Новости
Daughtry

11 фев 2026 : 		 CHRIS DAUGHTRY о фейковых фото от ИИ

31 янв 2026 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 окт 2025 : 		 Новое видео DAUGHTRY

28 июл 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к DAUGHTRY

2 июл 2025 : 		 CHRIS DAUGHTRY: «ИИ не в состоянии воспроизвести человеческие эмоции»

27 апр 2025 : 		 Новая песня DAUGHTRY

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

30 сен 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

11 авг 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

28 июн 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

25 июн 2024 : 		 DAUGHTRY планирует выпуск двух ЕР

5 апр 2024 : 		 Новое видео DAUGHTRY

31 мар 2024 : 		 Новая песня DAUGHTRY

14 фев 2024 : 		 DAUGHTRY стали первыми

25 авг 2023 : 		 Новое видео DAUGHTRY
CHRIS DAUGHTRY о фейковых фото от ИИ



CHRIS DAUGHTRY в программе "Whiplash" прокомментировал появление в прошлом году фотографий, на которых он отдает дань уважения покойному Чарли Кирку. На снимках, созданных с помощью искусственного интеллекта, он был одним из нескольких музыкантов, включая Боба Дилана и Брюса Спрингстина, которые были ложно изображены отдающими дань уважения Кирку после его смерти. В других материалах, подготовленных ИИ, утверждалось, что его брак был на грани разрыва, что он категорически отрицал.

Позже Chris поделился постом в Instagram, в котором объяснил своим поклонникам, что если сообщение о нем не поступает с его верифицированного аккаунта или со страницы группы, то, скорее всего, это ложная информация.

На вопрос о сообщениях, созданных искусственным интеллектом и связи с музыкантом, в частности, распространения ложных сведений о его семейной жизни, он ответил:

«Это вопрос с подвохом. Я не знаю ответа. Вы могли бы подумать, что то, что по своей сути является распространением ложной информации, выдаваемой за правду, должно считаться незаконным. И поэтому вы бы не посмели позволить журналу или изданию напечатать что-то настолько лживое о ком-либо.

Почему для этих ботов или людей, которым больше нечем заняться, нормально создавать эту поляризующую ложную информацию о людях и просто публиковать ее так, как будто это правда? Я считаю, что это неправильно, я уверен, что это неэтично, я думаю, что это безответственно и я считаю, что это опасно. И если для этого нет никаких правил, то чем все закончится? Как далеко это зайдет, прежде чем вызовет серьезные проблемы и последствия?

Я не знаю ответа, но вы могли бы подумать, что наши люди во властных структурах, которые имеют хоть какое-то влияние по этому вопросу, будут выполнять свою работу, чтобы защитить людей должным образом. Но пока что это похоже на Дикий, необузданный Запад, когда речь заходит об ИИ, о том, что разрешено, а что нет, и о лазейках, которые позволяют ему продолжать существовать без каких-либо последствий. Это реально дико!»




Комментарии

11 фев 2026
m
mohnatiy
Удобная отмазка - это не я, это ИИ
