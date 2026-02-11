Лидер DESTRUCTION: «Буду фигачить до упора!»

сегодня



SCHMIER в недавнем интервью ответил на вопрос, что заставляет его продолжать свою деятельность почти четыре с половиной десятилетия после основания группы:



«Я думаю, что музыка — это больше, чем просто... Музыка — это стиль жизни. Это ощущение. И оно делает меня счастливым. Оно делает счастливыми и многих других людей.



Все эти годы я пытался заниматься чем-то ещё, кроме музыки — у меня был свой ресторан, — но в итоге я всегда возвращался к тому, что я музыкант, и путешествия, встречи с фанатами, концерты и сочинение песен делают меня счастливым. Меня спрашивают уже 20 лет: "Что ты будешь делать после музыки?" И я сказал в другом интервью, что, наверное, после музыки я умру, потому что музыка — это то, чем я буду заниматься до конца. Это страсть, а не просто работа. Поэтому я рад, что всё ещё могу этим заниматься, пока фанаты хотят нас видеть. И да, посмотрим, как долго мы сможем играть трэш-металл — пока не начнут болеть спина и шея — но на данный момент мы в хорошей форме. Так что, надеюсь, у нас впереди ещё несколько хороших лет».



О появлении в составе Damir Eskić он сказал:



«Мы уже довольно долгое время — с 2019 года, если не ошибаюсь, — являемся квартетом. Уже семь лет.



Мне нравилось играть в трио. Я вырос на MOTÖRHEAD, RUSH, VENOM, TRIUMPH и всех трио того времени. Но в этом случае есть ограничения, а с двумя гитарами открывается много возможностей. Кроме того, сочинять песни гораздо приятнее, потому что у тебя больше вариантов. А на концертах, конечно, больше сырой энергии, больше двойных соло, больше гармоничных соло.



Тяжёлый металл должен быть с двумя гитарами. Хотя я люблю пауэр-трио и люблю наш этап как трио, у каждого участника больше обязанностей и на него оказывается больше давления. Но творчество и всё остальное намного лучше. И мощь, конечно, если вы квартет».



Что касается Furia, Schmier сказал: «Он вырос во второго гитариста DESTRUCTION. Он был нашим тур-менеджером и звукорежиссёром, а теперь он наш гитарист.



Когда мы искали гитариста, мы искали не просто отличного музыканта. Он должен был вписываться в группу. Он должен был знать группу и её историю. Он был первым, кого мы прослушали, и тогда мы решили: "Посмотрим, достаточно ли он хорош". Но когда он пришёл, он был хорошо подготовлен, поэтому мы сказали: "Нам нравится этот парень". Я помню, когда он пришёл на прослушивание, мы подумали: "Надеемся, он репетировал". Мы знали, что он хороший музыкант, но песни DESTRUCTION сложные, в них много быстрых пассажей. А он ещё и продюсер. Он звукорежиссёр и хороший автор песен. Так что он отлично дополнил команду».







