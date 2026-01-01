сегодня



JEFFREY NOTHING договорился с STEVE 'SKINNY' FELTON



JEFFREY 'NOTHING' HATRIX и STEVE 'SKINNY' FELTON пришли к соглашению по поводу роялти за MUSHROOMHEAD.



Девятого февраля обе стороны подали в федеральный суд Кливленда заявление об отказе от иска с предрассудками, что означает, что иск не может быть подан повторно или рассмотрен в будущем.



После этого Jeffrey поделился следующим заявлением в социальных сетях:



«Как многие из вас знают, между мной и моей бывшей группой продолжается судебный процесс. Я рад сообщить, что ситуация разрешилась и закончилась.



С этого момента на моей странице не будет ничего негативного о MUSHROOMHEAD или Skinny. Он пришел за стол переговоров дружелюбно и благородно, и мы нашли решение, которое устроило нас обоих.



Мы с ним основали MUSHROOMHEAD, и мне очень приятно видеть фанбазу и сообщество, которое она создала. Я горжусь этим, и я знаю, что он гордится. MUSHROOMHEAD — его, и я желаю ему всего самого лучшего. Мое творческое детище — это теперь моя сольная работа.



Буду ли я когда-нибудь снова работать с SHROOM? Время покажет. Я не против этого. Но у меня нет никаких неприязненных чувств в любом случае. Я хочу, чтобы все выиграли.



Спасибо всем вам за годы поддержки и за то, что прикрывали меня, когда это было необходимо, но с этого момента в этом направлении только позитив. Я сказал, что покончил с драмой, и это действительно так».











+0 -0



просмотров: 37

