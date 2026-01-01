сегодня



BRENDON SMALL: «DETHKLOK уже 20 лет — с ума сойти!»



BRENDON SMALL в недавнем интервью поговорил о том, что DETHKLOK исполнилось 20 лет и группа продолжает интересовать публику:



«Это какое-то безумие. То, что произошло, — это случайность, в которой я оказался непреднамеренно… Я даже не знал, какую ответственность я беру на себя, когда стал владельцем компании, занимающейся живой музыкой. Я действительно не знал, что нужно идти на риск, организовывать все это с другими группами, разговаривать с другими людьми. И я непреднамеренно создал реально замечательную инфраструктуру с прекрасными тур-менеджерами, менеджерами по производству, агентами и всем прочим, и я понял, что это же классный вид искусства, которым ты можешь управлять сам, без связи, без кого-либо еще. Мне все еще приходится лицензировать свои собственные материалы, что само по себе безумно, но оно того стоит, потому что я поддерживаю их в актуальном состоянии. И то, что я поддерживаю их в актуальном состоянии, поддерживает интерес к лентам и привлекает людей к просмотру. Так что, так или иначе, зрители и я сам поддерживаем существование этого проекта. Благодаря этому я получаю возможность создавать новую анимацию. Мне даже удалось сделать это безумное, минутное объявление о туре с Johan [Hegg of AMON AMARTH] и DETHKLOK в конференц-зале, где я говорю: "О! Я просто набираюсь смелости решиться на это".



Меня часто спрашивают, будет ли в будущем еще больше DETHKLOK? И правда в том, что у нас реально хорошие показатели. Иногда, когда мы выходим на сцену и делаем что-то подобное, мы привлекаем к этому больше людей. Так что эта живая история, плюс вариант некоего прироста. Можно ли сделать так, чтобы персонажи больше общались друг с другом? Можно ли сделать повторы покороче? Может быть, что-то еще? И это тот вопрос, который я, в некотором роде, тоже задаю, когда этим занимаюсь, сможем ли мы вернуть себе весь контроль и извлечь из этого какую-то пользу?»







