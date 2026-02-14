сегодня



Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?



В рамках недавней беседы у вокалиста LAMB OF GOD спросили, почему группа на новом альбоме впервые за 27 лет решила поменять логотип:



«Что ж, наш логотип, честно говоря, нуждался в изменении. Это шрифт papyrus [который мы использовали для старого логотипа LAMB OF GOD]. И если бы 20 лет назад мы знали, что в итоге будем выглядеть как меню ресторана с фалафелем, мы бы этого не сделали. Но это было до того, как папирусный шрифт стал повсеместным».







