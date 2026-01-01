Arts
12 фев 2026 : 		 Новое видео NOTHGARD

14 ноя 2025 : 		 Новое видео NOTHGARD

20 фев 2023 : 		 Вокалистка ELEINE в новом видео NOTHGARD

20 дек 2021 : 		 Новое видео NOTHGARD

21 окт 2021 : 		 Новое видео NOTHGARD

16 авг 2020 : 		 Обучающее видео от NOTHGARD

20 июл 2020 : 		 Новое видео NOTHGARD

14 дек 2018 : 		 Новое видео NOTHGARD

29 окт 2018 : 		 Новый альбом NOTHGARD доступен для прослушивания

22 окт 2018 : 		 Новое видео NOTHGARD

17 сен 2018 : 		 Новое видео NOTHGARD

10 авг 2018 : 		 Новое видео NOTHGARD

17 июл 2018 : 		 Новый альбом NOTHGARD выйдет в октябре

3 июл 2018 : 		 NOTHGARD завершили запись альбома

11 апр 2018 : 		 NOTHGARD на METAL BLADE RECORDS

22 сен 2016 : 		 Новое видео NOTHGARD

15 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома NOTHGARD

7 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома NOTHGARD

2 сен 2016 : 		 Новое видео NOTHGARD

14 июн 2016 : 		 Новый альбом NOTHGARD выйдет в сентябре

20 фев 2016 : 		 NOTHGARD на NoiseArt Records

9 сен 2014 : 		 Новое видео NOTHGARD
Новое видео NOTHGARD



Blindfolded, новое видео NOTHGARD, доступно для просмотра ниже.






просмотров: 61

