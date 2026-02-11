сегодня



GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»



GENE SIMMONS в недавней беседе поразмышлял о музыкальной и культурной значимости группы KISS:



«Мне плевать. Вы только что затронули тему, которая мне совершенно безразлична... Есть "популярность", а есть такие слова, как "значимость". Кто определяет значимость? Критики? Что это за слово? Как стать значимым? Кто им является? Или это американский идеал? Народ, для народа, народу. Первые слова — "мы, народ". Вот что для меня значимость... К примеру, IRON MAIDEN не введены в Зал славы рок-н-ролла, хотя они могут собирать полные стадионы, а Grandmaster Flash [один из представителей хип-хопа] там.



Мы с Айс Кьюбом долго спорили по этому поводу, он умный парень, и я уважаю то, что он сделал. Это не моя музыка. Я не из гетто. Эта музыка разговаривает не на моём языке. И я много раз писал, что хип-хоп не имеет отношения к Залу славы рок-н-ролла, как и опера, симфонические оркестры. Почему Нью-Йоркский филармонический оркестр не введён в Зал славы рок-н-ролла? Потому что он называется Зал славы рок-н-ролла. Но он ответил: "Нет, это дух рок-н-ролла". Ладно, хорошо. Итак, Ice Cube, Grandmaster Flash и все эти ребята введены в Зал славы рок-н-ролла. Я просто хочу знать, когда LED ZEPPELIN попадёт в Зал славы хип-хопа. "Но это же невозможно!" О, правда?



Музыка имеет ярлыки, потому что она описывает подход. В целом рэп и хип-хоп — это словесное искусство. К этому добавляются биты, кто-то придумывает музыкальную фразу, но это вербальный посыл. Есть некоторые мелодии, но в целом это нечто разговорное — рифмы и всё такое. И я знаю, что Эминем может очень быстро читать рэп. Я желаю ему большого успеха. Мне действительно пофиг. Просто это меня не трогает. Гениальность заключается в умении соединять слова и музыку и аранжировать их, это гораздо сложнее.



Самое сложное — это написать простую, запоминающуюся песню. Гораздо проще заниматься EDM… И, кстати, я её фанат. Мне нравится всё, что делает людей счастливыми. Но с точки зрения таланта… Нет трибьют-групп Skrillex. Никто не исполняет эти песни. И, кстати, когда я иду на концерт EDM, мне нравится страсть и то, как фанаты принимают там всякое и суют его себе в разные места. Я никогда не был под кайфом. Тебе 19. Ты пытаешься замутить с кем-нибудь. Ты не можешь сформулировать предложение. Поэтому ты принимаешь лекарство, и вдруг ты стал разговорчивым, и всё получается. Я понимаю этот ритуал. Это нечто племенное. Нет гаражной группы, новой группы, которая говорит: "Чёрт! SWISS MAFIA [Примечание редактора: вероятно, имеется в виду шведская хаус-группа SWEDISH HOUSE MAFIA] делают то, что я люблю. Давайте попробуем сделать свою версию и сыграть её в клубе". Никто так не делает».







