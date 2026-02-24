Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Новости
24 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Делать прямолинейный трэш-альбом было бы скучно»

1 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Каждая песня на альбоме — посвящение»

16 янв 2026 : 		 Новое видео KREATOR

29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая часть книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR
|||| 24 фев 2026

Лидер KREATOR: «Делать прямолинейный трэш-альбом было бы скучно»



MILLE PETROZZA в недавнем интервью поговорил про новую пластинку "Krushers Of The World", выпущенную в середине января. В частности на замечание интервьюера о том, что альбом получился далеко не прямолинейным, Mille ответил:

«Я люблю металл. Я люблю трэш-металл. Я люблю дэт-металл. Я люблю блэк-металл. Я люблю все виды металла, но я также люблю все виды музыки. Что касается меня, то, играя металл, будучи в металл-группе, я всегда стараюсь найти способ, при котором я мог бы быть металлистом и оставаться KREATOR, но в то же время привнести влияние других жанров и, возможно, другие грувы, другие вибрации, а не просто выпустить трэш-металл альбом из от начала и до конца. Я имею в виду, что мы могли бы это сделать — потенциально, да, — но нам было бы скучно, и это не получилось бы от души. И я думаю, что иногда, когда слушаешь некоторые из выходящих пластинок, кажется, что люди навязывают старую школу, они заставляют все звучать как в 80-х. Но мы не в 80-х, так было в 80-е. На нас могут влиять 80-е, и мы — группа, которая начинала в 80-х, но лично я был бы не в восторге, если бы нам пришлось записать альбом, который был бы просто трэшем от начала до конца. Это всего лишь я. И если вы послушаете наши предыдущие альбомы, то увидите, что такого никогда не было. У нас всегда был какой-то баланс».

Далее Mille сказал, что он понимает, почему некоторые фанаты хотят, чтобы их любимые группы переделывали звуковой материал, который они написали в свои «золотые» годы в настоящем:

«Я понимаю это с эмоциональной точки зрения, потому что, когда ты увлекаешься музыкой и ты музыкальный фанат, это все эмоции, это все волны, это все прекрасные гармонии, ритмы, единство и все, что представляет собой металл. И это прекрасно. Это потрясающе. Но старые времена прошли. Мы никогда не вернем их обратно. И когда вы идете на концерт KREATOR или, может быть, каких-нибудь других групп, металл-коллективов, которые все еще существуют с 80-х, вы ненадолго возвращаетесь к этому ощущению, когда старые группы играют более старую музыку или более старые песни. На какое-то время вы возвращаетесь к этому ощущению. Но я не пытаюсь навязать людям то, что им нравится, но это не так; я просто не смог бы этого сделать… Однако я понимаю, что, на удивление, молодая аудитория пытается подражать старым группам — они хотят, чтобы старые группы звучали как в 80-х. Но я такой же, как все. Если я собираюсь на концерт FIELDS OF THE NEPHILIM или THE SISTERS OF MERCY, я, конечно, хочу, чтобы они исполняли старые песни. Но не возражаю против новых песен. Я также открыт для нового».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 фев 2026
rock n roll
То что вы выпустили недавно ,вот это скучно!
24 фев 2026
Schizo_Deluxe
одно и тоже из года в год выпускает
24 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
«Прямая линия принадлежит человеку, кривая - Богу»
Милле Петроцца (с)
24 фев 2026
m
mohnatiy
Тут как в анекдоте - новички дрочат ноты, а мастера ноту уже нашли)
24 фев 2026
WahrandPhain
mohnatiy, новые альбомы пишут только те, у кого старые плохие!
24 фев 2026
a
antoner
В 90-ых они точно неоднообразные были.В новом альбоме понравились Seven Serpents и Barbarian.
24 фев 2026
WahrandPhain
Все правильно, поэтому будем 30 лет играть хуету))
25 фев 2026
gravitgroove
В детстве казалось, что играть треш метал в 30 лет - перебор, а в 40 - невообразимый пзц. И вот уже прошло больше 30 лет и трешерам уже далеко за 50, а кто-то уже 6 десяток разменял и приземляется на на 7-й,как старина Блитц, и они все, как будучи юными балбесами, продолжают это дело. Невероятно!
просмотров: 683

