ROY KHAN целиком исполнит "One Cold Winter's Night"



ROY KHAN на специальном шоу в Норвегии, которое состоится 27 ноября в Rockefeller Music Hall, целиком исполнит материал альбома KAMELOT "One Cold Winter's Night", отметив двадцатилетие одного из самых ярких концертных симфонических пауэр-металл альбомов в истории. Изначально записанный в 2006 году в Осло, альбом стал не только поворотным моментом в карьере Khan'a, но и мерилом для концертных записей. В концерте ожидается появление специальных гостей.



«Вернуться домой, в Осло, чтобы исполнить "One Cold Winter's Night" полностью, - это то, чего я никогда не думал, что смогу потвторить.



Это шоу представляет собой совершенно особый момент в моей жизни, как в творческом, так и в личном плане. То, что я снова буду стоять на этой сцене, здесь, дома, наполняет меня благодарностью и гордостью. Речь идет не о воссоздании прошлого, а о том, чтобы почтить его честным и значимым образом.



Я знаю, что то, что произойдет в этот вечер, будет уникальным. Если вы придете поделиться этим опытом со мной, вы станете свидетелем чего-то действительно особенного!»











