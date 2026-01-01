12 фев 2026



NEVERMORE объявили новый состав



NEVERMORE сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music и о том, что новыми участниками коллектива стали Jack Cattoi (гитара), Semir Özerkan (бас) Berzan Önen (вокал). Первый концерт группа отыграет первого апреля в Стамбуле.



Jeff Loomis и Van Williams: «Мы рады сообщить, что NEVERMORE официально подписали контракт с Reigning Phoenix Music! С самого начала было очевидно, что они являются идеальным партнером для новой эры NEVERMORE. Их страсть к металлической музыке в сочетании с обширным опытом работы в индустрии облегчили выбор. Нам не терпится вернуться на сцену перед нашими поклонниками в Стамбуле 1 апреля, и мы так же рады закончить написание и сведение нового альбома NEVERMORE!»



NEVERMORE вступают в 2026 год с целеустремленностью, энтузиазмом и ясным пониманием того, кто они такие. Сформировавшись после распада SANCTUARY, группа создала звучание, отличающееся точностью исполнения, бесстрашием при написании песен и эмоциональной насыщенностью. С момента своего одноименного дебюта в 1995 году и до таких знаковых релизов, как "Dead Heart In A Dead World" и "This Godless Endeavour", NEVERMORE завоевали поклонников по всему миру и репутацию одного из самых ярких исполнителей современного металла.



«Это назревало довольно давно и только сейчас начало проявляться. Так что, может ли быть лучшее время для начала, чем сейчас?» — говорит Van Williams.



Новая музыка уже обретает форму. Van улыбается, глядя на первые результаты.



«Если бы новую музыку можно было описать одним словом, это было бы "восхитительно". Потому что она настолько хороша, что вам захочется еще».



Процесс написания материала идет параллельно с подготовкой к выступлению на сцене, и группа в равной степени сосредоточена на том, чтобы соответствовать своему богатому каталогу и намеренна расширить его новыми треками.



Появление Berzan ознаменовало собой мощную эволюцию. Jeff вспоминает, как впервые увидел видео с его прослушиванием.



«При первом прослушивании он действительно выделялся во многих отношениях. Я почувствовал эмоции и страсть, когда впервые услышал, как он поет. Он не просто выполнял свои обязанности. Связь возникла мгновенно. Я сразу понял, что он был поклонником вокальной манеры Уоррела, просто по тому, как он пел и произносил определенные слова. Я был по-настоящему поражен при первом просмотре!»







+0 -0



просмотров: 37

