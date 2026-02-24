24 фев 2026



Лидер KREATOR: «Делать прямолинейный трэш-альбом было бы скучно»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил про новую пластинку "Krushers Of The World", выпущенную в середине января. В частности на замечание интервьюера о том, что альбом получился далеко не прямолинейным, Mille ответил:



«Я люблю металл. Я люблю трэш-металл. Я люблю дэт-металл. Я люблю блэк-металл. Я люблю все виды металла, но я также люблю все виды музыки. Что касается меня, то, играя металл, будучи в металл-группе, я всегда стараюсь найти способ, при котором я мог бы быть металлистом и оставаться KREATOR, но в то же время привнести влияние других жанров и, возможно, другие грувы, другие вибрации, а не просто выпустить трэш-металл альбом из от начала и до конца. Я имею в виду, что мы могли бы это сделать — потенциально, да, — но нам было бы скучно, и это не получилось бы от души. И я думаю, что иногда, когда слушаешь некоторые из выходящих пластинок, кажется, что люди навязывают старую школу, они заставляют все звучать как в 80-х. Но мы не в 80-х, так было в 80-е. На нас могут влиять 80-е, и мы — группа, которая начинала в 80-х, но лично я был бы не в восторге, если бы нам пришлось записать альбом, который был бы просто трэшем от начала до конца. Это всего лишь я. И если вы послушаете наши предыдущие альбомы, то увидите, что такого никогда не было. У нас всегда был какой-то баланс».



Далее Mille сказал, что он понимает, почему некоторые фанаты хотят, чтобы их любимые группы переделывали звуковой материал, который они написали в свои «золотые» годы в настоящем:



«Я понимаю это с эмоциональной точки зрения, потому что, когда ты увлекаешься музыкой и ты музыкальный фанат, это все эмоции, это все волны, это все прекрасные гармонии, ритмы, единство и все, что представляет собой металл. И это прекрасно. Это потрясающе. Но старые времена прошли. Мы никогда не вернем их обратно. И когда вы идете на концерт KREATOR или, может быть, каких-нибудь других групп, металл-коллективов, которые все еще существуют с 80-х, вы ненадолго возвращаетесь к этому ощущению, когда старые группы играют более старую музыку или более старые песни. На какое-то время вы возвращаетесь к этому ощущению. Но я не пытаюсь навязать людям то, что им нравится, но это не так; я просто не смог бы этого сделать… Однако я понимаю, что, на удивление, молодая аудитория пытается подражать старым группам — они хотят, чтобы старые группы звучали как в 80-х. Но я такой же, как все. Если я собираюсь на концерт FIELDS OF THE NEPHILIM или THE SISTERS OF MERCY, я, конечно, хочу, чтобы они исполняли старые песни. Но не возражаю против новых песен. Я также открыт для нового».







