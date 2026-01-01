Arts
JAY JAY FRENCH об отмене концертов TWISTED SISTER



zoom
JAY JAY FRENCH седьмого февраля опубликовал видео, в котором объяснил причину отмены концертов TWISTED SISTER:

«Сегодня исполняется 50 лет с того дня, как Dee прошел прослушивание в группе. 1976 год. Вот запись в дневнике. "Danny Snider" — он еще не был Dee — "прослушивание в TWISTED SISTER", 7 февраля 1976 года.

В течение последних 50 лет я и [гитарист TWISTED SISTER] Eddie [Ojeda] выступали бок о бок с Dee не на сотнях, а на тысячах концертов.

Вы знаете спортивное клише: когда великий спортсмен уходит на пенсию, говорят, что он оставил все силы на поле. Что ж, я могу сказать вам, что когда дело касается Dee, его поле — сцена. Он отдал всего себя, и его тело теперь говорит ему: "Я больше не могу тебе что-то дать". И когда кто-то говорит тебе это, ты должен принять это и двигаться дальше. Поэтому, пожалуйста, поймите, что это было трудное решение, но у нас не было другого выбора, кроме как отменить эти концерты.

Что касается будущего TWISTED SISTER, то мы с Eddie проведем переговоры в ближайшие пару недель, чтобы обсудить, есть ли у нас варианты продолжения, если таковые имеются.

А пока просто знайте, что SMFs [аббревиатура от "Sick Mother Fucker", так ласково называют фанатов TWISTED SISTER] по всему миру — это то, что поддерживало нас в живых, и мы любим вас, ребята, и сделаем все возможное, чтобы всегда быть на высоте в соответствии с вашими ожиданиями как фанатов, потому что никто не понимает фэндом лучше, чем мы. Мы ценим все, что вы когда-либо для нас делали, и надеемся, что мы еще увидимся с вами в будущем. Спасибо вам!»

В отдельном заявлении от 5 февраля 70-летний Snider сообщил, что у него был диагностирован дегенеративный артрит, и он перенес несколько операций из-за этого состояния, "просто чтобы продолжать работать, и мог исполнять только несколько песен одновременно, несмотря на боль".

«Целая жизнь легендарно агрессивных выступлений наложила отпечаток на тело и душу Dee Snider. Вдобавок ко всему, Dee недавно обнаружил, что тот уровень интенсивности, который он отдавал делу всей своей жизни, сказался и на его сердце. Он больше не может раздвигать границы неистовства рок-н-ролла, как он делал это десятилетиями».

Далее добавил, что он "не знает другого способа зажигать".

«Идея замедления для меня неприемлема. Я лучше уйду, чем стану тенью самого себя.

По бессмертным словам Грязного Гарри, "Мужчина должен знать свои пределы". К сожалению, теперь эти пределы знакомы и Dee Snider'y».




просмотров: 188

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
