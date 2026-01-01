×
Laibach
Словения
Industrial
Electro Industrial
Industrial Ambient
https://www.laibach.org/
Myspace:
https://laibach.bandcamp.com/
VK.com:
http://vk.com/laibach_official
Facebook:
https://www.facebook.com/Laibach
12 фев 2026
:
Новое видео LAIBACH
21 дек 2024
:
Новое видео LAIBACH
12 окт 2023
:
Концертное видео LAIBACH
4 окт 2023
:
Концертное видео LAIBACH
12 сен 2023
:
Новое видео LAIBACH
16 авг 2023
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от LAIBACH
2 ноя 2014
:
LAIBACH рекомендуют не приезжать в Россию
19 авг 2012
:
Компиляция LAIBACH выйдет в ноябре
сегодня
Новое видео LAIBACH
Allgorhythm (feat. Wiyaala), новое видел LAIBACH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома MUSICK, релиз которого намечен на первое мая:
01 – Musick
02 – Fluid Emancipation
03 – SIngularity
04 – Resistencia
05 – Love Machine
06 – Luigi Mangione
07 – Keep It Real
08 – Yes Maybe No
09 – Allgorhythm
10 – Das göttliche Kind
