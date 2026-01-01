×
Новая песня PAPA ROACH
96
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
52
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
35
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности
31
Gamma Ray
Германия
Power Metal
http://www.gammaray.org
Myspace:
http://www.myspace.com/gmmaray
Facebook:
https://www.facebook.com/gammarayofficial
10 фев 2026
:
Концертное видео GAMMA RAY
23 янв 2026
:
Концертное видео GAMMA RAY
8 дек 2024
:
Видео полного выступления GAMMA RAY
10 июл 2024
:
Видео полного выступления GAMMA RAY
2 дек 2021
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
25 сен 2021
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
13 сен 2021
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
13 авг 2021
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
10 июл 2021
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
11 авг 2020
:
RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY
12 сен 2017
:
Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью
29 фев 2016
:
GAMMA RAY вернулись в студию
28 дек 2015
:
Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста
5 ноя 2015
:
Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY
31 окт 2015
:
Новый вокалист GAMMA RAY
22 авг 2015
:
Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY
22 авг 2015
:
Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY
21 авг 2015
:
Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре
21 авг 2015
:
Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре
18 июн 2015
:
Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY
5 июн 2015
:
Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле
19 дек 2014
:
Трек-лист нового релиза GAMMA RAY
5 дек 2014
:
Сборник лучшего от GAMMA RAY
2 дек 2014
:
Концертное видео GAMMA RAY
2 ноя 2014
:
Концертное видео GAMMA RAY
13 апр 2014
:
Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY
26 мар 2014
:
Новая песня GAMMA RAY
25 мар 2014
:
Новые песни GAMMA RAY
25 мар 2014
:
Новая песня GAMMA RAY
24 мар 2014
:
Семплы новых песен GAMMA RAY
24 фев 2014
:
Видео с текстом от GAMMA RAY
18 фев 2014
:
Трейлер нового альбома GAMMA RAY
15 фев 2014
:
Трек-лист нового альбома GAMMA RAY
7 фев 2014
:
Новый альбом GAMMA RAY выйдет в марте
1 янв 2014
:
У GAMMA RAY готово 12 песен
20 дек 2013
:
Новый альбом GAMMA RAY выйдет в марте
29 ноя 2013
:
Сгорела студия GAMMA RAY
17 сен 2013
:
GAMMA RAY о записи
26 авг 2013
:
GAMMA RAY начали запись
24 май 2013
:
GAMMA RAY готовы ко второй части Hellish Rock Tour
7 май 2013
:
Лидер GAMMA RAY: "Empire Of The Undead" не новая песня
17 мар 2013
:
Kai Hansen (GAMMA RAY, UNISONIC): "Жизнь в гастролях вредна для душевного здоровья"
15 мар 2013
:
Видео с текстом от GAMMA RAY
7 мар 2013
:
Новый альбом GAMMA RAY выйдет в январе
6 мар 2013
:
GAMMA RAY исполнили два новых треках
28 фев 2013
:
Лидер GAMMA RAY о новом миньоне и UNISONIC
26 фев 2013
:
Тизер нового ЕР GAMMA RAY
21 фев 2013
:
Название нового альбома GAMMA RAY
12 фев 2013
:
Обложка нового ЕР GAMMA RAY
8 фев 2013
:
Трек-лист нового ЕР GAMMA RAY
5 фев 2013
:
Детали нового миньона GAMMA RAY
31 янв 2013
:
Новый ЕР GAMMA RAY выйдет в марте
26 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD GAMMA RAY
13 окт 2012
:
Фрагмент нового релиза GAMMA RAY
12 окт 2012
:
GAMMA RAY об обложке "Skeletons & Majesties Live"
25 сен 2012
:
Трейлер нового DVD GAMMA RAY
21 сен 2012
:
'Skeletons & Majesties Live' от GAMMA RAY выйдет в ноябре
1 сен 2012
:
GAMMA RAY сменили ударника
6 окт 2011
:
Гитарист GAMMA RAY пропустит выступление на SWEDEN ROCK CRUISE
9 май 2011
:
Новая версия "Brother" от GAMMA RAY
2 май 2011
:
MICHAEL KISKE присоединился на сцене к GAMMA RAY
25 мар 2011
:
Детали нового релиза GAMMA RAY
21 фев 2011
:
GAMMA RAY планирует выпуск акустического альбома
5 фев 2011
:
Качественное концертное видео GAMMA RAY
20 мар 2010
:
Гитарист AMBERIAN DAWN на нескольких шоу GAMMA RAY
17 мар 2010
:
Гитарист/клавишник GAMMA RAY лёг на операцию
18 янв 2010
:
Семплы из нового альбома GAMMA RAY
17 янв 2010
:
Новое видео GAMMA RAY
13 янв 2010
:
Детали лимитированного издания GAMMA RAY, обложка винила
8 янв 2010
:
Новая песня GAMMA RAY
28 дек 2009
:
Обложка нового альбома GAMMA RAY
20 дек 2009
:
Michael Kiske на новом альбоме GAMMA RAY
14 дек 2009
:
Трек-лист нового альбома GAMMA RAY
11 дек 2009
:
Новый альбом GAMMA RAY выйдет в январе
25 сен 2008
:
Доступен трейлер с нового DVD GAMMA RAY
15 сен 2008
:
GAMMA RAY раскрыли детали DVD “Hell Yeah!”
31 окт 2007
:
Новое видео от GAMMA RAY
19 окт 2007
:
GAMMA RAY анонсировали клавишника для предстоящего турне
25 сен 2007
:
GAMMA RAY заключили контракт с лейблом STEAMHAMMER/SPV
30 мар 2007
:
Новости от GAMMA RAY
9 ноя 2006
:
Выход DVD GAMMA RAY откладывается
8 авг 2006
:
Новый альбом GAMMA RAY выйдет в 2007 году
7 авг 2006
:
Подробности о грядущем DVD от GAMMA RAY
7 апр 2006
:
Фронтмен GAMMA RAY о предстоящей съёмке для DVD
30 мар 2006
:
Выступление GAMMA RAY в Монреале выйдет на двойном DVD
6 фев 2006
:
Гитарист GAMMA RAY идет на поправку
26 янв 2006
:
Автограф-сессия GAMMA RAY в Москве
20 янв 2006
:
Гитарист GAMMA RAY получил травмы
28 июн 2005
:
GAMMA RAY: Трэклист нового альбома
10 июн 2005
:
Гитарист GAMMA RAY сыграет на тридцатилетии MOTORHEAD
23 май 2005
:
GAMMA RAY закончили работу над новым альбомом
24 дек 2001
:
Gamma Ray - закончили турне и собрали материал для нового видео.
сегодня
Концертное видео GAMMA RAY
earMUSIC опубликовали обновленную до 4К версию концертного видео GAMMA RAY "Ride The Sky".
