Новости
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 57
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*BEHEMOTH не хотят в Турции 35
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Slash

12 фев 2026 : 		 TODD KERNS о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY

10 фев 2026 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS может выйти зимой

26 янв 2026 : 		 Каким будет новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS?

25 окт 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS будут сводиться зимой

23 окт 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

10 окт 2025 : 		 Новое видео SLASH

18 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SLASH

29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH’S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage
TODD KERNS о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY



TODD KERNS в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY:

«Мы только что прослушали [финальные] миксы. Мы только что прослушали последовательность песен на альбоме. Итак, у нас все готов. Наверное, мне не стоит об этом говорить, но у нас есть название, но вы еще долго о нем не услышите. [Смеется]»

На вопрос, работали ли они с продюсером Michael "Elvis" Baskette на этот раз после совместной работы с Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile) в исторической студии RCA Studio A в Нэшвилле, штат Теннесси, Todd ответил:

«Да, да. Мы очень рады, что наша команда снова собралась вместе. Это был забавный эксперимент — выйти из привычной среды. И я считаю, что вы обязаны так поступить. Я считаю, что каждая группа, каждый артист должен в некотором роде пойти и попробовать что-то другое время от времени, что было бы забавно попробовать, но возвращаться к… Что ж, я всегда это говорил — каждый раз, когда Slash играет мне новый рифф, я всегда думаю: "В следующем году я точно увижу, как какой-нибудь парень на YouTube исполнит этот рифф". [Смеется] Каждый его рифф — культовый!»

Рассказывая о процессе записи, он сказал:

«Мы всегда играем вместе. Идея обычная — играть вместе, пытаться запечатлеть игру на барабанах, а затем заменить их… Мы сделали это достаточно привычным способом. Мы не слишком увлекались тем или иным. Мы всегда находимся в постоянном состоянии, когда, несмотря на то, что мы отрепетировали все, что могли, мы все еще думаем: "Ну, может быть, это, может быть, то". Так что, когда мы работаем над материалом, это постоянно похоже на некоторое перестраивание или своего рода усовершенствование по мере продвижения вперед по записи».

Говоря о том, как предстоящий альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS соотносится с предыдущими четырьмя альбомами группы, Todd сказал:

«Интересно, что вы так говорите, потому что я думаю, что есть что-то, что можно сказать о его вкусе, который вам хорошо знаком, но в то же время, я считаю, что это не так. Несмотря ни на что, всегда будет что-то немного отличаться. Но бывает пара моментов, когда мы становимся немного более свирепыми, чем, как мне кажется, мы привыкли считать. [Вокалист] Myles Kennedy, [который также является фронтменом ALTER BRIDGE], говорит что-то типа: "О, на этот раз он снял белые перчатки". Я отвечаю: "Ладно". Потому что он, в общем-то, не из тех, кого можно "контролировать"; [это] не совсем подходящее слово, но у ALTER BRIDGE есть что-то вроде… Я даже не знаю, как бы мне выразить это словами, но в каком-то смысле это гораздо музыкальнее. [смеется] Они [ALTER BRIDGE] становятся по-настоящему тяжелыми, они становятся реально. Со временем они стали еще тяжелее».

Далее Кернс сказал, что "в грядущем альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, который был записан в студии Элвиса Barbarosa в Готе, штат Флорида, есть несколько действительно убойных песен":

«Самое странное, что к моменту выхода альбома в 27-м году [барабанщик Брент] Fitz, Myles, Slash и я будем играть вместе уже 17 лет, THE CONSPIRATORS будет около 16 лет, потому что на самом деле мы не назывались THE CONSPIRATORS до 2011 года/ Это немного странно, о чем стоит задуматься. На самом деле, это заставляет меня осознать, что 10 лет больше не кажутся мне таким уж долгим сроком. Время летит быстро»




просмотров: 11

