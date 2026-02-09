9 фев 2026



Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Pinkpop 2014, доступно для просмотра ниже:



00:00 - Ecstasy Of Gold

04:00 - Battery

08:05 - Master of Puppets

16:32 - Welcome Home (Sanitarium)

23:21 - Ride the Lightning

29:47 - Kirk Hammett's Guitar Solo 1

31:39 - The Unforgiven

38:57 - Lords of Summer

47:24 - Wherever I May Roam

55:22 - Sad But True

1:00:45 - Rob Trujillo's Bass Solo

1:02:31 - Fade to Black

1:09:36 - ... And Justice For All

1:18:53 - One

1:26:57 - For Whom The Bell Tolls

1:33:26 - Whiskey In The Jar

1:38:44 - Kirk Hammett's Guitar Solo 2

1:40:26 - Nothing Else Matters

1:46:01 - Enter Sandman

1:54:40 - Fuel

1:58:25 - Creeping Death

2:04:55 - Seek And Destroy

2:11:23 - The Frayed Ends of Sanity (Short Piece)







