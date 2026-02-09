Arts
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 29
*Гитарист TESTAMENT и вокалист MOONSPELL выбирают самую метал... 27
9 фев 2026 : 		 SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock

31 янв 2026 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «LUDACRIS просто трус!»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Боже, спасибо, что альбом не концептуальный!»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

28 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

18 окт 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 окт 2025 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

25 сен 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы живое доказательство, что радио работает»

10 сен 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

25 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают альбом в конце зимы

13 авг 2025 : 		 SHINEDOWN обещают отличную от других пластинку

7 авг 2025 : 		 SHINEDOWN выпускают соус

2 авг 2025 : 		 Новый сингл SHINEDOWN выйдет оснью

15 июл 2025 : 		 Новая песня SHINEDOWN

1 июл 2025 : 		 Акустика от SHINEDOWN

22 июн 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN о подкладках на концертах

16 июн 2025 : 		 SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну

11 июн 2025 : 		 95 % альбома SHINEDOWN готова

6 июн 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 июн 2025 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 май 2025 : 		 SHINEDOWN планируют еще два сингла

19 май 2025 : 		 Участники LYNYRD SKYNYRD присоединились на сцене к SHINEDOWN

10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

28 апр 2025 : 		 SHINEDOWN обещают новую музыку в этом году

7 апр 2025 : 		 Новое видео SHINEDOWN

30 мар 2025 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Brent все неправильно сказал!»
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock



SHINEDOWN опубликовали следующее сообщение:

«SHINEDOWN — это группа, которая нравится всем. Мы считаем, что нам дана платформа для объединения всех людей с помощью музыки и песен.

У нас один БОСС, и это все, кто находится в зале. Цель нашей группы — объединять, а не разделять. Учитывая это, мы приняли решение не участвовать в фестивале Rock The Country.

Мы знаем, что это решение вызовет разногласия во мнениях. Но мы не хотим участвовать в том, что, по нашему мнению, приведет к дальнейшему расколу.

И нашим фанатам, спасибо за поддержку и веру в нас.

Мы любим и ценим всех вас!»






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 фев 2026
i
industrialist
Ни хуя себе самонадеянный... да они хуже чем никельбек!!!
9 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Помню шутку «персоны, объявляющие себя небинарнами, сами создают бинарную систему из небирных и бинарных», тут тоже самое. Заявляя себя «объединяющим» и противопоставляя себя «разделяющим» сам участвуешь в разделении. Хочешь объединить людей - просто играй для всех.
9 фев 2026
С
Санчез
Вашингтон Ирвинг, это проблема части, если не большей составляющей всех музыкантов. Каждый хочет что-то сказать, каждый диванный политик и так далее. Вместо того, чтобы просто играть и сочинять музыку - еще что-то "подпездывают".
9 фев 2026
Dem0niac
«SHINEDOWN — это группа, которая нравится всем.»
Мне не нравится, я ее даже не слышал.

А если серьезно, чего там за срач-то? Объясните в двух словах, пожалусто.
9 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Dem0niac, да опять эти ультрадемократы и ультрареспубликанцы не могут решить, кто в подъезде насрал - Обама или Трамп
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
