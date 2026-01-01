сегодня



CARMINE APPICE: «Понятия не имею, как молодые группы сейчас добиваются успеха»



У CARMINE APPICE в недавнем интервью спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам, чтобы добиться успеха, на что он ответил:



«Я понятия не имею, как они добиваются успеха сегодня. На самом деле. Просто продолжайте играть, развивайте своё искусство, практикуйтесь и становитесь лучше. И, надеюсь, вы присоединитесь к группе и как-нибудь добьётесь успеха. Я не знаю, как люди добиваются успеха сегодня. Я ничего не слышал о нынешних популярных группах. Раньше я ездил на своей машине, слушал радио и слышал новые группы. Теперь о них говорят: "Да, чувак. Он есть на YouTube". Я отвечаю: "Ты думаешь, у меня есть время сидеть на YouTube и искать новые группы?" — "Дай-ка я посмотрю на какие-нибудь новые группы". Раньше ты сидел за рулем, куда-то ехал, слушал музыку, которая тебе нравилась.



Есть несколько команд, которые я случайно нашёл в Интернете. Я даже не знаю, как я их нашёл, но эти популярные группы распродают билеты. Это хеви-металлические группы — те, что сейчас носят маски. SLEEP TOKEN — я никогда о них не слышал. И я послушал их, и это интересно. SLEEP TOKEN — это реально интересно. Что-то вроде VANILLA FUDGE. Это мягкие пассажи, на смену которым приходят громкие».







