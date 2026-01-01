Arts
Новости
*

Three Days Grace

13 фев 2026 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE об искусственном интеллекте: «Когда все идеально, чувствуешь подвох»

28 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»

10 дек 2025 : 		 THREE DAYS GRACE стали первыми

9 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»

18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19
Вокалист THREE DAYS GRACE об искусственном интеллекте: «Когда все идеально, чувствуешь подвох»



ADAM GONTIER в недавнем интервью спросили, стала ли сейчас музыка "эмоционально честнее", чем в конце 90-х и начале 00-х или нет:

«Ну, я не знаю. Это хороший вопрос, потому что на него трудно ответить, потому что сейчас музыки стало намного больше, и мне кажется, что она поступает отовсюду, особенно, конечно, из Интернета и тому подобного. И сейчас существует так много разных жанров — например, металкор и все такое прочее. В общем, я не знаю. Мне реально сложно сказать, так ли сильно это эмоционально, как раньше. Такое ощущение, что это совершенно новая музыкальная волна, которая звучит почти так же, как другие успешные группы».

После того, как интервьюер подняла вопрос о том, что несколько групп, созданных искусственным интеллектом (за последние несколько месяцев попали в чарты, высказав мнение, что успех музыки ИИ "действительно оскорбителен для творческого процесса", Adam согласился с ней:

«Да, я считаю также. Я думаю, если ты настоящий артист, то не о чем особо беспокоиться. Я считаю, это похоже на несовершенства, которые случаются, когда ты создаешь музыку и выступаешь вживую — именно несовершенства делают это по-настоящему особенным и превращают в настоящее искусство. Так что, если все идеально, если каждая — я не знаю — если каждая лирика и каждая мелодия идеальны, тогда все просто нереально. Поэтому, надеюсь, люди это осознают. Я не считаю, что есть о чем беспокоиться».




просмотров: 32

