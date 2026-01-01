сегодня



GRAHAM BONNET и BRUCE DICKINSON сняли клип



GRAHAM BONNET поделился кадрами со съемок клипа "The Fifth Force Of Nature":



«У меня только что были фантастические выходные, о которых я до сих пор в восторге. Мы с группой имели уникальное удовольствие и привилегию снять видеоклип на песню "The Fifth Force Of Nature", которую мы с Bruce Dickinson записали для готовящегося к выходу четвертого студийного альбома GRAHAM BONNET BAND. Это был потрясающий опыт от начала и до конца. Bruce — непревзойденный профессионал, обладающий великолепной интуицией и актерским мастерством. Режиссер Лео Либерти был великолепен и сумел передать суть каждого из нас.



Состав группы, работающей над песней/альбомом, состоит из меня, Graham Bonnet (конечно же), моего коллеги по этому грязному делу, басистки, исполнительного продюсера альбома и менеджера группы, Beth-Ami Heavenstone, гитариста, соавтора этого трека и музыкального продюсера, Conrado Pesinato, невероятного клавишника Alessandro Bertoni и экстраординарного барабанщика Shane Gaalaas.



Мы с группой хотим от всего сердца поблагодарить всех и каждого из съемочной группы и актеров за то, что они сделали этот день таким, который мы запомним навсегда. Мы также хотим выразить особую благодарность Serafino, Mario и всем сотрудникам нашего звукозаписывающего лейбла Frontiers Music Srl за то, что они поддерживали нас все эти годы!»











+1 -0



просмотров: 246

