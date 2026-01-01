Arts
*

CrashdÏet

*



9 фев 2026 : 		 Новое видео CRASHDÏET

24 янв 2026 : 		 Новая песня CRASHDÏET

29 сен 2023 : 		 Новая песня CRASHDÏET

29 дек 2022 : 		 Новое видео CRASHDÏET

17 сен 2022 : 		 Новое видео CRASHDÏET

29 апр 2022 : 		 MICHAEL STARR в новом видео CRASHDÏET

5 апр 2022 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 мар 2022 : 		 Новый альбом CRASHDÏET выйдет весной

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CRASHDÏET

7 июл 2021 : 		 CRASHDÏET — в студии

29 янв 2020 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 авг 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

5 июн 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

14 мар 2019 : 		 Новый альбом CRASHDÏET выйдет в этом году

1 янв 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 дек 2017 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

21 дек 2017 : 		 Видео из студии CRASHDÏET

18 дек 2017 : 		 Видео с записи CRASHDÏET

7 дек 2017 : 		 CRASHDÏET нашли вокалиста

20 май 2016 : 		 CRASHDÏET «не особо ищут вокалиста»

2 мар 2015 : 		 CRASHDÏET расстались с вокалистом

26 фев 2014 : 		 Первое демо CRASHDÏET выйдет в диджипаке

18 авг 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET

25 апр 2013 : 		 Умер менеджер CRASHDÏET

7 фев 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET
Новое видео CRASHDÏET



"Satizfaction", новое видео группы CRASHDÏET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Art Of Chaos"






просмотров: 62

