Melechesh
Израиль
Black Metal
http://www.melechesh.com/
Myspace:
https://myspace.com/melechesh
Facebook:
https://www.facebook.com/melechesh/
11 фев 2026
:
Новая песня MELECHESH
3 окт 2022
:
Инструментальная версия альбома MELECHESH
6 янв 2021
:
Вокалист MELECHESH привился
4 май 2018
:
Лидер MELECHESH в комиксах
18 апр 2016
:
MELECHESH не приедут в Россию
17 дек 2015
:
Вокалист MELECHESH о своём аресте
21 фев 2015
:
Новый альбом MELECHESH доступен для прослушивания
1 фев 2015
:
Видео с текстом от MELECHESH
23 янв 2015
:
Трейлер нового альбома MELECHESH
19 дек 2014
:
Видео с текстом от MELECHESH
15 дек 2014
:
Лидер MELECHESH о гостях на новом альбоме
6 дек 2014
:
Обложка нового альбома MELECHESH
29 ноя 2014
:
Новый альбом MELECHESH выйдет в феврале
24 мар 2014
:
Новый барабанщик MELECHESH
15 авг 2013
:
MELECHESH приступили к работе над альбомом
7 июн 2013
:
Бывший гитарист OBITUARY/DEICIDE поедет в тур с MELECHESH
31 авг 2012
:
Гитарист MELECHESH принял участие в кулинарном шоу
16 апр 2012
:
Басист CRIMSON MOON в MELECHESH
15 мар 2012
:
MELECHESH выпустят цифровой миньон
19 окт 2011
:
MELECHESH появились в комиксе
12 авг 2011
:
Новый басист в MELECHESH
28 апр 2011
:
MELECHESH расстались с басистом
25 мар 2011
:
Новое видео MELECHESH
14 фев 2011
:
Видео с выступления MELECHESH
14 сен 2010
:
Новая песня MELECHESH
16 авг 2010
:
Трейлер к новому альбому MELECHESH
6 авг 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома MELECHESH
23 июл 2010
:
Название нового альбома MELECHESH
22 мар 2010
:
MELECHESH готовятся к работе в студии
3 дек 2009
:
MELECHESH представили нового басиста
26 фев 2008
:
MELECHESH не стали продлевать соглашение с Osmose Production
11 фев 2026
Новая песня MELECHESH
Raptors Of Anzu , официальное видео с текстом от MELECHESH, доступно ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Sentinels of Shamash", релиз которого намечен на десятое апреля:
01. The Seventh Verdict
02. In Shadows, In Light
03. Raptors Of Anzu
