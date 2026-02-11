GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»

30 сен 2024 :
|
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
23 сен 2024 :
|
GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля
24 авг 2024 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 авг 2024 :
|
Видео полного выступления GENE SIMMONS
31 июл 2024 :
|
GENE SIMMONS открыл тур в Европе
5 июл 2024 :
|
GENE SIMMONS исполнил VAN HALEN
17 июн 2024 :
|
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работать не будет!»
15 июн 2024 :
|
GENE SIMMONS: «С сольной группой я зарабатываю больше, чем с KISS»
11 июн 2024 :
|
GENE SIMMONS присоединился на сцене к CHEVY METAL
10 июн 2024 :
|
PAUL STANLEY: «GENE SIMMONS всегда признаёт свою неправоту»
27 май 2024 :
|
GENE SIMMONS о комплименте от JIMMY PAGE'a
2 май 2024 :
|
GENE SIMMONS BAND исполнили песни KISS, LED ZEPPELIN
24 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS и TOMMY THAYER исполнили KISS
21 апр 2024 :
|
GENE SIMMONS сыграет в ресторане
15 фев 2024 :
|
SEBASTIAN BACH о том, как KISS повлияли на его жизнь
3 дек 2023 :
|
DESMOND CHILD: «GENE SIMMONS назвал меня песенным доктором, чтобы не говорить, что я соавтор!»
23 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»
20 ноя 2023 :
|
GENE SIMMONS забил на Х
20 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас
19 сен 2023 :
|
GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI
28 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»
18 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»
13 июл 2023 :
|
GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»
12 апр 2023 :
|
GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$
24 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS продал дом
20 мар 2023 :
|
GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента
22 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»
6 янв 2023 :
|
GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»
12 дек 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»
30 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом
22 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS сбросил миллион
15 ноя 2022 :
|
GENE SIMMONS очистился
25 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»
20 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма
15 окт 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»
21 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»
9 сен 2022 :
|
GENE SIMMONS продал миллион бутылок
30 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене
17 авг 2022 :
|
GENE SIMMONS отказался танцевать
2 июл 2022 :
|
GENE SIMMONS скинул ещё
30 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»
1 июн 2022 :
|
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
30 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»
3 май 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
26 апр 2022 :
|
GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
23 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»
5 мар 2022 :
|
GENE SIMMONS: «Канье немного того...»
2 фев 2022 :
|
GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс
18 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS — о Стэне Ли
12 янв 2022 :
|
В гостях у GENE'a SIMMONS'a
4 янв 2022 :
|
GENE SIMMONS об установках на 2022
13 дек 2021 :
|
GENE SIMMONS снизил цену на дом
23 ноя 2021 :
|
Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a
17 ноя 2021 :
|
ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги
17 ноя 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»
29 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом. Опять!
23 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца
22 окт 2021 :
|
GENE SIMMONS продаёт дом
27 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS продал особняк
15 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID
7 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес
6 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса
3 сен 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Я в порядке!»
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY
29 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом
17 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH
16 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»
12 авг 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
|
GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
|
GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
|
Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
|
GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
|
GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
|
GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
|
GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
|
GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
|
GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
|
GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
|
GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
|
Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
|
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
|
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
|
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
|
GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
|
GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
|
GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
|
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
|
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
|
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
|
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
|
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
|
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
|
GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
|
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
|
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
|
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
|
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
|
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
|
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
|
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
|
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
|
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
|
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
|
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
|
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
|
GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
|
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
|
Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
|
GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
|
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
|
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
|
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
|
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
|
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
|
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
|
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
|
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
|
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
|
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
|
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
|
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
|
GENE SIMMONS снимется в японском кино
