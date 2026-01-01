Arts
Новости
JOHN FOGERTY получит 'Johnny Mercer Award'



The Songwriters Hall Of Fame сообщили о том, что JOHN FOGERTY будет удостоен Johnny Mercer Award на церемонии Songwriters Hall Of Fame, которая состоится 11 июня в Marriott Marquis Hotel, New York City.

Это высшая награда, присуждаемая Songwriters Hall Of Fame, присуждается исключительно автору песен или команде авторов, которые уже были приняты в состав группы в предыдущие годы и чьи работы отличаются таким высоким качеством и влиянием, что соответствуют золотому стандарту, установленному легендарным Джонни Мерсером. John Fogerty был включен в Зал славы авторов песен в 2005 году.

Председатель Songwriters Hall Of Fame Nile Rodgers сказал: «Впервые я услышал CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, когда был всего лишь старшеклассником. Тогда же я впервые услышал голос John Fogerty, одного из самых самобытных в истории. По сей день я никогда не слышал, чтобы кто-то еще звучал так, как он. Его уникальная способность сочинять песни — это еще одно его фирменное качество. Он один из тех редких талантов, в которых безошибочно угадывается он сам. Его стиль сочинения — рок-н-ролльное мастерство. Это то, во что я лично всегда верил, то, что я называю "искусством сложного в простоте". Он сделал то, что, как я считаю, делают все великие авторы песен. Он заставляет нас чувствовать. Он заслуживает этой награды не меньше, чем любой другой, кто когда-либо получал ее или получит в будущем. Я передаю свои поздравления John Fogerty!»




просмотров: 57

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
