JOSH FREESE о времени в FOO FIGHTERS



JOSH FREESE в недавнем интервью спросили, получил ли он какие-то объяснения, за что его уволили из FOO FIGHTERS:



«FOO FIGHTERS настолько популярная группа, что все, что я говорю, вырывается из контекста, перепечатывается и раздувается до неузнаваемости. Люди создали заголовки из одного простого комментария, который я не так давно сделал в подкасте — это же какое-то безумие! Я должен быть осторожен с тем, что говорю по этому поводу. Но мне есть что сказать по этому вопросу, я просто пытаюсь понять, как и когда все это сформулировать должным образом.



У меня есть пара небольших теорий [о том, почему меня уволили], но я не могу сейчас в них вдаваться. Тем не менее, мне действительно понравились те два года, которые я провел с этими ребятами, и они были добры ко мне… пока это не закончилось. Мне нравилось играть с ними. И мне нравилось, что лидером группы был [фронтмен FOO FIGHTERS] Dave. Я искренне уважаю его в первую очередь как барабанщика. Для меня он в первую очередь барабанщик, а все остальное — на втором плане. Я слушал его на всех замечательных пластинках, на которых он играл на барабанах, больше, чем на любом материале FOO FIGHTERS. Было реально классно играть в группе, лидером которой является феноменальный барабанщик, которого ты уважаешь… Это очень весело… Мы, по сути, тоже из одной эпохи и можем найти общий язык друг с другом.



Мне нравилось находиться рядом с этими ребятами, они были щедры и добры ко мне... и именно это делает все происходящее еще более загадочным. Я думаю, что неплохо разбираюсь в людях, и совершенно подобного не ждал. Казалось бы, все веселились, мы на сцене, Dave каждый вечер смотрел на меня так, словно говорил: "Ты просто потрясающий, чувак!!!", и вдруг бац — все просто закончилось».







