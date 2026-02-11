Arts
У ROSS 'THE BOSS' FRIEDMAN боковой амиотрофический склероз



zoom
Представитель Ross "The Boss" Friedman опубликовал следующее сообщение:

«У одного из основателей легендарной панк-рок-группы THE DICTATORS и участника MANOWAR был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), широко известный как болезнь Лу Герига. Диагноз был поставлен после нескольких месяцев, на первый взгляд, не связанных между собой симптомов, которые включали слабость в руках и ногах. Первоначально предполагалось, что причиной была серия очень незначительных инсультов, но изменения в диете, физические упражнения и дополнительная физиотерапия не смогли замедлить прогрессирование или увеличить его силу».

72-летний Ross добавил в своем заявлении: «Трудно предугадать, что ждет нас впереди, и меня огорчает, что я не могу играть на гитаре, но проявление любви было столь сильным. Я просто потрясен поддержкой семьи, друзей и поклонников. Я люблю вас всех!»

Боковой амиотрофический склероз (БАС) - прогрессирующее, смертельное нейродегенеративное заболевание, которое разрушает двигательные нейроны головного и спинного мозга, вызывая мышечную слабость, паралич и потерю произвольного мышечного контроля.

Главное о болезни:

Что происходит: Гибнут моторные нейроны, которые передают сигналы от мозга к мышцам. В результате мышцы атрофируются (слабеют и уменьшаются).

Симптомы: Обычно начинается с мышечной слабости в руках или ногах, невнятной речи или трудностей при глотании.

Интеллект: У большинства пациентов когнитивные функции (память, мышление) и органы чувств остаются полностью сохранными.

Причины: В 90–95% случаев причина неизвестна (спорадическая форма), в остальном — это генетическая предрасположенность.

Известные примеры: Болезнь часто называют «болезнью Лу Герига» (в честь бейсболиста) или связывают с именем физика Стивена Хокинга.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2026
M
Mateas89
Ох жесть(( У Джейсона Беккера тоже она(((
11 фев 2026
Hellg
Беда... Не поклонник его творчества, но такой диагноз и врагу не пожелаешь
11 фев 2026
M
Mike Barlow
Какая ужасная болезнь, про нее даже читать страшно... (((
11 фев 2026
YNWA
Да, это жесткач.
11 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Да, плохой диагноз, но Россу уже 72, мб ему повезет с медленной прогрессией болезни (как у Хокинга, например), тогда он сможет дожить то смерти по естественным причинам, не полностью потеряв возможность двигаться. Но с музыкой все, рано или поздно.
