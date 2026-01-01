JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS

25 июл 2023 :
Новое видео FOO FIGHTERS
16 июн 2023 :
Успехи FOO FIGHTERS в чартах
8 июн 2023 :
Новое видео FOO FIGHTERS
4 июн 2023 :
Новая песня FOO FIGHTERS
30 май 2023 :
Новая песня FOO FIGHTERS
28 май 2023 :
Shane Hawkins выступил с FOO FIGHTERS
26 май 2023 :
FOO FIGHTERS отыграли первое шоу с новым барабанщиком
25 май 2023 :
Новая песня FOO FIGHTERS
23 май 2023 :
JOSH FREESE стал участником FOO FIGHTERS
17 май 2023 :
Новая песня FOO FIGHTERS
19 апр 2023 :
Новая песня FOO FIGHTERS
18 фев 2023 :
Гитарист FOO FIGHTERS выпустил новый сингл
5 фев 2023 :
Вокалист GODSMACK: «Тейлор Хокинс хотел бы, чтобы FOO FIGHTERS продолжали»
25 янв 2023 :
FOO FIGHTERS заменят PANTERA
6 янв 2023 :
FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой»
26 дек 2022 :
Видео с выступления DAVE GROHL и GREG KURSTIN
22 дек 2022 :
DAVE GROHL и GREG KURSTIN исполняют песню BLOOD, SWEAT & TEARS
16 дек 2022 :
Лидер FOO FIGHTERS спел с Билли Айлиш
31 июл 2022 :
Новая песня гитариста FOO FIGHTERS
2 июл 2022 :
Участник ABBA исполнил песню FOO FIGHTERS
29 июн 2022 :
Лидер FOO FIGHTERS присоединился на сцене к PAUL'у MCCARTNEY
9 июн 2022 :
FOO FIGHTERS отыграют два концерта в память о Тейлоре Хокинсе
18 май 2022 :
Тейлор Хокинс хотел, чтобы FOO FIGHTERS гастролировали меньше
4 апр 2022 :
FOO FIGHTERS взяли три Грэмми
1 апр 2022 :
FOO FIGHTERS отменили выступление на Грэмми
30 мар 2022 :
FOO FIGHTERS отменили все концерты
29 мар 2022 :
ЕР DREAM WIDOW доступен для прослушивания
27 мар 2022 :
Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTERS
26 мар 2022 :
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
21 мар 2022 :
DREAM WIDOW уже в марте
18 фев 2022 :
Лидер FOO FIGHTERS наваял целый металл-альбом
16 фев 2022 :
Трэш от FOO FIGHTERS
14 янв 2022 :
Трейлер к фильму FOO FIGHTERS
10 дек 2021 :
GENE SIMMONS вышел на сцену с FOO FIGHTERS
9 дек 2021 :
Вокалист FOO FIGHTERS исполняет трек KISS
1 дек 2021 :
FOO FIGHTERS отменили один из концертов из-за несогласия с политикой по COVID-19
19 ноя 2021 :
Новое видео FOO FIGHTERS
10 ноя 2021 :
FOO FIGHTERS снялись в хорроре
27 окт 2021 :
Лидер FOO FIGHTERS — о готовности песен
21 окт 2021 :
PAUL MCCARTNEY представит FOO FIGHTERS на церемонии введения в ЗСРнР
23 авг 2021 :
