Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
[= ||| все новости группы



*

Destruction

*



11 фев 2026 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Буду фигачить до упора!»

29 сен 2025 : 		 DESTRUCTION выпустят юбилейный винил

14 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION

3 сен 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION об официальном документальном фильме

2 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления DESTRUCTION

14 мар 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более успешны, чем немцы

12 мар 2025 : 		 SCHMIER: «Наши фанаты и есть DESTRUCTION»

26 фев 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION надеется на четверку

21 фев 2025 : 		 Новая песня DESTRUCTION

17 фев 2025 : 		 Лидер DESTRUCTION: «Lars был прав, а его смешали с дерьмом»

11 фев 2025 : 		 DESTRUCTION целиком отыграют дебютную пластинку

8 фев 2025 : 		 Кого любит вокалист DESTRUCTION

4 фев 2025 : 		 Документальный фильм от DESTRUCTION

24 янв 2025 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 ноя 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

13 ноя 2024 : 		 Новый альбом DESTRUCTION выйдет весной

22 сен 2024 : 		 Лидер DESTRUCTION: «METALLICA многое сделала, чтобы стать великой»

10 июл 2024 : 		 Кавер-версия хита ACCEPT от DESTRUCTION

6 июн 2024 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 окт 2023 : 		 DESTRUCTION едут в юбилейный тур

20 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Фанера — отстой!»

11 янв 2023 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Всё ещё хочется показать молодым ребятам, как это делается»

11 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от DESTRUCTION

29 ноя 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

5 апр 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION

24 фев 2022 : 		 Новое видео DESTRUCTION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер DESTRUCTION: «Буду фигачить до упора!»



zoom
SCHMIER в недавнем интервью ответил на вопрос, что заставляет его продолжать свою деятельность почти четыре с половиной десятилетия после основания группы:

«Я думаю, что музыка — это больше, чем просто... Музыка — это стиль жизни. Это ощущение. И оно делает меня счастливым. Оно делает счастливыми и многих других людей.

Все эти годы я пытался заниматься чем-то ещё, кроме музыки — у меня был свой ресторан, — но в итоге я всегда возвращался к тому, что я музыкант, и путешествия, встречи с фанатами, концерты и сочинение песен делают меня счастливым. Меня спрашивают уже 20 лет: "Что ты будешь делать после музыки?" И я сказал в другом интервью, что, наверное, после музыки я умру, потому что музыка — это то, чем я буду заниматься до конца. Это страсть, а не просто работа. Поэтому я рад, что всё ещё могу этим заниматься, пока фанаты хотят нас видеть. И да, посмотрим, как долго мы сможем играть трэш-металл — пока не начнут болеть спина и шея — но на данный момент мы в хорошей форме. Так что, надеюсь, у нас впереди ещё несколько хороших лет».

О появлении в составе Damir Eskić он сказал:

«Мы уже довольно долгое время — с 2019 года, если не ошибаюсь, — являемся квартетом. Уже семь лет.

Мне нравилось играть в трио. Я вырос на MOTÖRHEAD, RUSH, VENOM, TRIUMPH и всех трио того времени. Но в этом случае есть ограничения, а с двумя гитарами открывается много возможностей. Кроме того, сочинять песни гораздо приятнее, потому что у тебя больше вариантов. А на концертах, конечно, больше сырой энергии, больше двойных соло, больше гармоничных соло.

Тяжёлый металл должен быть с двумя гитарами. Хотя я люблю пауэр-трио и люблю наш этап как трио, у каждого участника больше обязанностей и на него оказывается больше давления. Но творчество и всё остальное намного лучше. И мощь, конечно, если вы квартет».

Что касается Furia, Schmier сказал: «Он вырос во второго гитариста DESTRUCTION. Он был нашим тур-менеджером и звукорежиссёром, а теперь он наш гитарист.

Когда мы искали гитариста, мы искали не просто отличного музыканта. Он должен был вписываться в группу. Он должен был знать группу и её историю. Он был первым, кого мы прослушали, и тогда мы решили: "Посмотрим, достаточно ли он хорош". Но когда он пришёл, он был хорошо подготовлен, поэтому мы сказали: "Нам нравится этот парень". Я помню, когда он пришёл на прослушивание, мы подумали: "Надеемся, он репетировал". Мы знали, что он хороший музыкант, но песни DESTRUCTION сложные, в них много быстрых пассажей. А он ещё и продюсер. Он звукорежиссёр и хороший автор песен. Так что он отлично дополнил команду».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2026
Corpsegrinder04
"но песни DESTRUCTION сложные, в них много быстрых пассажей"
Песни Destruction обыкновенная припанкованная херь.
Сложные песни у условных Symphony X , с "Качественными" быстрыми пассажами.
Но справедливости ради последний альбом Destruction вышел вполне себе интересным. По сравнению с другими немецкими группами.
просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом