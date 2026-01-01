Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 52
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
O <- TOP5 <-
*

Graham Bonnet Band

*



11 фев 2026 : 		 GRAHAM BONNET и BRUCE DICKINSON сняли клип

26 дек 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «Я не фанерю!»

13 дек 2025 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

10 дек 2025 : 		 GRAHAM BONNET продолжает рассказы про дуэт с вокалистом IRON MAIDEN

23 ноя 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «BRUCE DICKINSON уже записал партии для нашего дуэта»

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия RAINBOW от GRAHAM BONNET BAND

8 июн 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «Я привык, что люди постоянно снимают на телефоны»

22 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON может спеть на новом альбоме GRAHAM BONNET BAND

30 мар 2024 : 		 GRAHAM BONNET и MARTY FRIEDMAN исполнили RAINBOW

23 янв 2024 : 		 GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE

20 июн 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «Я понимаю, почему люди поют под фонограмму»

10 фев 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «У нас с Jeff'ом Loomis'ом есть шесть песен»

2 окт 2022 : 		 GRAHAM BONNET — об уходе из RAINBOW

29 авг 2022 : 		 GRAHAM BONNET похвалил JOE LYNN'а TURNER'a

24 июл 2022 : 		 GRAHAM BONNET — о знаменитом концерте MSG 1982 года

12 апр 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

8 мар 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

11 июн 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

11 янв 2021 : 		 Don Airey на новом альбом GRAHAM BONNET BAND

6 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL GRAHAM BONNET, JOHN TEMPESTA, JOEY VERA исполняют песню MSG

27 ноя 2019 : 		 GRAHAM BONNET в Metal Hall Of Fame

28 сен 2019 : 		 GRAHAM BONNET перенесет операцию

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

15 июл 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

31 май 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

4 окт 2018 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND
GRAHAM BONNET и BRUCE DICKINSON сняли клип



GRAHAM BONNET поделился кадрами со съемок клипа "The Fifth Force Of Nature":

«У меня только что были фантастические выходные, о которых я до сих пор в восторге. Мы с группой имели уникальное удовольствие и привилегию снять видеоклип на песню "The Fifth Force Of Nature", которую мы с Bruce Dickinson записали для готовящегося к выходу четвертого студийного альбома GRAHAM BONNET BAND. Это был потрясающий опыт от начала и до конца. Bruce — непревзойденный профессионал, обладающий великолепной интуицией и актерским мастерством. Режиссер Лео Либерти был великолепен и сумел передать суть каждого из нас.

Состав группы, работающей над песней/альбомом, состоит из меня, Graham Bonnet (конечно же), моего коллеги по этому грязному делу, басистки, исполнительного продюсера альбома и менеджера группы, Beth-Ami Heavenstone, гитариста, соавтора этого трека и музыкального продюсера, Conrado Pesinato, невероятного клавишника Alessandro Bertoni и экстраординарного барабанщика Shane Gaalaas.

Мы с группой хотим от всего сердца поблагодарить всех и каждого из съемочной группы и актеров за то, что они сделали этот день таким, который мы запомним навсегда. Мы также хотим выразить особую благодарность Serafino, Mario и всем сотрудникам нашего звукозаписывающего лейбла Frontiers Music Srl за то, что они поддерживали нас все эти годы!»






просмотров: 246

