Новости
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 57
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*BEHEMOTH не хотят в Турции 29
12 фев 2026 : 		 CARMINE APPICE: «Понятия не имею, как молодые группы сейчас добиваются успеха»

31 июл 2025 : 		 CARMINE APPICE: «ИХ меня спас!»

7 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Музыкантов на Spotify просто кидают!»

6 июн 2024 : 		 VINNY APPICE: «Я никогда не сжигал мосты»

2 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE о Джоне Бонэме: «Он сказал мне, что я его кумир»

23 май 2024 : 		 CARMINE APPICE не получил ответа от NIKKI SIXX'a

28 авг 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я был пионером в мире барабанов»

12 июн 2023 : 		 Новое видео APPICE PERDOMO PROJECT

8 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE и FERNANDO PERDOMO готовят новый альбом

28 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный бизнес»

16 янв 2023 : 		 CARMINE APPICE: «Я буду играть до тех пор, пока буду в состоянии это делать»

25 окт 2022 : 		 CARMINE APPICE — о том, как трудно сейчас музыкантам зарабатывать

26 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE об участии в проекте HEAR 'N AID

12 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

11 ноя 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

9 окт 2021 : 		 CARMINE APPICE: «Никто не знает, действительно ли прививка — это прививка или то, что убьёт всех»

2 сен 2021 : 		 Новое видео CARMINE APPICE & FERNANDO PERDOMO

5 апр 2019 : 		 CARMINE APPICE о несостоявшемся возвращении бывшего гитариста KISS

31 янв 2019 : 		 Видео с текстом от CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

12 янв 2019 : 		 Выйдут переиздания CARMINE APPICE's GUITAR ZEUS

28 сен 2017 : 		 CARMINE APPICE: «Нет новых героев на ударном фронте»

20 мар 2017 : 		 CARMINE And VINNY APPICE исполняют BLACK SABBATH

13 сен 2016 : 		 CARMINE и VINNY APPICE запишут альбом

21 янв 2016 : 		 Мемуары CARMINE APPICE выйдут в мае
CARMINE APPICE: «Понятия не имею, как молодые группы сейчас добиваются успеха»



У CARMINE APPICE в недавнем интервью спросили, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам, чтобы добиться успеха, на что он ответил:

«Я понятия не имею, как они добиваются успеха сегодня. На самом деле. Просто продолжайте играть, развивайте своё искусство, практикуйтесь и становитесь лучше. И, надеюсь, вы присоединитесь к группе и как-нибудь добьётесь успеха. Я не знаю, как люди добиваются успеха сегодня. Я ничего не слышал о нынешних популярных группах. Раньше я ездил на своей машине, слушал радио и слышал новые группы. Теперь о них говорят: "Да, чувак. Он есть на YouTube". Я отвечаю: "Ты думаешь, у меня есть время сидеть на YouTube и искать новые группы?" — "Дай-ка я посмотрю на какие-нибудь новые группы". Раньше ты сидел за рулем, куда-то ехал, слушал музыку, которая тебе нравилась.

Есть несколько команд, которые я случайно нашёл в Интернете. Я даже не знаю, как я их нашёл, но эти популярные группы распродают билеты. Это хеви-металлические группы — те, что сейчас носят маски. SLEEP TOKEN — я никогда о них не слышал. И я послушал их, и это интересно. SLEEP TOKEN — это реально интересно. Что-то вроде VANILLA FUDGE. Это мягкие пассажи, на смену которым приходят громкие».




 ||| =]