Лидер FOO FIGHTERS — о концертах в нынешних условиях
16 авг 2021 :
FOO FIGHTERS будут требовать сертификат о вакцинации на концертах
23 июл 2021 :
FOO FIGHTERS о ковидном концерте
16 июл 2021 :
FOO FIGHTERS отменили концерт из-за COVID-19
14 июл 2021 :
Кавер-версия BEE GEES от FOO FIGHTERS
29 июн 2021 :
Новая версия песни FOO FIGHTERS
25 июн 2021 :
Сингл FOO FIGHTERS стал платиновым
24 июн 2021 :
DAVE CHAPPELLE присоединился к FOO FIGHTERS для кавер-версии RADIOHEAD
21 июн 2021 :
FOO FIGHTERS выпустят кавер-версии BEE GEES
17 июн 2021 :
Противники вакцинации выступили перед концертом FOO FIGHTERS
11 июн 2021 :
FOO FIGHTERS первыми выступят в Madison Square Garden
3 июн 2021 :
FOO FIGHTERS едут в юбилейный тур
23 май 2021 :
FOO FIGHTERS, JOURNEY и LIMP BIZKIT выступят на Lollapalooza
12 май 2021 :
FOO FIGHTERS попадут в ЗСРнР. JAY-Z да, а IRON MAIDEN — нет
10 май 2021 :
BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS: Видео
10 май 2021 :
Фронтмен FOO FIGHTERS: «Люди жаждут живой музыки больше, чем когда-либо»
4 май 2021 :
BRIAN JOHNSON присоединился к FOO FIGHTERS
28 апр 2021 :
Лидер FOO FIGHTERS с дочкой, а также DAVE LOMBARDO и KRIST NOVOSELIC выступили в "Jimmy Kimmel Live!"
21 апр 2021 :
Новое видео FOO FIGHTERS
19 фев 2021 :
FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BEE GEES
17 фев 2021 :
Лидер FOO FIGHTERS: «Выступить перед Байденом было честью»
16 фев 2021 :
FOO FIGHTERS первые
10 фев 2021 :
FOO FIGHTERS исполнили новую песню
7 фев 2021 :
Новое видео FOO FIGHTERS
7 фев 2021 :
FOO FIGHTERS исполнили новую песню
19 янв 2021 :
Новое видео FOO FIGHTERS
16 янв 2021 :
FOO FIGHTERS исполнили новую песню
15 янв 2021 :
FOO FIGHTERS, JON BON JOVI и BRUCE SPRINGSTEEN выступят на инаугурации Байдена
15 янв 2021 :
Новая песня FOO FIGHTERS
3 янв 2021 :
Новая песня FOO FIGHTERS
30 дек 2020 :
Лидер FOO FIGHTERS рад поддержке малых залов
26 дек 2020 :
FOO FIGHTERS выпустили Amazon EP
19 дек 2020 :
FOO FIGHTERS на первом месте
18 дек 2020 :
Лидер FOO FIGHTERS — о выпуске альбома в пандемию
2 дек 2020 :
Видео с выступления FOO FIGHTERS
25 ноя 2020 :
История FOO FIGHTERS глазами участников
20 ноя 2020 :
FOO FIGHTERS представили новый сингл
17 ноя 2020 :
DAVE GROHL — о новом альбоме FOO FIGHTERS: «Такого мы ещё не делали»
11 ноя 2020 :
Новое видео FOO FIGHTERS
27 авг 2020 :
Барабанщик FOO FIGHTERS: «Многие американцы сейчас в ж..»
