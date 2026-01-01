Arts
Новости
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 57
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*BEHEMOTH не хотят в Турции 29
Guns N' Roses

12 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «У нас в группе демократия»

8 фев 2026 : 		 Басист GUNS N' ROSES о выпуске отдельных синглов

7 фев 2026 : 		 Концертное видео GUNS N’ ROSES 1987 года

3 фев 2026 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы готовим альбом из нового материала»

2 фев 2026 : 		 SLASH: «GUNS N' ROSES написали тонну х...и!»

4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы
Гитарист GUNS N' ROSES: «У нас в группе демократия»



SLASH в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, будет ли новый альбом GUNS N' ROSES из новых песен или туда войдут и какие-то старые:

«Да, новый, в этом и фишка. Мы еще не потратили время на то, чтобы собрать все воедино, сузить круг поиска или что-то в этом роде. И, вероятно, именно это и потребует много работы. Это будет самая сложная часть — попытаться разобраться, что к чему. И я думаю, мы начинаем приближаться к тому моменту, когда мы реально собираемся все это сделать.

Пластинки GUNS — они из тех, которые просто случаются. И когда это происходит, то происходит очень быстро. Но самым трудным всегда было прийти к тому моменту, когда мы все сядем и сосредоточимся на том, что "это то, что мы делаем". Это просто происходит тогда, когда это происходит. Но есть много материала, с которым можно поработать, когда это произойдет».

На вопрос, у каждого ли есть право голоса в процессе записи альбома GUNS N' ROSES, он ответил:

«Да, у нас всегда была демократия. Это всегда было по-настоящему совместное творчество — начиная с каждой песни, вплоть до самого, самого начала, до выхода дебютного альбома [GUNS N' ROSES] "Appetite [For Destruction]". Все всегда было очень похоже на сотрудничество, и это же реально здорово, потому что все придает каждой песне... Я не знаю, как правильно это назвать, но в песне есть много интересного от разных людей в группе, которые в нее вложились».




просмотров: 143

