY'ем REYNOLDS'ом
12 ноя 2007
:
Новый альбом сайд-проекта гитариста METAL CHURCH
10 ноя 2006
:
Ранние демо-записи METAL CHURCH в сети
31 июл 2006
:
METAL CHURCH выпустят "живой" DVD в октябре
18 май 2006
:
METAL CHURCH анонсировали трэк-лист нового альбома
18 мар 2006
:
Новые студийные фото METAL CHURCH появились в сети
10 фев 2006
:
METAL CHURCH: подробности нового альбома
6 фев 2006
:
У METAL CHURCH новый ударник
3 окт 2005
:
METAL CHURCH приступают к записи нового альбома
11 май 2005
:
Умер первый вокалист METAL CHURCH
сегодня
Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной
METAL CHURCH выпустят новую работу, получившую название "Dead To Rights", десятого апреля на Rat Pak Records:
01. Brainwash Game
02. F.A.F.O.
03. Dead To Rights
04. Deep Cover Shakedown
05. Feet To The Fire
06. The Show
07. Heaven Knows (Slip Away)
08. No Memory
09. Wasted Time
10. My Wrath
просмотров: 141
