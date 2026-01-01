сегодня



OF MICE & MEN о работе без продюсера



Участники OF MICE & MEN Aaron Pauley и Valentino Arteaga поговорил о новом альбоме "Another Miracle", и, в частности, рассказали о решение заниматься всеми делами самостоятельно:



Aaron: «Отчасти это связано с тем, что мы начали заниматься самостоятельным продюсированием во времена эпидемии COVID, когда студии были закрыты, и это привело к тому, что мы как снежный ком выпустили несколько альбомов, а затем подписали новый контракт, согласно которому мы продолжали заниматься самостоятельным продюсированием. Но, да, я полагаю... короче говоря, многое из случившегося — несомненный плюс, просто больше контроля, и не просто контроля ради контроля, а близости к искусству».



После того, как интервьюер отметил, что "сложно" иметь участника, который сам записывает все партии баса и занимается мастерингом и продюсированием, как это сделал Pauley на "Another Miracle", Arteaga согласился.



«О, божечки. Ну ведь он настоящий ученый. Он так хорош в своем деле. Нам так повезло, что в группе есть такой талантливый и квалифицированный участник.



По правде говоря, мы понятия не имели, насколько глубок был его источник знаний обо всем на свете. И я думаю, что самостоятельное продюсирование было вызвано необходимостью во времена эпидемии COVID. Но теперь, когда мы занимаемся этим уже некоторое время, это реально помогло всем нам лучше понять друг друга. И он такой потрясающий учитель, когда дело доходит до подобных вещей, так что теперь мы можем гораздо больше работать над альбомами и, если хотите, по-настоящему оттачивать мастерство в свободное от работы время.



Часто, когда мы работаем с продюсерами, это такой короткий промежуток времени по большому счету, где-то пара месяцев, в то время как над последними тремя альбомами мы работали годами. И я чувствую, что для творчества нет ограничений по времени, когда мы записываем и делаем это сами, потому что в любой момент, когда нас может посетить вдохновение или творческий подход, мы можем просто сесть за компьютеры, записать то, что хотим, и отправить это все Aaron'y. Он сделает так, чтобы это звучало потрясающе. И это может быть просто поток сознания, а не что-то вроде "под дулом пистолета": "Давай поторопимся и все сделаем.



Я считаю, что это здорово, особенно сейчас, когда мы так глубоко погрузились в нашу карьеру и работаем над нашим девятым альбомом, иметь возможность быть полностью в курсе всего, поддерживать связь в любое время, проявлять творческий подход и, как я уже сказал, стримить-бессознательное письмо. Я полагаю, что именно так мы можем не только продюсировать и писать так много музыки, но и, в свою очередь, делиться ею и довольно стабильно выпускать альбомы раз в два года. И это потому, что творчество на самом деле никогда не прекращается, и ничто не может помешать ему, потому что теперь, благодаря технологиям и тому, чему мы учимся при самостоятельном продюсировании, мы можем говорить на этом новом музыкальном языке будущего, на котором мы только начинали, на нашем первом из нескольких альбомах мы умели играть только на тех инструментах, которые у нас были в наличии — бас, барабаны, гитара, вокал. Но теперь, с развитием технологий и компьютеров, мы можем использовать все разнообразные средства для творчества и черпания вдохновения, что, по-моему, нереально круто. И именно так мы сохраняем подход свежим и по-прежнему получаем от процесса удовольствие».







