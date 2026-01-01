Arts
Новости
*

Melechesh

*



11 фев 2026 : 		 Новая песня MELECHESH

3 окт 2022 : 		 Инструментальная версия альбома MELECHESH

6 янв 2021 : 		 Вокалист MELECHESH привился

4 май 2018 : 		 Лидер MELECHESH в комиксах

18 апр 2016 : 		 MELECHESH не приедут в Россию

17 дек 2015 : 		 Вокалист MELECHESH о своём аресте

21 фев 2015 : 		 Новый альбом MELECHESH доступен для прослушивания

1 фев 2015 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома MELECHESH

19 дек 2014 : 		 Видео с текстом от MELECHESH

15 дек 2014 : 		 Лидер MELECHESH о гостях на новом альбоме

6 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома MELECHESH

29 ноя 2014 : 		 Новый альбом MELECHESH выйдет в феврале

24 мар 2014 : 		 Новый барабанщик MELECHESH

15 авг 2013 : 		 MELECHESH приступили к работе над альбомом

7 июн 2013 : 		 Бывший гитарист OBITUARY/DEICIDE поедет в тур с MELECHESH

31 авг 2012 : 		 Гитарист MELECHESH принял участие в кулинарном шоу

16 апр 2012 : 		 Басист CRIMSON MOON в MELECHESH

15 мар 2012 : 		 MELECHESH выпустят цифровой миньон

19 окт 2011 : 		 MELECHESH появились в комиксе

12 авг 2011 : 		 Новый басист в MELECHESH

28 апр 2011 : 		 MELECHESH расстались с басистом

25 мар 2011 : 		 Новое видео MELECHESH

14 фев 2011 : 		 Видео с выступления MELECHESH

14 сен 2010 : 		 Новая песня MELECHESH

16 авг 2010 : 		 Трейлер к новому альбому MELECHESH
11 фев 2026

Новая песня MELECHESH



Raptors Of Anzu , официальное видео с текстом от MELECHESH, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Sentinels of Shamash", релиз которого намечен на десятое апреля:

01. The Seventh Verdict
02. In Shadows, In Light
03. Raptors Of Anzu




просмотров: 21

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом