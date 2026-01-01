Arts
LOGIN
Новости
Powerrage

Новая песня POWERRAGE



"Dark Wings", новая песня группы POWERRAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beast", выход которого запланирован на 24 апреля на High Roller Records:

01. Dark Wings
02. Cremation Damnation
03. Dragon Man
04. Haunted Hell
05. I Torture I Kill
06. The Devil Is Screaming
07. Damned And Cursed
08. The Black Mass




просмотров: 27

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