30 июл 2020 :
Лидер FOO FIGHTERS против открытия школ
22 июл 2020 :
DAVE GROHL вспоминает о дебютном альбоме FOO FIGHTERS
23 июн 2020 :
RICK ASTLEY исполняет песню FOO FIGHTERS
14 май 2020 :
DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS
24 апр 2020 :
Музыканты FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO и другие записали благотворительный сингл
30 мар 2020 :
Акустика от лидера FOO FIGHTERS
27 мар 2020 :
Лидер FOO FIGHTERS о документальном фильме
17 мар 2020 :
FOO FIGHTERS отменили ряд концертов
12 мар 2020 :
DAVE GROHL о новом альбоме FOO FIGHTERS
15 янв 2020 :
Лидер FOO FIGHTERS обещает сюрпризы на юбилей
1 окт 2019 :
FOO FIGHTERS приступили к работе над новым альбомом
26 сен 2019 :
8-летний сын гитариста ANTHRAX сыграл с FOO FIGHTERS
20 авг 2019 :
FOO FIGHTERS должны выпустить альбом в 2020 году
7 июл 2019 :
FOO FIGHTERS выпустили концертный ЕР
20 фев 2019 :
Лидеру FOO FIGHTERS проведут операцию
4 фев 2019 :
FOO FIGHTERS перенесла концерты из-за проблем у одного из участников
4 фев 2019 :
FOO FIGHTERS исполнили BLACK SABBATH
1 фев 2019 :
DAVE GROHL исполняет METALLICA
11 дек 2018 :
Лидер FOO FIGHTERS впервые исполнил 23-минутный трек
13 ноя 2018 :
Вокалист FOO FIGHTERS накормил пожарных
14 окт 2018 :
FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA
15 авг 2018 :
Документальный фильм от лидера FOO FIGHTERS
26 июл 2018 :
Лидер FOO FIGHTERS записал 25-минутный трек
25 июл 2018 :
Гитарист FOO FIGHTERS продаёт 20 гитар
13 май 2018 :
Лидер FOO FIGHTERS чуть не упал со сцены
29 янв 2018 :
FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»
8 ноя 2017 :
FOO FIGHTERS продали 3/4 миллиона билетов
25 окт 2017 :
Фрагмент нового фильма FOO FIGHTERS
21 окт 2017 :
Новая песня FOO FIGHTERS
27 сен 2017 :
FOO FIGHTERS стали первыми
22 сен 2017 :
FOO FIGHTERS' в 'Carpool Karaoke'
19 сен 2017 :
FOO FIGHTERS будут первыми
18 сен 2017 :
Фронтмен THE HIVES вместе с FOO FIGHTERS исполнил песню AC/DC
13 сен 2017 :
FOO FIGHTERS исполняют AC/DC
7 сен 2017 :
Новая песня FOO FIGHTERS
24 авг 2017 :
Новое видео FOO FIGHTERS
23 июн 2017 :
Самая яркая звезда поп-музыки на новом альбоме FOO FIGHTERS
20 июн 2017 :
Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в сентябре
2 июн 2017 :
Новое видео FOO FIGHTERS
30 май 2017 :
FOO FIGHTERS продолжили играть без электричества
25 май 2017 :
Бывший гитарист FOO FIGHTERS критикует поступок Криса Корнелла
30 апр 2017 :
Участники HALESTORM, SLIPKNOT воздали должное Dave'y Grohl'y
2 фев 2017 :
Гитарист FOO FIGHTERS выпускает сольную работу
2 дек 2016 :
FOO FIGHTERS могут «что-нибудь записать»
24 ноя 2016 :
Новое видео барабанщика FOO FIGHTERS
23 ноя 2016 :
Барабанщик FOO FIGHTERS: «Менеджер хотел исключить мои песни из альбома»
3 ноя 2016 :
Барабанщик FOO FIGHTERS выпускает сольный альбом
14 окт 2016 :
FOO FIGHTERS пришли к соглашению по иску
26 май 2016 :
Гитарист FOO FIGHTERS назвал перерыв в деятельности группы «странным и необычным»
3 мар 2016 :
FOO FIGHTERS не собираются распадаться
6 янв 2016 :
Шестой релиз FOO FIGHTERS получил платину
20 ноя 2015 :
Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS
15 ноя 2015 :
