сегодня



STEVEN WILSON почти закончил альбом



STEVEN WILSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как дела с новым альбомом:



«Да, вообще-то пластинка почти закончена. Это очень странная пластинка. Это полная противоположность "The Overview", который был очень насыщенным, очень объемным альбомом, а также посвященным очень большому — ну, самому большому объекту, который только можно себе представить, буквально космосу, каким мы его знаем. Этот же гораздо более замкнутый альбом. Но он очень концептуален. Он по-прежнему очень экспериментальный, и его фрагменты... ну, в этом смысле он кажется мне еще одним музыкальным произведением. Но он гораздо более угловатый и экспериментальный, что меня по-настоящему восхищает. И это все, что я могу сказать на данный момент. Да, снова все по-другому».







+0 -0



просмотров: 20

