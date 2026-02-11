сегодня



THE MELVINS и NAPALM DEATH записали альбом



THE MELVINS и NAPALM DEATH объединили усилия над новой работой, результатом чего стала пластинка "Savage Imperial Death March", выход которой планируется на десятое апреля на Ipecac Recordings. Премьера первого сингла, "Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck", прошла в рамках Liquid Metal.



Трек-лист:



01. Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck

02. Some Kind Of Antichrist

03. Awful Handwriting

04. Nine Days Of Rain

05. Rip The God

06. Stealing Horses

07. Comparison Is The Thief Of Joy

08. Death Hour



«Я всегда любил THE MELVINS и их взгляды на музыку», — объясняет Shane Embury. «Возможность записать с ними альбом, полный эклектичного музыкального безумия, была для меня настоящей честью и доставила массу удовольствия, в чем, несомненно, и заключается весь смысл! Давайте запишем еще один альбом в ближайшее время».



«NAPALM DEATH — одна из моих самых любимых групп на свете», — говорит Buzz Osborne. «Сотрудничество с ними доставило мне невероятное удовольствие и стало воплощением мечты. Мы вместе писали песни. Я сочинял рифф, мы разучивали его и тут же записывали. Они писали материал, и мы тоже сразу же его усваивали. Это было настоящее партнерство 50 на 50».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 258

