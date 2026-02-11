Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



11 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»

22 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом

18 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

16 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»

14 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»

8 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!

7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане

21 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о выступлениях сольно

3 дек 2024 : 		 Новое видео GENE SIMMONS

2 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS о критике в свой адрес

14 окт 2024 : 		 GENE SIMMONS подвергся критике за визит в Танцы со Звездами
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»



zoom
GENE SIMMONS в недавней беседе поразмышлял о музыкальной и культурной значимости группы KISS:

«Мне плевать. Вы только что затронули тему, которая мне совершенно безразлична... Есть "популярность", а есть такие слова, как "значимость". Кто определяет значимость? Критики? Что это за слово? Как стать значимым? Кто им является? Или это американский идеал? Народ, для народа, народу. Первые слова — "мы, народ". Вот что для меня значимость... К примеру, IRON MAIDEN не введены в Зал славы рок-н-ролла, хотя они могут собирать полные стадионы, а Grandmaster Flash [один из представителей хип-хопа] там.

Мы с Айс Кьюбом долго спорили по этому поводу, он умный парень, и я уважаю то, что он сделал. Это не моя музыка. Я не из гетто. Эта музыка разговаривает не на моём языке. И я много раз писал, что хип-хоп не имеет отношения к Залу славы рок-н-ролла, как и опера, симфонические оркестры. Почему Нью-Йоркский филармонический оркестр не введён в Зал славы рок-н-ролла? Потому что он называется Зал славы рок-н-ролла. Но он ответил: "Нет, это дух рок-н-ролла". Ладно, хорошо. Итак, Ice Cube, Grandmaster Flash и все эти ребята введены в Зал славы рок-н-ролла. Я просто хочу знать, когда LED ZEPPELIN попадёт в Зал славы хип-хопа. "Но это же невозможно!" О, правда?

Музыка имеет ярлыки, потому что она описывает подход. В целом рэп и хип-хоп — это словесное искусство. К этому добавляются биты, кто-то придумывает музыкальную фразу, но это вербальный посыл. Есть некоторые мелодии, но в целом это нечто разговорное — рифмы и всё такое. И я знаю, что Эминем может очень быстро читать рэп. Я желаю ему большого успеха. Мне действительно пофиг. Просто это меня не трогает. Гениальность заключается в умении соединять слова и музыку и аранжировать их, это гораздо сложнее.

Самое сложное — это написать простую, запоминающуюся песню. Гораздо проще заниматься EDM… И, кстати, я её фанат. Мне нравится всё, что делает людей счастливыми. Но с точки зрения таланта… Нет трибьют-групп Skrillex. Никто не исполняет эти песни. И, кстати, когда я иду на концерт EDM, мне нравится страсть и то, как фанаты принимают там всякое и суют его себе в разные места. Я никогда не был под кайфом. Тебе 19. Ты пытаешься замутить с кем-нибудь. Ты не можешь сформулировать предложение. Поэтому ты принимаешь лекарство, и вдруг ты стал разговорчивым, и всё получается. Я понимаю этот ритуал. Это нечто племенное. Нет гаражной группы, новой группы, которая говорит: "Чёрт! SWISS MAFIA [Примечание редактора: вероятно, имеется в виду шведская хаус-группа SWEDISH HOUSE MAFIA] делают то, что я люблю. Давайте попробуем сделать свою версию и сыграть её в клубе". Никто так не делает».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2026
С
Санчез
Ну и в чём он тут как минимум не прав? Эксперты? Критики? Ваш выход, хочу услышать мнения уважаемых здесь людей (Если таковые конечно имеются)
11 фев 2026
Вашингтон Ирвинг
Санчез, мне нравится старый рэп, бывают периоды, когда пару недель только его и слушаю. Вот мой топ-5 альбомов жанра, советую:
1) A Tribe Called Quest - The Low End Theory (1991)
2) Nas - Illmatic (1994)
3) A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (1993)
4) Ice-T - OG (1991)
5) AZ - Doe or Die (1995)
11 фев 2026
С
Санчез
Вашингтон Ирвинг, я знаю, что есть классный рэп, это в основном 80е, 90е и 00е, но я не про это спрашивал, а про другое)
просмотров: 254

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом