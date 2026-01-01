сегодня



Гитарист GUNS N' ROSES: «У нас в группе демократия»



SLASH в недавнем интервью вновь ответил на вопрос, будет ли новый альбом GUNS N' ROSES из новых песен или туда войдут и какие-то старые:



«Да, новый, в этом и фишка. Мы еще не потратили время на то, чтобы собрать все воедино, сузить круг поиска или что-то в этом роде. И, вероятно, именно это и потребует много работы. Это будет самая сложная часть — попытаться разобраться, что к чему. И я думаю, мы начинаем приближаться к тому моменту, когда мы реально собираемся все это сделать.



Пластинки GUNS — они из тех, которые просто случаются. И когда это происходит, то происходит очень быстро. Но самым трудным всегда было прийти к тому моменту, когда мы все сядем и сосредоточимся на том, что "это то, что мы делаем". Это просто происходит тогда, когда это происходит. Но есть много материала, с которым можно поработать, когда это произойдет».



На вопрос, у каждого ли есть право голоса в процессе записи альбома GUNS N' ROSES, он ответил:



«Да, у нас всегда была демократия. Это всегда было по-настоящему совместное творчество — начиная с каждой песни, вплоть до самого, самого начала, до выхода дебютного альбома [GUNS N' ROSES] "Appetite [For Destruction]". Все всегда было очень похоже на сотрудничество, и это же реально здорово, потому что все придает каждой песне... Я не знаю, как правильно это назвать, но в песне есть много интересного от разных людей в группе, которые в нее вложились».







+0 -0



просмотров: 143

