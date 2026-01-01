Arts
Новости
Dethklok

11 фев 2026 : 		 BRENDON SMALL: «DETHKLOK уже 20 лет — с ума сойти!»

23 фев 2025 : 		 Лидер DETHKLOK о звездах в Metalocalypse

27 апр 2024 : 		 BRENDON SMALL о концертах DETHKLOK

23 июн 2023 : 		 Новая песня DETHKLOK

11 авг 2022 : 		 DETHKLOK отыграли первое за три году шоу

20 май 2022 : 		 DETHKLOK планируют концерты

24 ноя 2020 : 		 Участники DETHKLOK, PROTEST THE HERO исполняют OINGO BOINGO

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DETHKLOK

25 май 2017 : 		 Новый альбом лидера DETHKLOK выйдет летом

30 окт 2013 : 		 Новый альбом DETHKLOK доступен для прослушивания

26 окт 2013 : 		 Тизер нового релиза DETHKLOK

4 окт 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

25 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

10 сен 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

1 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

21 авг 2012 : 		 Новый альбом DETHKLOK выйдет в октябре

8 июн 2012 : 		 DETHKLOK записывают новый альбом

23 апр 2010 : 		 Создатель DETHKLOK сотрудничает с Gene'ом Hoglan'ом

26 июл 2009 : 		 Детали нового альбома DETHKLOK

9 июл 2008 : 		 Фигурки участников DETHKLOK появятся на выставке комиксов
BRENDON SMALL: «DETHKLOK уже 20 лет — с ума сойти!»



BRENDON SMALL в недавнем интервью поговорил о том, что DETHKLOK исполнилось 20 лет и группа продолжает интересовать публику:

«Это какое-то безумие. То, что произошло, — это случайность, в которой я оказался непреднамеренно… Я даже не знал, какую ответственность я беру на себя, когда стал владельцем компании, занимающейся живой музыкой. Я действительно не знал, что нужно идти на риск, организовывать все это с другими группами, разговаривать с другими людьми. И я непреднамеренно создал реально замечательную инфраструктуру с прекрасными тур-менеджерами, менеджерами по производству, агентами и всем прочим, и я понял, что это же классный вид искусства, которым ты можешь управлять сам, без связи, без кого-либо еще. Мне все еще приходится лицензировать свои собственные материалы, что само по себе безумно, но оно того стоит, потому что я поддерживаю их в актуальном состоянии. И то, что я поддерживаю их в актуальном состоянии, поддерживает интерес к лентам и привлекает людей к просмотру. Так что, так или иначе, зрители и я сам поддерживаем существование этого проекта. Благодаря этому я получаю возможность создавать новую анимацию. Мне даже удалось сделать это безумное, минутное объявление о туре с Johan [Hegg of AMON AMARTH] и DETHKLOK в конференц-зале, где я говорю: "О! Я просто набираюсь смелости решиться на это".

Меня часто спрашивают, будет ли в будущем еще больше DETHKLOK? И правда в том, что у нас реально хорошие показатели. Иногда, когда мы выходим на сцену и делаем что-то подобное, мы привлекаем к этому больше людей. Так что эта живая история, плюс вариант некоего прироста. Можно ли сделать так, чтобы персонажи больше общались друг с другом? Можно ли сделать повторы покороче? Может быть, что-то еще? И это тот вопрос, который я, в некотором роде, тоже задаю, когда этим занимаюсь, сможем ли мы вернуть себе весь контроль и извлечь из этого какую-то пользу?»




просмотров: 111

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом