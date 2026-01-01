сегодня



TODD KERNS о новом альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY



TODD KERNS в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым альбомом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY:



«Мы только что прослушали [финальные] миксы. Мы только что прослушали последовательность песен на альбоме. Итак, у нас все готов. Наверное, мне не стоит об этом говорить, но у нас есть название, но вы еще долго о нем не услышите. [Смеется]»



На вопрос, работали ли они с продюсером Michael "Elvis" Baskette на этот раз после совместной работы с Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile) в исторической студии RCA Studio A в Нэшвилле, штат Теннесси, Todd ответил:



«Да, да. Мы очень рады, что наша команда снова собралась вместе. Это был забавный эксперимент — выйти из привычной среды. И я считаю, что вы обязаны так поступить. Я считаю, что каждая группа, каждый артист должен в некотором роде пойти и попробовать что-то другое время от времени, что было бы забавно попробовать, но возвращаться к… Что ж, я всегда это говорил — каждый раз, когда Slash играет мне новый рифф, я всегда думаю: "В следующем году я точно увижу, как какой-нибудь парень на YouTube исполнит этот рифф". [Смеется] Каждый его рифф — культовый!»



Рассказывая о процессе записи, он сказал:



«Мы всегда играем вместе. Идея обычная — играть вместе, пытаться запечатлеть игру на барабанах, а затем заменить их… Мы сделали это достаточно привычным способом. Мы не слишком увлекались тем или иным. Мы всегда находимся в постоянном состоянии, когда, несмотря на то, что мы отрепетировали все, что могли, мы все еще думаем: "Ну, может быть, это, может быть, то". Так что, когда мы работаем над материалом, это постоянно похоже на некоторое перестраивание или своего рода усовершенствование по мере продвижения вперед по записи».



Говоря о том, как предстоящий альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS соотносится с предыдущими четырьмя альбомами группы, Todd сказал:



«Интересно, что вы так говорите, потому что я думаю, что есть что-то, что можно сказать о его вкусе, который вам хорошо знаком, но в то же время, я считаю, что это не так. Несмотря ни на что, всегда будет что-то немного отличаться. Но бывает пара моментов, когда мы становимся немного более свирепыми, чем, как мне кажется, мы привыкли считать. [Вокалист] Myles Kennedy, [который также является фронтменом ALTER BRIDGE], говорит что-то типа: "О, на этот раз он снял белые перчатки". Я отвечаю: "Ладно". Потому что он, в общем-то, не из тех, кого можно "контролировать"; [это] не совсем подходящее слово, но у ALTER BRIDGE есть что-то вроде… Я даже не знаю, как бы мне выразить это словами, но в каком-то смысле это гораздо музыкальнее. [смеется] Они [ALTER BRIDGE] становятся по-настоящему тяжелыми, они становятся реально. Со временем они стали еще тяжелее».



Далее Кернс сказал, что "в грядущем альбоме SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, который был записан в студии Элвиса Barbarosa в Готе, штат Флорида, есть несколько действительно убойных песен":



«Самое странное, что к моменту выхода альбома в 27-м году [барабанщик Брент] Fitz, Myles, Slash и я будем играть вместе уже 17 лет, THE CONSPIRATORS будет около 16 лет, потому что на самом деле мы не назывались THE CONSPIRATORS до 2011 года/ Это немного странно, о чем стоит задуматься. На самом деле, это заставляет меня осознать, что 10 лет больше не кажутся мне таким уж долгим сроком. Время летит быстро»







