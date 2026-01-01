Gravity (feat. Tommy Johansson), новое видео THE GEMS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Year Of The Snake", выход которого запланирован на 13 марта на Napalm Records:
01. Walls
02. Year Of The Snake
03. Gravity
04. Diamond In The Rough
05. Live And Let Go
06. Clout Chaser
07. Hot Bait
08. Forgive And Forget
09. Go Along To Get Along
10. Math Ain't Mathing
11. Firebird
12. Stars
13. Buckle Up
14. Happy Water
