Новости
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 29
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности 31
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 29
Steven Wilson

12 фев 2026 : 		 STEVEN WILSON почти закончил альбом

3 окт 2025 : 		 STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой, — это если человечество просто сотрёт себя с лица Земли»

16 мар 2025 : 		 STEVEN WILSON об использовании искусственного интеллекта

9 янв 2025 : 		 Тизер нового альбома STEVEN WILSON

7 янв 2025 : 		 STEVEN WILSON возвращается к прогу

23 июл 2024 : 		 STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта

26 фев 2024 : 		 STEVEN WILSON готовит новый альбом

16 дек 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

26 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

9 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

17 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль

21 сен 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

29 авг 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

15 дек 2021 : 		 STEVEN WILSON в новом видео Paul Draper

29 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON представил новый трек

26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON
STEVEN WILSON почти закончил альбом



STEVEN WILSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела с новым альбомом:

«Да, вообще-то пластинка почти закончена. Это очень странная пластинка. Это полная противоположность "The Overview", который был очень насыщенным, очень объемным альбомом, а также посвященным очень большому — ну, самому большому объекту, который только можно себе представить, буквально космосу, каким мы его знаем. Этот же гораздо более замкнутый альбом. Но он очень концептуален. Он по-прежнему очень экспериментальный, и его фрагменты... ну, в этом смысле он кажется мне еще одним музыкальным произведением. Но он гораздо более угловатый и экспериментальный, что меня по-настоящему восхищает. И это все, что я могу сказать на данный момент. Да, снова все по-другому».




просмотров: 20

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
