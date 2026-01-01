×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
96
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
52
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
37
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности
31
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
96
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
52
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock
37
Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности
31
все новости группы
Ross the Boss
США
Heavy Metal
http://www.ross-the-boss.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialrtb
Facebook:
https://www.facebook.com/rossthebossofficial/
11 фев 2026
:
MANOWAR о диагнозе ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN
11 фев 2026
:
У ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN боковой амиотрофический склероз
9 янв 2024
:
ROSS THE BOSS о JOEY DEMAIO: «Нас называли Джоном Ленноном и Полом Маккартни в металле»
2 мар 2023
:
ROSS THE BOSS — о фонограмме: «Это костыль при отсутствии таланта»
9 фев 2023
:
Сборник лучшего от ROSS THE BOSS
10 ноя 2022
:
ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошибкой
19 апр 2022
:
ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»
1 апр 2022
:
Бывший гитарист MANOWAR подверг критике группу за перезапись классических альбомов
8 сен 2021
:
ROSS THE BOSS сдал назад
7 сен 2021
:
ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными
19 июн 2021
:
Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA
12 апр 2021
:
Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»
11 мар 2021
:
Новое видео ROSS THE BOSS
7 дек 2020
:
Видео полного выступления ROSS THE BOSS
5 дек 2020
:
ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR
4 ноя 2020
:
Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS
23 апр 2020
:
Новое видео ROSS THE BOSS
28 фев 2020
:
Новое видео ROSS THE BOSS
15 фев 2020
:
Видео с текстом от ROSS THE BOSS
1 фев 2020
:
ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме
22 янв 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS
8 янв 2020
:
ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной
13 авг 2019
:
Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS
22 июл 2019
:
ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»
10 июл 2019
:
К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений
8 июл 2019
:
K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS
20 ноя 2018
:
ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR
3 май 2018
:
Видео с текстом от ROSS THE BOSS
7 апр 2018
:
Новое видео ROSS THE BOSS
22 мар 2018
:
Новая песня ROSS THE BOSS
24 фев 2018
:
ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной
10 авг 2017
:
ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"
4 мар 2017
:
Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS
29 дек 2016
:
Новый состав ROSS THE BOSS
3 май 2016
:
ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR
9 дек 2010
:
Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию
26 окт 2010
:
Новая песня ROSS THE BOSS
20 окт 2010
:
Семплы с нового альбома ROSS THE BOSS
8 окт 2010
:
Трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS
30 сен 2010
:
Обложка нового альбома ROSS THE BOSS
9 июн 2010
:
ROSS THE BOSS вспоминает RONNIE JAMES'а DIO
25 авг 2008
:
ROSS THE BOSS: видео "Blood Of Knives" в сети
4 окт 2007
:
ROSS THE BOSS трудится над сольником
сегодня
MANOWAR о диагнозе ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN
Группа MANOWAR отреагировала на известие о том, что у ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN боковой амиотрофический склероз:
«Мы узнали эти ужасные новости о диагнозе Ross'a. Мы очень опечалены этими известями и посылаем ему и его семье лучи поддержки в эти сложные и непростые времена!»
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 217
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет