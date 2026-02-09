сегодня



SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock



SHINEDOWN опубликовали следующее сообщение:



«SHINEDOWN — это группа, которая нравится всем. Мы считаем, что нам дана платформа для объединения всех людей с помощью музыки и песен.



У нас один БОСС, и это все, кто находится в зале. Цель нашей группы — объединять, а не разделять. Учитывая это, мы приняли решение не участвовать в фестивале Rock The Country.



Мы знаем, что это решение вызовет разногласия во мнениях. Но мы не хотим участвовать в том, что, по нашему мнению, приведет к дальнейшему расколу.



И нашим фанатам, спасибо за поддержку и веру в нас.



Мы любим и ценим всех вас!»











+0 -0



( 5 ) просмотров: 318

