Вокалист THREE DAYS GRACE об искусственном интеллекте: «Когда все идеально, чувствуешь подвох»



ADAM GONTIER в недавнем интервью спросили, стала ли сейчас музыка "эмоционально честнее", чем в конце 90-х и начале 00-х или нет:



«Ну, я не знаю. Это хороший вопрос, потому что на него трудно ответить, потому что сейчас музыки стало намного больше, и мне кажется, что она поступает отовсюду, особенно, конечно, из Интернета и тому подобного. И сейчас существует так много разных жанров — например, металкор и все такое прочее. В общем, я не знаю. Мне реально сложно сказать, так ли сильно это эмоционально, как раньше. Такое ощущение, что это совершенно новая музыкальная волна, которая звучит почти так же, как другие успешные группы».



После того, как интервьюер подняла вопрос о том, что несколько групп, созданных искусственным интеллектом (за последние несколько месяцев попали в чарты, высказав мнение, что успех музыки ИИ "действительно оскорбителен для творческого процесса", Adam согласился с ней:



«Да, я считаю также. Я думаю, если ты настоящий артист, то не о чем особо беспокоиться. Я считаю, это похоже на несовершенства, которые случаются, когда ты создаешь музыку и выступаешь вживую — именно несовершенства делают это по-настоящему особенным и превращают в настоящее искусство. Так что, если все идеально, если каждая — я не знаю — если каждая лирика и каждая мелодия идеальны, тогда все просто нереально. Поэтому, надеюсь, люди это осознают. Я не считаю, что есть о чем беспокоиться».







