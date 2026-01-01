Arts
11 фев 2026 : 		 MANOWAR о диагнозе ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN

11 фев 2026 : 		 У ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN боковой амиотрофический склероз

9 янв 2024 : 		 ROSS THE BOSS о JOEY DEMAIO: «Нас называли Джоном Ленноном и Полом Маккартни в металле»

2 мар 2023 : 		 ROSS THE BOSS — о фонограмме: «Это костыль при отсутствии таланта»

9 фев 2023 : 		 Сборник лучшего от ROSS THE BOSS

10 ноя 2022 : 		 ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошибкой

19 апр 2022 : 		 ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»

1 апр 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR подверг критике группу за перезапись классических альбомов

8 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS сдал назад

7 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными

19 июн 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA

12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS
MANOWAR о диагнозе ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN



Группа MANOWAR отреагировала на известие о том, что у ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN боковой амиотрофический склероз:

«Мы узнали эти ужасные новости о диагнозе Ross'a. Мы очень опечалены этими известями и посылаем ему и его семье лучи поддержки в эти сложные и непростые времена!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