FOO FIGHTERS отменили европейский тур
20 окт 2015 :
FOO FIGHETRS исполнили песню QUEEN вместе с барабанщиком RATT
28 сен 2015 :
FOO FIGHETRS исполнили песню LED ZEPPELIN вместе с Jewel
15 сен 2015 :
Документальный проект FOO FIGHTERS получил две Эмми
7 сен 2015 :
JOHN PAUL JONES и ROGER TAYLOR исполнили QUEEN вместе с FOO FIGHTERS
27 авг 2015 :
Лидер FOO FIGHTERS пожурил другие группы за короткие выступления
3 авг 2015 :
Лидер FOO FIGHTERS ответил поклонникам
31 июл 2015 :
Тысяча фанатов исполняет песню FOO FIGHTERS
14 июл 2015 :
Лидер FOO FIGHTERS о сломанной ноге
6 июл 2015 :
DAVE GROHL открыл тур FOO FIGHTERS сидя на троне
24 июн 2015 :
Лидер FOO FIGHTERS не сможет ходить нормально несколько месяцев
17 июн 2015 :
FOO FIGHTERS отменили европейский тур
14 июн 2015 :
FOO FIGHTERS отменили два выступления
13 июн 2015 :
Лидер FOO FIGHTERS сломал на концерте ногу
8 июн 2015 :
Профессиональное видео полного выступления FOO FIGHTERS
20 апр 2015 :
Новый ЕР FOO FIGHTERS доступен для прослушивания
16 апр 2015 :
Вокалист FOO FIGHTERS: «Я буду фанатом METALLICA до самой смерти»
22 фев 2015 :
Документальный материал FOO FIGHTERS выйдет на DVD
17 фев 2015 :
На концерте FOO FIGHTERS пропал звук
11 янв 2015 :
DAVID LEE ROTH, PAUL STANLEY, SLASH, ALICE COOPER присоединились на сцене к FOO FIGHTERS
25 дек 2014 :
Барабанщик FOO FIGHTERS: «Рождество — это поток неприятностей»
3 дек 2014 :
DAVE GROHL о реакции Курта на первое демо FOO FIGHTERS
30 ноя 2014 :
FOO FIGHTERS продают Рождественский свитер с оформленим а-ля EMPEROR
25 ноя 2014 :
Новое видео FOO FIGHTERS
21 ноя 2014 :
FOO FIGHTERS в 'The Ellen DeGeneres Show'
12 ноя 2014 :
Барабанщик FOO FIGHTERS: «Новый альбом U2 звучит как пердёж!»
7 ноя 2014 :
Лидер FOO FIGHTERS не в восторге от исполнения альбомов целиком
6 ноя 2014 :
FOO FIGHTERS отметят юбилей летом
31 окт 2014 :
Новая песня FOO FIGHTERS
24 окт 2014 :
Новая песня FOO FIGHTERS
20 окт 2014 :
Новое видео FOO FIGHTERS
17 окт 2014 :
Новая песня FOO FIGHTERS
16 окт 2014 :
FOO FIGHTERS выступили с HEART
14 окт 2014 :
FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BLACK SABBATH
9 окт 2014 :
Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS
19 сен 2014 :
Лидер FOO FIGHTERS воздал должное вокалисту GWAR
10 сен 2014 :
FOO FIGHTERS ответили басисту KISS
2 сен 2014 :
Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS
21 авг 2014 :
Трейлер нового альбома FOO FIGHTERS
12 авг 2014 :
Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в ноябре
31 июл 2014 :
FOO FIGHTERS завершили запись
8 июл 2014 :
Фронтмен FOO FIGHTERS: «Концерты по запросам поклонников — будущее туров»
3 май 2012 :
Фронтмен FOO FIGHTERS подтвердил слухи о фильме 'Sound City'
13 фев 2012 :
FOO FIGHTERS получили Грэмми
2 окт 2011 :
ROGER WATERS выступил с FOO FIGHTERS
4 июл 2011 :
ALICE COOPER выступил с FOO FIGHTERS
26 апр 2011 :
DAVE GROHL вновь сыграл "Smells Like Teen Spirit"
7 апр 2011 :
DAVE GROHL сказал, что FOO FIGHTERS окончательно «вышли из тени» NIRVANA
12 мар 2011 :
FOO FIGHTERS выпустят альбом кавер-версий
14 фев 2011 :
LEMMY в новом видео FOO FIGHTERS
28 окт 2010 :
Участники NIRVANA на новом альбоме FOO FIGHTERS
