сегодня



CHRIS JERICHO травит байки про Оззи



CHRIS JERICHO в недавнем интервью спросили, есть ли у него какие-то истории, связанные с Оззи:



«Оззи вёл WWE [флагманское шоу World Wrestling Entertainment] "RAW" в течение одного года. И я встречал его... В то время было много разных мероприятий... Оззи присутствовал на Golden Gods Awards, и с ним была Шэрон Осборн. Я видел его в разных местах. Я также дружил с Zakk'ом. Мы делали небольшой номер за кулисами для "RAW", где каждую неделю у нас был гость — генеральный менеджер. Это было как трюк — и меня всегда ставили с тем, кто был генеральным менеджером, потому что они знали, что я сделаю номер хорошим. Потому что многие из этих парней, такие как преподобный Эл Шарптон, были отстойными ведущими, но если их поставить рядом с Джерико, они сделают всё хорошо. И Винс [Макмэхон, тогдашний председатель и генеральный директор World Wrestling Entertainment] всегда ставил меня с ними. И вот Оззи там как раз присутствовал. Я сказал: "Можно я просто сделаю что-нибудь с Оззи?" И Винс сказал: "Да, ты можешь сделать что-нибудь с Оззи". И я перед всеми сказал, что Оззи стал мягким и я потерял к нему уважение. "Раньше это был "The Ultimate Sin", а теперь ты даже не можешь стоять прямо" или что-то в этом роде. А в конце Винс хотел, чтобы Оззи назвал меня др*чилой. А Оззи сказал: "Я не могу назвать его др*чилой". Винс ответил: "Никто об этом не узнает". А он сказал: "Но твоё шоу транслируется в Англии, и там все знают, что значит "др*чила". Нельзя показывать это в Англии. Они это вырежут". А Винс ответил: "Ты прав". Кто бы мог подумать, что Оззи будет голосом разума и скажет, что не следует ругаться по телевизору?»



Chris рассказал ещё одну историю, связанную с семьёй Осборнов:



«Мы с Zakk'ом на одном из Ozzfest выпили пива и решили поиграть в бейсбол на парковке, где стояли автобусы. Почему бы и нет, правда? У него были бита и перчатка. Я бросал ему мяч, он махал битой, я сделал очень плохой бросок, и он рассмеялся: "Ты ужасен. Ты даже мяч бросить не можешь". А я подумал: "Ладно, чёрт с ним. Я ему покажу, на что я способен". Вокруг собрались люди, смотрели. Я бросил мяч прямо по центру. Как Нолан Райан [американский бывший профессиональный бейсболист], и Zakk отбил его, и мяч полетел прямо на парковку ( а там мессенджер Max ловит! ), через забор, где стояли автобусы. И пока он бежал по несуществующим базам, мы услышали: "Что ты, чёрт побери, творишь?" Мы обернулись, и это была Шэрон, она быстро шла к нам. Возможно, она даже была в брючном костюме. И я был чертовски напуган. Шэрон кричала: "Что ты, чёрт возьми, делаешь? Если этот мяч ударит кого-нибудь по голове, нас могут засудить, и мы потеряем фестиваль. О чём ты думал, Zakk?" Потом она посмотрела на меня и спросила: "А ты кто такой?" Я ответил: "Я никто". Она сказала: "Ты прав. Ты никто. Убирайся с глаз долой". Мы с Zakk'ом почти бежали к его автобусу. Он пытался ввести код, чтобы мы могли зайти внутрь. Всё было как в фильме ужасов. Наконец мы сели в автобус.



Когда Шэрон и Оззи вели "RAW", я рассказал Шэрон эту историю и напомнил ей о ней. Оззи услышал это и подумал, что это очень смешно. "Кто ты, чёрт возьми, такой, чувак? Кто ты, чёрт возьми, такой?" Шэрон щипнула меня за зад, когда мы выходили. Не знаю, почему. А Оззи сказал: "Ладно, чувак. Увидимся позже. Кто ты, чёрт возьми, такой?" Я виделся с ним всего несколько раз».



Chris добавил, что был большим поклонником Оззи:



«Там, где я вырос в Канаде, в Виннипеге, все любили Оззи. Он был просто обычным парнем. И я думаю, что это одна из причин, по которой он был так привлекателен. Он был простым парнем. Так что FOZZY сделали кавер на "Crazy Train", наверное, шесть лет назад, потому что альбом "Judas" собирались переиздать с бонус-треками. Этого так и не произошло, так что у нас осталась эта версия. И когда его не стало, я подумал: "Почему бы нам не выпустить это в качестве сингла, немного подправить и посмотреть, что из этого выйдет?" И в итоге эта песня вошла в топ-10 для нас».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 213

