Новости
*

Napalm Death

*



11 фев 2026 : 		 THE MELVINS и NAPALM DEATH записали альбом

13 янв 2026 : 		 NAPALM DEATH пишут 17 альбом

25 сен 2025 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о том, что группу называют политической

18 апр 2025 : 		 NAPALM DEATH выступили без MARK 'BARNEY' GREENWAY

9 апр 2025 : 		 JELLO BIAFRA присоединился на сцене к NAPALM DEATH

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

30 дек 2023 : 		 NAPALM DEATH — это хаос!

16 ноя 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH назвал Ронни Джеймса Дио своим рок-богом

4 окт 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH: «Может, в 2024 году отправимся в студию»

15 сен 2023 : 		 Бой Джордж проникся NAPALM DEATH

5 июн 2023 : 		 Басист NAPALM DEATH выпускает биографию

6 мар 2023 : 		 Вокалист NAPALM DEATH сломал лодыжку

19 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа»

12 июн 2022 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о популярности правых

1 июн 2022 : 		 Вышла фигурка NAPALM DEATH

11 фев 2022 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

10 фев 2022 : 		 Музыканты NAPALM DEATH подцепили COVID-19 в американском туре

26 янв 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

22 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

20 янв 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления NAPALM DEATH

9 янв 2022 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает эксперименты

11 дек 2021 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

8 дек 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Мне пришлось скорректировать свою активность»

10 ноя 2021 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

20 окт 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Будем соблюдать COVID-правила»

31 авг 2021 : 		 Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве
THE MELVINS и NAPALM DEATH записали альбом



THE MELVINS и NAPALM DEATH объединили усилия над новой работой, результатом чего стала пластинка "Savage Imperial Death March", выход которой планируется на десятое апреля на Ipecac Recordings. Премьера первого сингла, "Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck", прошла в рамках Liquid Metal.

Трек-лист:

01. Tossing Coins Into The Fountain Of Fuck
02. Some Kind Of Antichrist
03. Awful Handwriting
04. Nine Days Of Rain
05. Rip The God
06. Stealing Horses
07. Comparison Is The Thief Of Joy
08. Death Hour

«Я всегда любил THE MELVINS и их взгляды на музыку», — объясняет Shane Embury. «Возможность записать с ними альбом, полный эклектичного музыкального безумия, была для меня настоящей честью и доставила массу удовольствия, в чем, несомненно, и заключается весь смысл! Давайте запишем еще один альбом в ближайшее время».

«NAPALM DEATH — одна из моих самых любимых групп на свете», — говорит Buzz Osborne. «Сотрудничество с ними доставило мне невероятное удовольствие и стало воплощением мечты. Мы вместе писали песни. Я сочинял рифф, мы разучивали его и тут же записывали. Они писали материал, и мы тоже сразу же его усваивали. Это было настоящее партнерство 50 на 50».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 фев 2026
J
Jack of Diamonds
чего? это ж уже было? или новье с тем же названием?
