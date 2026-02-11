сегодня



CHRIS DAUGHTRY о фейковых фото от ИИ



CHRIS DAUGHTRY в программе "Whiplash" прокомментировал появление в прошлом году фотографий, на которых он отдает дань уважения покойному Чарли Кирку. На снимках, созданных с помощью искусственного интеллекта, он был одним из нескольких музыкантов, включая Боба Дилана и Брюса Спрингстина, которые были ложно изображены отдающими дань уважения Кирку после его смерти. В других материалах, подготовленных ИИ, утверждалось, что его брак был на грани разрыва, что он категорически отрицал.



Позже Chris поделился постом в Instagram, в котором объяснил своим поклонникам, что если сообщение о нем не поступает с его верифицированного аккаунта или со страницы группы, то, скорее всего, это ложная информация.



На вопрос о сообщениях, созданных искусственным интеллектом и связи с музыкантом, в частности, распространения ложных сведений о его семейной жизни, он ответил:



«Это вопрос с подвохом. Я не знаю ответа. Вы могли бы подумать, что то, что по своей сути является распространением ложной информации, выдаваемой за правду, должно считаться незаконным. И поэтому вы бы не посмели позволить журналу или изданию напечатать что-то настолько лживое о ком-либо.



Почему для этих ботов или людей, которым больше нечем заняться, нормально создавать эту поляризующую ложную информацию о людях и просто публиковать ее так, как будто это правда? Я считаю, что это неправильно, я уверен, что это неэтично, я думаю, что это безответственно и я считаю, что это опасно. И если для этого нет никаких правил, то чем все закончится? Как далеко это зайдет, прежде чем вызовет серьезные проблемы и последствия?



Я не знаю ответа, но вы могли бы подумать, что наши люди во властных структурах, которые имеют хоть какое-то влияние по этому вопросу, будут выполнять свою работу, чтобы защитить людей должным образом. Но пока что это похоже на Дикий, необузданный Запад, когда речь заходит об ИИ, о том, что разрешено, а что нет, и о лазейках, которые позволяют ему продолжать существовать без каких-либо последствий. Это реально дико!»







