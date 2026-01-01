Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 77
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 77
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 59
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 35
[= ||| все новости группы



*

Foo Fighters

*



13 фев 2026 : 		 JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS

12 фев 2026 : 		 Дочка лидера FOO FIGHTERS представила новое видео

14 дек 2025 : 		 JOSH FREESE: «У меня есть пара теорий, почему меня ушли из FOO FIGHTERS»

23 окт 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

4 окт 2025 : 		 FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР

30 сен 2025 : 		 Видео с выступления FOO FIGHTERS

20 сен 2025 : 		 FOO FIGHTERS отыграли первый концерт с новым ударником

5 авг 2025 : 		 FOO FIGHTERS выбрали барабанщика

3 июл 2025 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 май 2025 : 		 JOSH FREESE: «10 причин, почему меня выкинули из FOO FIGHTERS»

19 май 2025 : 		 FOO FIGHTERS выгнали барабанщика

11 сен 2024 : 		 У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс

26 авг 2024 : 		 FOO FIGHTERS против Трампа

28 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

23 июн 2024 : 		 Сын Тейлора Хокинса выступил с FOO FIGHTERS

16 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню Стиву Альбини

14 май 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте FOO FIGHTERS

3 май 2024 : 		 FOO FIGHTERS посвятили песню гитаристу PANTERA

17 апр 2024 : 		 Новый барабанщик FOO FIGHTERS о появлении в группе

24 янв 2024 : 		 JACK BLACK присоединился на сцене к FOO FIGHTERS

2 дек 2023 : 		 DAVE GROHL исполнил Play

19 ноя 2023 : 		 Концертное видео FOO FIGHTERS

14 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.: Теперь сингл

1 ноя 2023 : 		 FOO FIGHTERS и H.E.R.

9 окт 2023 : 		 SHANIA TWAIN присоединилась на сцене к FOO FIGHTERS

31 июл 2023 : 		 FOO FIGHTERS и ALANIS MORISSETTE почтили память Шинейд О'Коннор
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS



zoom
JOSH FREESE в недавнем интервью спросили, получил ли он какие-то объяснения, за что его уволили из FOO FIGHTERS:

«FOO FIGHTERS настолько популярная группа, что все, что я говорю, вырывается из контекста, перепечатывается и раздувается до неузнаваемости. Люди создали заголовки из одного простого комментария, который я не так давно сделал в подкасте — это же какое-то безумие! Я должен быть осторожен с тем, что говорю по этому поводу. Но мне есть что сказать по этому вопросу, я просто пытаюсь понять, как и когда все это сформулировать должным образом.

У меня есть пара небольших теорий [о том, почему меня уволили], но я не могу сейчас в них вдаваться. Тем не менее, мне действительно понравились те два года, которые я провел с этими ребятами, и они были добры ко мне… пока это не закончилось. Мне нравилось играть с ними. И мне нравилось, что лидером группы был [фронтмен FOO FIGHTERS] Dave. Я искренне уважаю его в первую очередь как барабанщика. Для меня он в первую очередь барабанщик, а все остальное — на втором плане. Я слушал его на всех замечательных пластинках, на которых он играл на барабанах, больше, чем на любом материале FOO FIGHTERS. Было реально классно играть в группе, лидером которой является феноменальный барабанщик, которого ты уважаешь… Это очень весело… Мы, по сути, тоже из одной эпохи и можем найти общий язык друг с другом.

Мне нравилось находиться рядом с этими ребятами, они были щедры и добры ко мне... и именно это делает все происходящее еще более загадочным. Я думаю, что неплохо разбираюсь в людях, и совершенно подобного не ждал. Казалось бы, все веселились, мы на сцене, Dave каждый вечер смотрел на меня так, словно говорил: "Ты просто потрясающий, чувак!!!", и вдруг бац — все просто закончилось».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 156

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом