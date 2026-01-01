Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 35
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
MATT SORUM о включении в ЗСРнР



MATT SORUM в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него воспоминания о включении в Зал Славы Рок-н-Ролла в апреле 2012 года вместе с GUNS N' ROSES:

«У меня не так уж много воспоминаний об этой группе. [смеется] Нет, нет, нет. Я просто шучу. Церемония ввода? Ух ты. У меня этого никогда не было в списке желаний. Это было что-то невообразимое. Так что это стало для меня чем-то вроде шока. И я думаю, что весь процесс был интересным. Это было очень эмоционально — выступать там и все такое. В детстве мечтаешь о рок-н-ролле, но это было выше всех моих мечтаний. Я просто хотел играть музыку, выходить на сцену и путешествовать по миру, и я делал все это, а потом у меня получилось еще и это. Поэтому все круто. Я рад этому. Я очень горжусь этим. А теперь вы должны сказать: "Matt Sorum, участник Зала Славы Рок-н-Ролла».

На вопрос, считает ли он, что "классический рок" — это "скорее период времени или реально стиль", он ответил:

«Классический рок — это стиль. Я считаю, что это характерно и для просто блюзового рок-н-ролла — все, что угодно, от AEROSMITH до [ROLLING] STONES и GUNS N' ROSES. Есть такие группы, как, к примеру THE CULT, и мы, возможно, принадлежали к немного другой категории, возможно, к чему-то в духе британского рок-движения BAUHAUS или что-то типа того. Всегда есть немного разные подкатегории. Когда вы говорите "хэви-металл"… Я играл в MOTÖRHEAD, а [лидер MOTÖRHEAD] Лемми не любил, когда его относили к хэви-металлу. Он был рок-н-ролльщиком. Это что-то вроде: "Я играю в рок-н-ролльной группе". А Лемми обычно говорил: "Мы — MOTÖRHEAD, и мы играем рок-н-ролл". Знаете, что такое рок-н-ролл? ROLLING STONES — это рок-н-ролл. Есть рок, а есть ролл. THE STONES — это рок-н-ролл. GUNS N' ROSES были рок-н-роллом. Это было отношение. Это был образ нашей жизни. Я не могу сказать, что я больше так живу. Я все еще люблю зажигать, но уже не так сильно, как раньше, потому что раньше я зажигал ночами напролет!»




просмотров: 118

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
