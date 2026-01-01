Arts
Новости
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 58
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*BEHEMOTH не хотят в Турции 47
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 37
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 32
12 фев 2026 : 		 NEVERMORE объявили новый состав

30 ноя 2025 : 		 JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE

27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию
|||| 12 фев 2026

NEVERMORE объявили новый состав



zoom
NEVERMORE сообщили о заключении контракта с лейблом Reigning Phoenix Music и о том, что новыми участниками коллектива стали Jack Cattoi (гитара), Semir Özerkan (бас) Berzan Önen (вокал). Первый концерт группа отыграет первого апреля в Стамбуле.

Jeff Loomis и Van Williams: «Мы рады сообщить, что NEVERMORE официально подписали контракт с Reigning Phoenix Music! С самого начала было очевидно, что они являются идеальным партнером для новой эры NEVERMORE. Их страсть к металлической музыке в сочетании с обширным опытом работы в индустрии облегчили выбор. Нам не терпится вернуться на сцену перед нашими поклонниками в Стамбуле 1 апреля, и мы так же рады закончить написание и сведение нового альбома NEVERMORE!»

NEVERMORE вступают в 2026 год с целеустремленностью, энтузиазмом и ясным пониманием того, кто они такие. Сформировавшись после распада SANCTUARY, группа создала звучание, отличающееся точностью исполнения, бесстрашием при написании песен и эмоциональной насыщенностью. С момента своего одноименного дебюта в 1995 году и до таких знаковых релизов, как "Dead Heart In A Dead World" и "This Godless Endeavour", NEVERMORE завоевали поклонников по всему миру и репутацию одного из самых ярких исполнителей современного металла.

«Это назревало довольно давно и только сейчас начало проявляться. Так что, может ли быть лучшее время для начала, чем сейчас?» — говорит Van Williams.

Новая музыка уже обретает форму. Van улыбается, глядя на первые результаты.

«Если бы новую музыку можно было описать одним словом, это было бы "восхитительно". Потому что она настолько хороша, что вам захочется еще».

Процесс написания материала идет параллельно с подготовкой к выступлению на сцене, и группа в равной степени сосредоточена на том, чтобы соответствовать своему богатому каталогу и намеренна расширить его новыми треками.

Появление Berzan ознаменовало собой мощную эволюцию. Jeff вспоминает, как впервые увидел видео с его прослушиванием.

«При первом прослушивании он действительно выделялся во многих отношениях. Я почувствовал эмоции и страсть, когда впервые услышал, как он поет. Он не просто выполнял свои обязанности. Связь возникла мгновенно. Я сразу понял, что он был поклонником вокальной манеры Уоррела, просто по тому, как он пел и произносил определенные слова. Я был по-настоящему поражен при первом просмотре!»




КомментарииСкрыть/показать

просмотров: 37

