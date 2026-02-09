Arts
Новости
Metallica

9 фев 2026

Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2014, доступно для просмотра ниже:

00:00 - Ecstasy Of Gold
04:00 - Battery
08:05 - Master of Puppets
16:32 - Welcome Home (Sanitarium)
23:21 - Ride the Lightning
29:47 - Kirk Hammett's Guitar Solo 1
31:39 - The Unforgiven
38:57 - Lords of Summer
47:24 - Wherever I May Roam
55:22 - Sad But True
1:00:45 - Rob Trujillo's Bass Solo
1:02:31 - Fade to Black
1:09:36 - ... And Justice For All
1:18:53 - One
1:26:57 - For Whom The Bell Tolls
1:33:26 - Whiskey In The Jar
1:38:44 - Kirk Hammett's Guitar Solo 2
1:40:26 - Nothing Else Matters
1:46:01 - Enter Sandman
1:54:40 - Fuel
1:58:25 - Creeping Death
2:04:55 - Seek And Destroy
2:11:23 - The Frayed Ends of Sanity (Short Piece)




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 фев 2026
o
overgrin
пиздец
шляпка
просмотров: 143

